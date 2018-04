Benefon a Microsoft pracují na mobilním internetu

Společnosti Microsoft a Benefon oznámily v pondělí, 20.12.1999, že Benefon získal licenci na použití prohlížeče Microsoft Mobile Explorer (MME) v nových výrobcích pro bezdrátovou komunikaci. Kombinací MME a telefonů firmy Benefon vznikne zajímavá řady výrobků, které bude opět jedinečné obdobně, jako Benefon ESC!

Microsoft Mobile Explorer je komplexní otevřenou softwarovou platformou určenou pro mobilní telefony s funkcí internetu. MME umožňuje provozovatelům mobilních telefonních služeb nabídnout svým zákazníkům výběr řady aplikací a služeb na telefonech schopných příjmu dat. MME je klíčovým prvkem strategie Microsoftu v oblasti bezdrátové komunikace, který umožňuje příjem Internetu s využitím dalších technologií, jako Microsoft Exchange Server, skupiny BackOffice a služeb MSN Mobile Services.

Benefon poprvé zabuduje Microsoft Mobile Explorer do unikátního nového telefonu GSM, který má být představen počátkem února souběžně s konáním světového kongresu GSM v Cannes a na výstavách FIND v devíti Evropských městech kultury roku 2000: Avignonu (Francie), Bergenu (Norsko), Bologni (Itálie), Bruselu (Belgie), Helsinkách (Finsko), Krakově (Polsko), Praze (Česká republika), Reykjavíku (Island) a Santiagu de Compostela (Španělsko).

Nový produkt je významným bodem na cestě Benefonu s cílem poskytovat novátorské vysoce výkonné výrobky bezdrátové komunikace s profesionální kvalitou a současným finským designem.

"Mobilní Internet je podstatný pro realizaci vize Benefonu smysluplně používat bezdrátovou technologii a přispívat ke kvalitě života lidí s individuálními potřebami", uvedl Jorma U. Nieminen, prezident Benefonu. "Benefonu se při naší volbě technologického partnera pro mobilní Internet zamlouvalo úsilí Microsoftu podporovat standardy jako HTML a WAP a zasazovat se o jejich splynutí pod XML ve prospěch jak zákazníků, tak poskytovatelů služeb."

"Microsoft Mobile Explorer je klíčovým krokem při realizaci vize Microsoftu poskytovat informace pracovníkům a spotřebitelům prostřednictvím vynikajícího softwaru kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení," uvedl Kevin Dallas, výrobkový manažer divize Productivity Appliances Division společnosti Microsoftu. "Jsme potěšeni, že budeme úzce spolupracovat s Benefonem při zavedení Microsoft Mobile Explorer na trh. Benefon je předním inovátorem v odvětví bezdrátové telefonie, což nedávno dokázal zavedením osobního navigačního telefonu Benefon Esc!."

Benefon použije MME u vybraných výrobků GSM aby umožnil služby bezdrátového poskytování dat, jako Internet, elektronickou poštu, místní služby, elektronický obchod a přístup k firemním údajům. Microsoft Mobile Explorer obsahuje první mikroprohlížeč v duálním módu, který zobrazuje obsah v souladu jak s HTML, tak s protokolem WAP 1.1, takže operátorům a vývojářům odpadne potřeba vybírat si z použitelných technologií.

Profesionální uživatelé a spotřebitelé budou mít prospěch z toho, že budou mít přístup k informacím a službám na bázi obou standardů. Benefon je jedním z prvních výrobců, kteří oznámili plány uvést na trh výrobky s Microsoft Mobile Explorer.

Microsoft konečně prosazuje svůj MME, kterým původně chtěl odstranit WAP protokol, aby se odstranila potřeba převádět stránky do WML. To mu ovšem neprošlo a tak bude MME koexistovat společně s WAP. Prozatím to ale vypadá, že to s mobilními prohlížeči internetu pro telefony dopadne podobně jako s operačními systémy (Windows CE vs. Palm OS nebo Epoc) pro PDA.