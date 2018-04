Benefon Q (preview)

Společnost Benefon zřejmě nehodlá přenechat místo velikána v mobilních telefonech jen tak bez boje a chrlí ze sebe jednu zajímavou novinku za druhou. Po poměrně zajímavém a poměrně laciném Benefon Twin , jeho modifikaci pro dvě SIM karty , GPSkou vybaveném Esc! nyní přichází Benefon Q - mobilní telefon, do něhož firma může právem vkládat naděje.

Bylo to před měsícem, 20. posince 1999, kdy Benefon oznámil partnerství s Microsoftem na implementaci jeho Mobile Exploreru do svých mobilních telefonů - a první plod tohoto spojenectví je již tady. Benefon Q je totiž prvním telefonem, který zvládá jak WAP, tak HTML stránky (v dosti oškubané podobě, jak se na rozměr displeje sluší) a ještě ke všemu klasický POP3, IMAP4 a SMTP přístup k emailu díky vestavěnému emailovému klientu. A to už je zatraceně zajímavé, protože email si s tímto telefonem nebudete muset vybírat přes podivné WAP rozhraní ale bezmála tak, jak jste zvyklí na svém počítači. K tomu patří podpora TCP/IP.

Ale popořádku. Telefon Benefon Q váží 89 gramů, tedy i na dnešní měřítka patří do muší váhové kategorie. Také velikostně je to prcek - 100x46x18 mm.

Pracuje jako dualband 900/1800 MHz, zvládá datové přenosy na rychlosti 14,4 kbps nekomprimovaně i predikativní způsob psaní T9. Je vybavený vibračním vyzváněním a malým organizerem, tedy samozřejmě i hodinkami a budíkem. LiPol baterie vydrží až 100 hodin nebo 3 hodiny hovoru.

Displej má rozlišení 100x48 bodů a zvládá až šest řádků textu. Na něm si můžete zahrát i tři vestavěné hry včetně Tetris a Invaders).

Zajímavé také je, že Benefon Q je prvním telefonem vybaveným možností využívat služeb založených na zjištění polohy telefonu a to díky podpoře Smart Location Serveru ohlášeném firmou HP. Smůlou této technologie ale je, že se zatím nedočkala obecné podpory.

Nový Benefon Q se má dostat na trh v létě roku 2000, tedy v podobném časovém horizontu, jako Benefon Esc! Drobnou nevýhodou je, že Benefon nemá v České republice oficiální zastoupení. Telefony dříve dovážel Cellular Star, ten je ale v nabídce dále nemá. Zatím žádný z velkých dovozců a dealerů Benefony nedělá a začíná to vypadat jako velká škoda. Benefon by se do budoucna mohl stát zajímavější značkou, než například Mitsubishi Trium - ani tyto telefony ale k nám nejsou dováženy.

Pokud byste si telefon přáli spatřit na vlastní oči, není pro vás CeBIT jedinou možností. Benefon jej totiž hodlá představovat v rámci FIND expozice i v Praze, jakožto Evropském městu kultury roku 2000. O přesných termínech vás budeme informovat. Už z výčtu funkcí by vám ale mělo být zřejmé, že telefon nepatří do nejnižší cenové kategorie...