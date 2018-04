Benefon Q - má vysoké IQ (recenze)

Benefon Q je velmi zajímavým telefonem. A to jak vzhledem, tak i funkcemi. Šachová partie, kterou společnost Benefon rozehrála se svou konkurencí, je skutečně dokonale promyšlená a hraná s nebývalou jistotou, precizností a profesionalitou. Stejně, jako byl originální předchozí model společnosti Benefon - Twin dual se svou SIM dualitou, tak je i "kvéčko" velmi výrazným a originálním mobilním telefonem na současném trhu. Jen pro zajímavost, společně s Benefonem Q přichází také Benefon ESC!, který je pro změnu zajímavý svou implementací GPS navigátoru.

Trocha historie

Společnost Benefon vyráběla svého času, ještě před zavedením standardu GSM, výborné mobilní telefony NMT. Ty patřily ve své době k naprosté špičce jak ve výdrži, tak i ve funkcích a dá se říci, že daleko předběhly svou dobu. Poté se však tato společnost náhle stáhla z trhu a v očích veřejnosti upadla v zapomnění. Před nedávnem se však znenadání vrátila s novým telefonem Benefon Twin dual. Ten je výjimečný tím, že v něm lze používat současně 2 SIM karty. A aby tato finská společnost ještě lépe a výrazněji oživila paměť uživatelů a vstoupila opět do podvědomí všech mobilistů, neváhala a pár měsíců po uvedení Twin dualu pouští na telekomunikační trh další bombu - Benefon Q.

Vzhled

Už vzhledově dává telefon jasně tušit, pro jakou skupinu zákazníků je určen. Kdyby uměl mluvit, jeho první slova by mohla znít asi takto:Jde totiž jasně o přístroj, jehož posláním je "sestřelit" z čelních pozic právě konkurenční hi-tech telefony.

Rozměry a hmotnost nového Benefonu jsou 100 x 46 x 18 mm a hmotnost 89 gramů. Povrch přístroje je z hliníkové slitiny a lesklá stříbrná barva jen zvýrazňuje elegantní rysy telefonu. Celkový design je velmi střídmý, ale zároveň také přitažlivý. Hrany telefonu by ale nemusely být tak ostré (což může být jen můj subjektivní názor).

Displej

Velikost displeje není zrovna silnou stránkou Benefonu Q, ale vzhledem k rozměrům přístroje to lze snadno pochopit. Displej vám umožní zobrazit až tři řádky textu (při psaní SMS zpráv) a dva další řádky (horní a spodní) sloužící pro neustále se zobrazující nápovědu. Podsvícení displeje i kláves je modré. Všechny zobrazující se ikony a znaky jsou jasné a dobře čitelné, byť jsou poměrně malé. Osvětlení displeje je možné vypnout.

Výdrž baterie

Výdrž standardního akumulátoru, kterým je Lithium-Polymerový článek o kapacitě 650 mAh, výrobce uvádí až 100 hodin v pohotovostním stavu nebo 180 minut hovoru. A jak to vypadá s výdrží Benefonu v praxi? Telefon nám vydržel v běžném provozu přesně 62 hodin, ovšem s minimálním hovorovým časem (celkem pouze cca 15 minut). Ovšem i tak lze říci, že na tak malý a lehký telefon je to v jeho třídě výdrž vcelku slušná.

Ovládání

Ovládání Benefonu Q není ničím novým a pokud již máte nějaké zkušenosti s mobilními telefony, nebude vám příliš dlouho trvat osvojit si ovládání tohoto modelu. Na své si přijdou zejména ti z vás, kteří jsou zvyklí na značky Nokia či Ericsson, neboť ovládání a menu Benefonu Q se vskutku nese v duchu Nokie a Ericssonu. K ovládání a pohybu v menu slouží čtyři tlačítka - dvě k potvrzení a zrušení výběru a mezi nimi umístěná další dvě navigační tlačítka (s šipkami nahoru a dolů), pomocí nichž listujete v nabídce menu. Výčet ovládacích prvků zakončují dvě klávesy (s ikonami zvednutého a zavěšeného sluchátka), sloužící k přijmutí a odmítnutí hovoru. Na boku přístroje ještě najdete dvě tlačítka k regulaci hlasitosti reproduktoru.

Menu

Menu, jak již bylo výše naznačeno, je podobné jako u telefonů značky Nokia a Ericsson. Při vstupu do základní struktury menu (stisk tlačítka se stejnojmennou položkou v klidovém stavu telefonu) se před vámi objeví hlavní nabídka. Horní řádka displeje zobrazuje ikony, příslušející k jednotlivým názvům položek, spodní řádka nabízí volby vybrat či zrušit. Uprostřed displeje máte právě vybranou položku. V menu listujete pomocí šipek, které pohybují kurzorem umístěným pod ikonkami. Položky v menu jsou následující:. Do ostatních funkcí menu () se dostanete opět v pohotovostním stavu telefonu při stisku klávesy "Paměť".

Profily, vyzvánění

Zvonění lze měnit v menupod položkou. Profilů je k dispozici celkem sedm. Čtyři přednastavené,. Další tři profily si můžete sami vytvořit a nadefinovat dle potřeby. Samozřejmostí každého profilu je přejmenování a smazání. Dále můžete u jednotlivých profilů rozlišit upozorňování příchozích hovorů, SMS zpráv, budíku, upozornění diáře, varovných tónů a tónů kláves.

Vyzváněcích tónů je na Benefonu Q celkem 39. Zde bych se pozastavil nad pojmenováním jednotlivých melodií, které jsou označené jednoduše "Tón 1 - Tón 39", což výrazně komplikuje orientaci v samotných melodiích (rozlišení pomocí názvů je přeci jen o poznání přehlednější). Hlasitost se dá volit v rozmezí pěti úrovní a lze nastavit také vzestupné zvonění. A vibrace? Vždyť ji dnes má téměř každý telefon, včetně low-endových modelů. Samozřejmě, že ani zde nechybí. A vibrace jsou skutečně silné (i v náprsní kapse u péřové bundy je pocítíte).

Telefonní seznam

Do seznamu se dostanete stiskem tlačítka "Paměť" v pohotovostním stavu telefonu. Vyhledávání se neliší od jakéhokoliv jiného mobilu. Jednoduše zadáte jméno a potvrdíte. V přehledu jmen listujete šipkami. Potřebujete-li najít jiné jméno, než je právě zobrazeno, stiskněte klávesu s písmenem, kterým požadované jméno začíná. Při ukládání nového záznamu do seznamu stiskněte dlouze "Paměť" (opět v pohotovostním stavu telefonu) a. Telefonní seznam Benefonu pojme 50 záznamů. V menusi můžete předvolit, kterou z pamětí budete používat (telefon, SIM karta). Pohodlnější je asi zvolit. V tomto případě vám telefon u každého nově vloženého čísla dá na výběr, chcete-li číslo uložit na SIM kartu nebo do telefonu.

Zprávy

Je to především psaní zpráv, kterým je nový Benefon tak výjimečný. A ptáte se v čem? Součástí telefonu je totiž implementace slovníku T9 neboli "chytrého psaní SMS" v češtině! Psaním zpráv s českou T9 na Benefonu Q jsme se již věnovali nedávno v tomto článku . Ale malá rekapitulace rozhodně neuškodí.

Do menu zpráv se dostanete dvojím způsobem. Ten složitější spočívá v klasickém přístupu přes Menu - Zprávy - Psaní zpráv. Jednodušší variantou je dlouhý stisk "jedničky" a můžete rovnou psát. Prvním překvapením je maximální délka jedné zprávy - až 640 znaků. Což je však také trochu nevýhoda (pro SMS maniaky), protože píšete a píšete a pak se nestačíte divit, kolik jste "proesemeskovali". Vypnutí / Zapnutí slovníku T9 provedete v editoru zpráv, stiskem klávesy "1" (v levém horním rohu displeje se zobrazí "T9"). Změna jazyka se provádí delším přidržením "1" a následným výběrem šipkami. Při delším stisku "0" máte na výběr celkem pět "stránek" s interpunkcí, v nichž se pohybujete šipkami. Mezera se vkládá hvězdičkou, přepínání malých a velkých písmen nebo čísel mřížkou.

Slovní zásoba T9 obsahuje zhruba 10 000 slov. Při zobrazení napsaného slova máte možnost výběru (šipkami) z několika dalších slov. V případě potřeby lze kdykoliv T9 vypnout a slovo dopsat ručně. Užitečnou funkcí je paměť telefonu na právě odloženou zprávu. To se projeví tak, že když například píšete SMS a někdo vám zavolá nebo se vám vypne telefon (vybitá baterie), právě rozepsaná zpráva se automaticky uloží do paměti a vy se k ní můžete později vrátit.

Internet a e-mail

Internet a pošta je dalším příjemným překvapením, díky němuž Benefon Q opět stoupl na žebříčku inovace o stupínek výše. Posuďte sami. Tento telefon totiž nabízí implementaci Microsoft Mobile Exploreru, podporující standardy HTML/HTTP, TCP/IP a WAP - verze 1.1.Dále má Benefon Q vestavěného e-mailového klienta (Microsoft Mobile Explorer), který podporuje POP3, IMAP4 a SMTP. Svůj e-mail si tedy s tímto chytrým "pomocníkem" nemusíte vybírat přes WAP rozhraní, ale v podstatě stejně jako na počítači. K ještě většímu pohodlí a rychlosti při přenosu dat také přispívá zabudovaný HW modem, umožňující přenosovou rychlost 14,4 kbps. Připojení na internet je tedy poměrně rychlé. Displej zobrazuje tři řádky textu. Hlavní stránka nabízí:. V případě výběru něteré položky se dostáváte do editoru zpráv, kam vkládáte znaky (i s možností použít českou "tédevítku"). Práce s internetem i e-mailem je vcelku pohodlná, ovšem menší rozměry displeje si právě v tomto případě vybírají svojí daň.

Další funkce

Benefon Q je pochopitelně duální (funguje v pásmech GSM 900/1800 MHz). Jak již bylo v předchozím odstavci naznačeno, můžete s ním přenášet data i faxy, což je u telefonů této třídy nezbytností. Telefon obsahuje také diář a plánovač (tzv. to-do list), kde si můžete poznamenat různé schůzky včetně upozornění. Hodiny a budík jsou dnes již funkcemi také zcela běžnými. Možností použití budíku je také více. Kromě prostého buzení lze nastavit buzení opakované, stejně tak si můžete nadefinovat aktivaci budíku například pouze ve všední dny nebo třeba denně. Benefon umí také automaticky uzamknout klávesy a pokud si tuto funkci zvolíte (menu Nastavení), po každých deseti sekundách nečinnosti přístroje se klávesnice uzamkne. Nastavení automatického vypnutí je také možné nastavit. Na závěr je dobré z výčtu funkcí zmínit snad už jen kalkulačku, konvertor měn a hry. Ty jsou zde celkem tři:

Nevýhody

Jak je však známo, nic není dokonalé. Abychom tedy nezůstali pouze u chvály, v tomto odstavci si přibližme některé nevýhody Benefonu Q. Prvním nedostatkem, který nemůže uniknout pozornosti zkušeného uživatele, je bezesporu absence IrDA portu. Hlasitost reproduktoru je sice regulovatelná, ovšem i při nastavení maximální hlasitosti budete mít v kombinaci s větším hlukem (např. při chůzi po rušné ulici) problémy druhé straně dobře rozumět. Pokud se dostanete mimo signál, s jeho indikátorem zmizí na displeji i ukazatel času.

Pokud se tedy rozhodujete pro nový telefon vyšší třídy, nemáte hluboko do kapsy a nový Benefon vás zaujal, pak není důvod váhat. Tento povedený kousek nabízí vše, co by telefon jeho kalibru mít měl, snad kromě infraportu. Navíc je malý, lehký, s poměrně dobrou výdrží a design je řešen velmi originálně. V současné době jej lze zakoupit zatím jen v prodejní společnosti Cellular Star za 19 990 Kč včetně DPH. Kdy bude tento telefon v nabídce našich operátorů, zatím bohužel není známo. Co vy na to, milí operátoři?

Na závěr bychom rádi poděkovali právě společnosti Cellular Star, a.s., že nám zapůjčila Benefon Q za účelem této recenze.