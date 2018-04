Benefon přežil a připravuje tři komunikátory s Windows Mobile

Benefon - starý známý Dnes si na značku Benefon vzpomenou asi již jen pamětníci. V poslední době se totiž tato finská značka výrazně stáhla a ve své podstatě mobily v masovém měřítku neprodukovala. Přitom v první polovině devadesátých let patřil Benefon k největším producentům mobilů pro standard NMT. Posléze to Benefon zkoušel i s GSM mobily a přes mnohé zajímavé a technicky progresivní modely téměř podlehl expanzi těch největších výrobců. Aktuálně Benefon nabízí mobil s integrovaným GPS - TWIG Discovery (viz. poutací fotografie). Z minulosti připomeňme model Twin s podporou dvou karet SIM, na svou dobu atraktivní model IO, pravděpodobně vůbec první mobil s integrovanou GPS - model Esc!, nebo velmi elegantní model Q.