Benefon iO (recenze)

Kdo z Vás by si myslel, že se Mobil server vydal na "mléčnou dráhu", velmi by se mýlil. I když by se v určitém slova smyslu dalo říci, že to, o čem budu dále psát Vám pomůže vyrovnat Vaši vnitřní rovnováhu. Bude řeč o mobilním GSM 900 telefonu finské firmy Benefon. Tento telefon nese označení Benefon iO.

Poděkování patří firmě Cellular Star, a.s., která telefon k recenzi půjčila.







Design

Design se Finům vydařil. Můj první dojem byl velmi příznivý, líbil se i Patrickovi Zandlovi. Stříbrný (nikoliv chrom) neokoukaný telefon se zaoblenými hranami je 12.2 cm vysoký, takže je o 1 cm menší než Nokia 6110. Porovnám-li tyto dva telefony i s anténou, pak jsou úplně stejně vysoké. Benefon svojí šířkou 5.6 cm a tloušťkou 2.4 cm zase můžete porovnat například s Nokií 2110. Celkově působí dojmem, že je tlouštík, ale zase se velmi dobře drží v ruce. Anténa je nevýsuvná. Na pravé boční hraně jsou umístěna tři tlačítka. Horním se telefon zapíná/vypíná, dvě tlačítka pod ním slouží pro nastavení úrovně hlasitosti kláves (ve stand-by režimu), pro nastavení hlasitosti sluchátka (když telefonujete). Zadní část telefonu je černá, stejně jako baterie. na spodní hraně je pak konektor pro připojení antény, nabíječky nebo datového kabelu. Pro úplnost dodávám, že s použitím baterie 380mAh je v manuálu uváděna hmotnost 158g. Jak jsem již řekl působí dojmem tlouštíka, překvapí však lehkostí.

Displej

Benefon má 6-ti řádkový, velmi dobře podsvětlený a dobře čitelný displej, První řádek obsahuje pouze ikony (zdvihnutý telefon, došlá zpráva a pod., druhý řádek slouží pro zobrazení ukazatele stavu signálu a nabití baterie, další tři jsou určeny pro práci s telefonem nebo pro zobrazení indikátoru budíku. Poslední zobrazuje popisy pro ovládací klávesy. Zajímavá je také možnost zapnutí ikon místo popisů v menu. Například místo slova Menu je ikonka ruky, místo Zpět je šipka doleva a pod. Pokud je telefon ve stand-by režimu, zobrazuje jméno sítě, čas a datum. Telefon samozřejmě podporuje české menu, ve kterém jsem našel 4 chyby (čárka místo háčku, jiné písmeno)

Abych pravdu řekl, tlačítka Benefonu iO jsou zatím nejlepší se kterými jsem se setkal. Citlivé, přesné, s možností nastavení 5-ti úrovní hlasitosti. Ani jednou se mi nestalo, že bych klávesu zmáčknul a nadarmo. Klávesy se také dají atomaticky zablokovat, jsou dobře rozloženy a jejich popis je umístěn přímo na klávesách, takže v šeru při podsvícení máte klávesy perfektně osvětleny a telefon např. při psaní SMS naprosto pod kontrolou (což se např. u Ericssonu 768 říci nedá).

Sluchátko a mikrofon

Řekl bych v normě. Sluchátko je umístěno v prohlubni s logem Benefonu, mikrofon pak v pravém dolním rohu, což vyhovuje zejména levorukým telefonistům. Otvor pro zvonění telefonu je vpravo na horní hraně telefonu. Nutno dodat, že při nejvyšší nastavené hlasitosti při buzení budíkem určitě vzbudíte i sousedy o dvě patra níže. Zkoušel jsem ho také v rušném provozu a slyšel jsem jeho zvonění všude, i z kapsy.

Baterie

K telefonu jsem dostal Ni-Mh baterii 700 mAh. První nabití trvalo něco málo přes dvě hodiny a indikovalo se pohybem ukazatele na displeji (zleva-doprava). Než jsem začal dělat první závěry, telefon jsem třikrát nabil a vybil (provozem). U Ni-Mh baterií se to doporučuje. Pak cca při 1 hodinovém telefonování denně vydržela baterie nonstop 2 dny. Údajům z manuálu (není uvedeno pro jaký typ baterie), kde se uvádí 11 hodin talk time (hovor) nebo 135 hodin stand-by jsem jen pousmál. Co jsem však velmi přivítal je možnost úplného vybití baterie. Pokud této funkce využijete, snižuje se riziko paměťového efektu a zvyšuje se životnost baterie. Vybití telefonu je indikováno na displeji pohybem ukazatele (tentokrát zprava-doleva) a je docíleno tím, že trvale svítí displej, dokud se telefon nevybije. To však může trvat i několik hodin, záleží na stavu zůstatku nabití baterie. Další funkcí spojenou s baterií je možnost zobrazení stavu baterie na displeji včetně její teploty, typu a stavu nabití. Telefon podporuje vybrační zvonění, na rozdíl od Motoroly StarTacu nebo V3688 však nelze kombinovat vibraci s následným akustickým zvoněním.

SMS

Benefon iO umí odesílat SMS zprávy standardním způsobem tak, že jednotlivá písmena vyťukáte na klávesnici telefonu. K tomu slouží z celého displeje pouze prostřední tři řádky. K ovládání typu klávesnice (123, ABC, Abc, abc) slouží klávesa #. Telefon má implementovánu technologii T9 od firmy Tegic, která je také známa v oblasti PDA (Pilot). Nejprve delším přidržením klávesy # aktivujete jazyk, který má technologie T9 používat. Čeština bohužel v seznamu není. Klávesou * pak aktivujete funkce T9. Princip spočívá v tom, že při postupném zadávání jednotlivých písmen se telefon pokouší detekovat předpokládané slovo. Je-li slovo správně "odhadnuto", telefon ho automaticky doplní celé, což ušetří čas při psaní SMS zpráv. Protože však čeština v seznamu podporovaných jazyků není, je tato funkce pro nás prakticky nepoužitelná.

Pokud používáte při psaní SMS interpunkční znaménka a speciální znaky, stačí přidržet klávesu 1 a zobrazí se číslovaný seznam speciálních znaků. Nyní vyberete pouze číslo odpovídající znaku a tak nemusíte opakovaně mačkat jedničku. Snad bych ještě dodal, že telefonní čísla pro odeslání SMS zpráv můžete vybrat přímo ze seznamu.

Datum a čas

Protože Bebefon iO podporuje zobrazení datumu a času, trošku jsem jej otestoval. Rok 2000 se blíží a tak jsem se zaměřil zejména na tuto otázku, na kterou mne přivedl formát století u zobrazení datumu. Zobrazuje se pouze koncové dvojčíslí. Mohu Vás však ubezpečit, že při automatickém přechodu z 23:59.59 roku 1999 na 00:00.01 roku 2000 se na displeji zobrazí 01.01.00. Je nasnadě se zeptat, zda dvojčíslí 00 znamená rok 1900 nebo 2000? Zkusil jsem zadat podobný případ, ale tentokrát přechod z 28.2.00 23:59.59 na hádejte který den. Ano, na 29.2.2000. Telefon to zvládnul a zobrazil 29.02.00.

Budík a časová nastavení

Telefon je vybaven budíkem. Pokud patříte mezi ty, kteří ráno vstávají pravidelně ve stejnou hodinu, telefon se zapne, budík Vás vzbudí a jste požádáni o PIN kód. Vypnete-li zvonění, budík může zůstat neustále aktivován pro další den (při 24-hodinovém režimu to nevadí). Další užitečnou funkcí, kterou jsem velmi přivítal je programové zapnutí a vypnutí telefonu. Můžete tak být např. rušeni pouze v době mezi 9.00 a 17.00 hodinou.

Funkce Handsfree

Pokud si pořídíte Handsfree sadu od Benefonu, můžete si v telefonu nastavit, zda se má pro zvonění používat externí houkačka z auta. Zatím jsem viděl HF sady s nastaveným jedním zatroubením a pak už blikají pouze blinkry. Telefon ve spolupráci s HF sadou podporuje i ztišení rádia, pokud Vám na něj někdo volá.

Standardní funkce

Benefon iO samozřejmě podporuje i celou řadu standardních funkcí, jako konferenční hovory, oznámení příchozího hovoru, přesměrování hovoru, blokování, blokování SIM karty i telefonu. Telefon podporuje 5 hlasitostí a 15 melodií zvonění. Není zvláštností ani automatická odpověď nebo zobrazení zmeškaných nebo volaných čísel, počítadla hovorů a pod. Podporuje také vysílání DTMF tónů.

Ostatní

U Benefon iO lze na displeji zobrazit EMEI Vašeho telefonu. Nemusíte tak složitě hledat na čárovém kódu. Dnes už však existuje několik způsobů jak toto číslo změnit, takže je to funkce nová, ale asi ne příliš využitelná. Benefon iO také uspokojí gamblery. Má v sobě uschovány 3 hry: Galactic Gunner (raketová střílečka), Blaster Master (Miny) a Block Buster (Tetris). V telefonu také najdete kalkulačku se základními funkcemi. Bohužel v manuálu není ani zmínka o datových přenosech a telefon také nemá Infračervené rozhraní. Příslušenství

Součástí balení je pouze cestovní nabíječka. Nevím jak prakticky, ale teoreticky podle seznamu příslušenství si můžete přiobjednat nabíječku do auta, stolní nabíječku, držák do auta, SPY sadu se sluchátkem a mikrofonkem, těžkou Handsfree sadu, externí sluchátko pro připojení k těžké HF sadě a nakonec software BeneWin s datovým kabelem, pomocí kterého můžete editovat SIM kartu a přes kabel ovládat menu telefonu.

Co říci závěrem. Snažil jsem se Vám přiblížit první zkušenosti s tímto telefonem. Jsem si samozřejmě vědom toho, že některé mé názory a dojmy nemusí být totožné s názory jiných uživatelů, kteří tento telefon mají a používají.