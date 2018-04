Benefon Esc! (preview)

Přemýšleli jste někdy o tom, jaká další vychytávka se dá vměstnat do mobilního telefonu? Což takhle mít možnost kdykoliv se podívat do mapy, kde se právě nacházíte a kudy byste se měli vydat? Jednoduše vměstnat do telefonu satelitní navigaci přes GPS. Proč ne, řekl si Benefon a stvořil Esc!, tedy další důvod, proč nepovažovat Benefon za firmu v GSM úplně mrtvou.

Jen v krátkosti: hvězda Benefonu zářila v dobách NMT, kdy to byl patrně nejlepší telefon na trhu. V GSM se Benefon nezorientoval tak rychle, jak by měl a dlouho setrval "v bludu NMT". Pak přišlo iO - zajímavý GSM come-back. Jenže zatímco podpora firem jako je Nokia nebo Ericsson či Motorola, je setrvale na dobré úrovni ve všech Evropských zemích, Benefon má s marketingem potíže - v mnoha zemích nemá ani přímé zastoupení a spoléhá se na partnery. Například pro Českou republiku je stále veden jako oficiální representant EuroTel a ten už Benefon drahnou dobu nenabízí. Přesto i iO se u nás dalo pořídit, byť bez češtiny - zasloužil se o to především Cellular Star a několik drobnějších dovozců. Jenže bez oficiální podpory a tučné reklamní kampaně, se samozřejmě nový telefon bude prosazovat zle.

Jenže nový Esc! má něco do sebe. Konkrétně satelitní navigační systém GPS. Na snímku dozajista registrujete veliký displej - díky němu má vestavěná GPSka patřičný rozmach, na jaký jste zvyklí z normálních GPSek.

Asi stejně jako já, máte jistou obavu, že takovéto kombinace musí mít značná omezení. Ze specifikací se mi to ale nezdá. Nejdříve k telefonu:

Rozměry 129 x 44 x 23 mm nejsou nejmenší, z velké části je ale diktuje displej a v porovnání s mnoha prodávanými telefony je telefon stále kompaktní. Ani váha 150 gramů není nijak vysoká a je spíše překvapením. Telefon je dualband 900/1800 MHz, má kostru z nerezové oceli a je tedy také "shock & water resistant".

Plně grafický podsvícený displej s rozlišením 100x160 bodů pojme až 20 řádků textu, je vybaven grafickým menu a ikonkami. Pro snadnější psaní používá telefon T9 - jenže bez češtiny.

Z normálních funkcí má telefon snad vše, na co byste si mohli vzpomenout - v síti EuroTelu dozajista potěší datové přenosy 14,4 kbps s HW modemem bez nutnosti speciálního software, u Paegasu naopak oceníte SIM tookit. Podpora EFR, k luxusu chybí snad jen IrDa port.

Jistou zajímavostí je organizer s kalendářem a připomínačem událostí. Je tu také budík a hodiny s možností zapnout a vypnout mobil v nastavený čas. Také ostatními funkcemi pro telefonování je Esc! na úrovni doby a při tak velkém displeji zamrzí snad jen absence WAPu, který by se opravdu využil. Jen na okraj: 40 vlastních zvonění a možnost nadefinovat či stáhnout si zvonění vlastní, také vibrační vyzvánění.

Telefon s baterií LiIont 700 mAh vydrží cca. 100-140 hodin provozu či až 6 hodin hovoru, samozřejmě s GPS to jde rychle s výdrží s kopce.

Nyní se podívejme na integrovanou GPSku.

Vestavěn je dvanáctikanálový paralelní přijímač s výklopnou anténou. Podpora externího NMEA 0183 interface. Co s tím dokážete?

Především telefon zjistí vaše souřadnice, dále vám prozradí vaši okamžitou, průměrnou a maximální rychlost, jakož i směr pohybu. Lze používat waypointy a podrobně sledovat trasu a to na vestavěné mapě. Díky služby Arbonaut si můžete dokonce mapy do telefonu přihrávat, zatím přes PC, později přímo či přes WAP podle toho, kam se dostanete.

Můžete také měřit vzdálenost mezi body, přístroj dokonce přepočítává, za jak dlouho zamýšlenou vzdálenost překonáte. Pokud by bylo ještě něco potřeba, pak vyzkoušejte Emergeny button - stiskem tohoto tlačítka odešlete zprávu s voláním o pomoc s vaší polohou a zároveň zavoláte na předdefinované číslo.

A nyní asi ta největší rozežranost - funkce FriendFind. Pokud máte přátele s Benefon Esc!, můžete si s nimi smluvit sledování jejich polohy na svém displeji. Informace dostáváte přes SMS a můžete je zároveň přes SMS navigovat, jak se dostanou k vám, nebo se mohou oni navigovat sami. Velmi zábavná funkce dokresluje hezké soužití mobilu s GPS!

Co dodat? Telefon je řešený velmi hezky a v Ženevě na mne zanechal ten nejlepší dojem. Otázkou bude jeho cena - sám telefon má být na trhu v polovině roku 2000 a jeho cena zatím není známa, rozhodně ale nebude patřit k nejmenším. Nicméně na výpravy do přírody to bude opravdu perfektní telefon, především, pokud se objeví i kvalitní mapy Čech.

Ostatně, s GPS má Benefon dalekosáhlé plány - momentálně je jedinou mobilní firmou, která již svými výrobky podporuje výzkumný projekt MORE (mobile Rescue Phone), kdy telefon je vybaven GPS čipem a je schopen přes SOS tlačítko podat zprávu o přesné poloze. Podle některých zvažovaných návrhů budou touto funkcí muset být vybaveny všechny mobily v EU.

Z toho také vyplynula aktivita Benefon MORE, kdy si může zájemce o výrobu vlastních telefonů od Benefonu zakoupit pouze jádro vybavené možnostmi velikého rozčíření a to právě včetně GPS.

Benefon Esc! ukazuje, že v Benefonu se zamýšlejí nad tím, kudy dále. Mrzí trochu jen to, že telefon nemá podporu WAPu, nicméně se na stánku hovořilo o tom, že nic není ztraceno a že i WAP telefonu jednou přibude.