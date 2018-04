Benefon iO GSM 900 - Benefon se probouzí (preview)

Se společností Benefon je to všelijaké. Benefon vsadil především na technologii NMT a už dosti dávno je asi všem zřejmé, že jeho vsázka nebyla z rodu nejlepších. Většina z dnešních uživatelů sítí GSM si už firmu Benefon nepamatuje a jen pamětníci si vzpomenou na solidní telefony v NTM EuroTel s dotací okolo 20 000 Kč. Přitom to byl právě Benefon, kdo se ve velké míře zasloužil o start NMT systému a kvalitních telefonů pro něj.

Benefon nechal na svoje první GSMko čekat dlouho - téměř pět let. Nicméně první modely Gamma měly váhu přes 230 gramů v době, kdy konkurence běžně podlézala hranici 180 gramů. To samozřejmě žádné velké slávě značky neprospělo a například u nás se tento telefon ani neprodával a firma jej sama nakonec ani příliš neprosadila. Poněkud lépe na tom byl telefon Vega - ale ani on neměl příliš mnoho zajímavého.

Přesto se fanoušci značky dočkali. Nový model byl ohlášen koncem loňského roku, na trh by měl ve skandinávii právě přicházet a jmenuje se iO GSM900. Tentokráte firma snad konečně chytila vítr do plachet.

Začneme trochou suchých technických dat: 56 mm x 122 mm x 24 mm, váha 167 gramů se standardní baterií a 153 gramů s lehkou baterií. Pravda - váha nepatří mezi nejnižší, ale pohybuje se v průměru současného peletonu. Se standardní NiMH 700 mAh baterií telefon vydrží cca. 5 hodin hovoru a 60 hodin stand-by.

Dále asi zaujmou funkce. Především si povšimněme velkého displeje - telefon je postaven speciálně pro fanoušky SMS zpráv a vyjde tedy vstříc především skandinávským zájemcům, kde SMS zprávy jsou fenoménem. Rozměrný displej pojme až 6 řádků textu, velikost písmen lze měnit. Pro podporu psaní SMS zpráv Benefon poprvé v mobilním světě používá licencovanou technologii T9 od firmy Tegic. Tato technologie umožní psát na klasické klávesnici mobilního telefonu tak, jako na normální - tedy jedním dotekem. Telefon porovnává stisknuté klávesy s vestavěným slovníkem a pokud najde více možných variant, dá vám vybrat.

Podle popisu technologie slovníkového zpracování je vám asi jasné, že tu máme malý problém - český slovník. Podle společnosti Tegic je to jen otázka zájmu, aby jej udělali, ale technologii T9 licencoval již kde kdo a ohlásila ji i Nokia a třeba Sagem, takže se snad dočkáme i my.

Kromě podpory pro esemeskující je ve standardní výbavě i vibrační vyzvánění, hodiny, budík, zapínání a vypínání v závislosti na čase, dále také kalkulačka, hry, automatický zablokovávač klávesnice a například seznam 15ti posledně volaných čísel, pěti příchozích a pěti nezodpovězených hovorů - vše včetně informaci o čase a datu. K tomu připočtěme 15 zvonění, přičemž je možné si vytvořit vlastní a jsme už na velmi hezké výbavě.

Bohužel Benefon nemá v nabídce software pro datové přenosy. Programem BeneWin lze pouze editovat nastavení, různě upravovat menu a posílat SMS zprávy nebo komponovat nová zvonění.

K telefonu lze dokoupit hands-free sadu, přídavné baterie a další příslušenství. Na trh by se měl dostat Benefon Io v únoru tohoto roku, ale zda se bude prodávat v Čechách, je otázkou - jediným oficiálním kanálem této firmy je EuroTel. Cena by se měla pohybovat v podobných intencích, jako u ostatních modelů střední třídy.