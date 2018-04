Benefon ESC! - celý svět máte v mobilu (preview)

Co byste řekli člověku, který by vám před několika lety tvrdil, že mobilní telefon může zanedlouho sloužit též jako dokonalý navigační prostředek, ať jste kdekoliv? Přitom postačí udělat jen pár jednoduchých kroků v menu telefonu a na displeji se vám zobrazí mapa libovolného místa na světě. Asi byste se mu vysmáli. Není to tak dávno, co byly tyto a podobné řeči pouhou utopií. Ovšem dnes je realita zcela jiná. O tom vás dokonale přesvědčí nový Benefon ESC!, který je zajímavý právě implementací GPS (Global Positioning System) navigátoru.

Jmenuji se ESC!...Benefon ESC!

Telefon již na pohled působí velice robustně. O tom, že to není pouze dojem, svědčí jeho obal, který je vyroben z nerez oceli. Benefon ESC! patří do skupiny "outdoorových" telefonů, u nichž jsou kladeny mnohem vyšší nároky na odolnost než u ostatních mobilů. Odolnost vůči vodě a nárazu je v jeho případě povinností. Barevné provedení telefonu je šedo-stříbrné. Svými rozměry 129 x 49 x 23 mm a hmotností 150 g nepatří zrovna mezi "kolibříky", ovšem vzhledem k jeho možnostem jsou rozměry i váha přiměřené. Navíc další zmenšení by bylo na úkor velkého a přehledného displeje. Ten je skutečně nezvykle velký. Je plně grafický s rozlišením 100 x 160 bodů, což umožňuje zobrazit až 20 řádek textu. Jeho velikost ale samozřejmě nejlépe uplatníte právě při používání GPS. Na zadní straně, v horní částí telefonu, je výklopná GPS anténa.

Napájení telefonu zprostředkovává Lithium-Iontová baterie, která vydrží na jedno nabití až 140 hodin v pohotovosti a 360 minut hovoru. V případě používání GPS navigátoru baterii vybijete značně rychleji (výrobce garantuje 1 hodinu nepřetržitého provozu GPS, v praxi se tento údaj minimálně zdvojnásobí). Doba nabíjení baterie by neměla přesáhnout 2 hodiny.

Funkce

Telefon je duální (GSM 900/1800 MHz) a disponuje všemi standardními funkcemi GSM, včetně SIM toolkit a podpory EFR (Enhanced full rate). Umožňuje také faxové i datové služby - rychlostí 14,4 kbps. K jejich přenosu nepotřebujete ani žádný pomocný software, neboť Benefon ESC! má již v sobě zabudovaný hardwarový modem. Snad jediné z výčtu funkcí, které byste u tohoto modelu marně hledali, je IrDA port a WAP. Z dalších užitečných funkcí je třeba zmínit kalendář s organizérem, hodiny, budík, kalkulačku, automatické nastavení vypnutí a zapnutí telefonu, slovník T9, vibrační zvonění, 40 druhů vyzvánění a "composer" pro vytvoření a uložení vlastní melodie. Těm, kteří si rádi hrají, může ESC! nabídnout osm druhů nejrozšířenějších her (včetně hada, pexesa, tetrisu, ap.), které jsou v současnosti na mobilních telefonech k mání.

Benefon ESC! bohužel nemá interní paměť v telefonu, tudíž se budete muset spokojit s místem na SIM kartě. V paměti telefonu je uloženo posledních 15 volaných čísel, posledních 10 přijatých a 10 zmeškaných. Editor zpráv v telefonu umožňuje napsat a odeslat jednorázovou SMS o velikosti až 640 znaků. Dále je možné jednoduše zjistit čas a datum doručených zpráv, nastavit si automatickou odpověď při doručení zprávy, nebo z došlé SMS vyjmout číslo či jméno odesílatele a uložit jej do seznamu.

Když se řekne "GPS"

Co je to vlastně GPS, neboli Global Positioning System? Laicky řečeno je to důmyslný systém, který dokáže během okamžiku určit vaší momentální pozici s přesností na metry. GPS vlastně tvoří skupina 24 satelitů (v majetku vlády USA), neustále obíhajících kolem Země ve výši 20.000 km. Tyto satelity monitorují (24 hodin denně) vlastní pozici i pozici okolních satelitů a průběžně tyto údaje spolu s přesným časem posílají z vesmíru na Zemi. Přijímače GPS přijímají tyto signály a ze získaných údajů vyhodnocují svou přesnou pozici spolu s rychlostí a směrem posunu. Přesnost lokalizace jednotlivých GPS přijímačů je řádově 50 - 100 metrů. Více informací o systému GPS naleznete zde.

GPS a Benefon ESC!

Součástí telefonu je vestavěný dvanácti-kanálový paralelní přijímač s (již zmíněnou) výklopnou anténou a podpora externího NMEA 0183 interface. Dále telefon disponuje mapou a kompasem. Mapy různých zemí a měst lze do přístroje stáhnout z internetu prostřednictvím datového kabelu, propojeného s vaším počítačem. Kdekoliv a kdykoliv si tedy můžete rychle a jednoduše zjistit vaše aktuální souřadnice, okamžitou, průměrnou a maximální rychlost, směr pohybu a cíl vaší cesty. Dále si můžete naplánovat různé druhy tras nebo si určit "waypoint" (bod, kam se chcete dostat) a vypočítat si vzdálenost, rychlost a čas k dosažení určeného cíle. Další zajímavé využití GPS spolu s Benefonem ESC! je funkce "Friend Find". Díky ní můžete "sledovat" polohu vašich přátel či kolegů (vlastnících stejný typ telefonu) a můžete si navzájem posílat formou SMS své souřadnice a vzájemně se navigovat.

První modely Benefonů ESC! budou obsahovat mapu České republiky včetně mapy větších měst i s názvy ulic. Pokud jste rozhodnuti si tento telefon pořídit, rozbijte prasátko a připravte si 30 tisíc korun. Zhruba tolik bude mobil a GPS navigátor v jednom stát. Benefon ESC! měl být původně uveden na trh již během tohoto léta. Termín byl však přesunut až na začátek roku 2001. Zdali už je to konečné datum, uvidíme na Nový rok. Trpělivost sice růže přináší, ale zrovna v telekomunikacích, kdy bylo již včera pozdě, toto přísloví neplatí ani za mák.

Vzorek, který jsme měli možnost shlédnout a "osahat si" na Invexu, byl pouze v Beta verzi. Některé údaje (týkající se softwarové části telefonu) v tomto preview se proto mohou od finální verze lišit.