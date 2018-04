Změřili jsme. Hrubou silou Samsung S6 drtí konkurenci rozdílem třídy

Samsung Galaxy S6 je letos opravdu tím nejnadupanějším smartphonem, výrobce do něj nacpal to nejlepší, co vůbec šlo v současnosti najít. Vzhledem k určitým potížím Snapdragonu 810 s přehříváním se navíc firma rozhodla, že ve všech provedeních svého top-modelu napříč všemi trhy použije svůj vlastní procesor Exynos 7420. U nás přitom firma typicky nabízela varianty s procesorem Snapdragon, zatímco provedení se staršími čipy Exynos bývala určena především pro asijské trhy.

A ať už je to se zahříváním nejnovějšího špičkového snapdragonu jakkoli, rozhodnutí použít vlastní čipset se Samsungu vyplácí. Alespoň po stránce výkonu. Během krátké chvíle, kdy jsme si mohli v redakci vyzkoušet první vzorky Galaxy S6 a S6 edge, jsme na telefonu provedli i řadu benchmarků, které ukazují výkon čipsetu a celého smartphonu. Následně jsme stejným testům podrobili i soupeře samsungu – LG G Flex2 a HTC One M9, které právě intenzivně testujeme.

test Samsung Galaxy S6 HTC One M9 LG G Flex2 Nvidia Shield Tablet AnTuTu 5.6.2 64017 54609 52511 55102 Geekbench 3 Single-Core 1364 1032 1198 1150 Geekbench 3 Multi-Core 4533 3987 4048 3628 Quadrant 35533 33533 28289 388047 Vellamo Android Browser 5304 3559 3524 4007 Vellamo Chrome Browser n/a 3604 4359 4847 Vellamo Multicore 2914 1933 2305 2205 Vellamo Metal 2562 2040 2223 1868 Sunspider 1.0.2 (nižší čas je lepší) 390,6 ms 762 ms 623,8 ms 662,6 ms GFX Open GL Manhattan ES 3.1 357 1074 1069 1360 3D Mark Ice Storm Unlimited 16679 21771 22536 30711

Verdikt je jednoznačný. Co se hrubého výkonu týče, je čipset v Galaxy S6 nepřekonatelný, bez diskuse je to nejvýkonnější mobilní čip, který dnes ve smartphonech najdeme. V klasických syntetických testech poráží modely vybavené Snapdragonem 810 doslova rozdílem třídy a buduje si obrovský náskok.

Ten ovšem Galaxy S6 i S6 edge potřebují. Důvodem je totiž vysoké rozlišení displeje. Zatímco soupeři si vystačí s Full HD panely, samsung se chlubí QHD rozlišením a tedy mnohem větším počtem pixelů na displeji. Konkrétně má samsung oproti soupeřům skoro dvojnásobek pixelů. A to znamená, že si s tím musí čipset poradit. V benchmarcích, které jsou zaměřeny především na klasický grafický výkon a chování ve hrách, pak tedy Galaxy S6 na soupeře ztrácí. V náročných hrách je totiž nálož pixelů pro procesor a grafickou kartu už příliš velkým zatížením.

To samozřejmě neznamená, že by při hraní her byl Galaxy S6 špatný – v běžných hrách, které uživatelé příležitostně hrají, rozdíl postřehnutelný není. Určité praktické rozdíly se ovšem mohou dostavit v náročných 3D titulech, tady by se mohly hry i na špičkovém samsungu občas trochu trhat, obzvlášť ve složitých a velmi dynamických scénách.

Konkrétní výsledky v jednotlivých testech najdete v tabulce. My jen vypíchneme některé zajímavé rozdíly. Navíc musíme upozornit, že testovaný Galaxy S6 nebyl ještě finálním vzorkem a navíc jsme na něm prováděli testy v rychlém sledu za sebou, protože jsme telefon měli k dispozici jen krátce. To u soupeřů od LG a HTC jsme mezi testy nechali čipovou sadu trochu vychladnout, u každého smartphonu se totiž byť i mírné zahřívání v benchmarcích projeví – zkuste si to sami, dva rychlé pokusy za sebou většinou znamenají, že při tom druhém dosáhne smartphone nižšího skóre.

Tímto jsme eliminovali údajné vyšší zahřívání Snapdragonu 810. Zároveň jsme neměli čas provést u Galaxy S6 opravdu hloubkové testy, spousta benchmarků, především těch grafických, nám chybí, nebyl na ně čas. Výkonu Galaxy S6 a také údajnému přehřívání Snapdragonu 810 se budeme ještě v budoucnu věnovat.

Na první pohled je jasné, že opět ani jedna z letošních supernovinek netrpí nedostatkem výkonu. Samsung sice v řadě testů poráží konkurenci rozdílem třídy, ta mu to díky nižšímu rozlišení displeje vrací v grafických testech. Výsledky tak ukazují, že vybírat smartphone jen podle teoretického výkonu čipové sady je nesmysl. Všichni tři soupeři si vedou skvěle.

Z tabulek jasně vyplývá, že LG a HTC jsou si velmi blízko, zatímco HTC má mírně navrch v testech jako AnTuTu a Quadrant, LG vede v testech jako Geekbench nebo Vellamo, v jiných testech jsou rozdíly mezi smartphony zanedbatelné. Snad jen ve webovém Java testu SunSpider je G Flex výrazně rychlejší. Samsung je králem syntetických testů na hrubý výkon, nejvyšší převahu ukazuje právě u webových testů, ale třeba také v AnTuTu, kde je před soupeři téměř o 20 %.

Naopak v grafických testech GFX Open GL a 3D Mark S6 na soupeře výrazněji ztrácí. Ovšem například podrobný pohled do výsledků ve 3D Mark ukazuje, že co se týče počtu snímků za sekundu, samsung se v těchto testech nikdy nedostane pod hranici, která by mohla být pro uživatele nepříjemná. Přesto se může stát, že v náročných hrách na tom bude v praxi malinko hůř než soupeři.

Pro zajímavost jsme do porovnání přidali ještě tablet Nvidia Shield Tablet, který je vyloženě herním zařízením a má displej s rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů – tedy kdesi mezi soupeři. Pohání jej stále jeden z nejvýkonnějších čipsetů, Nvidia Tegra K1 (novější Nvidia Tegra X1 s vyšším výkonem není vlastně pro tablety a mobily primárně určena). Praxe ukazuje, že nový Snapdragon 810 se čipsetu Tegra K1 vyrovná a někdy je i výkonnější. Úlet v podobě extrémního skóre v benchmarku Quadrant ukazuje, že je tento test už opravdu trochu zastaralý a neukáže skutečnou sílu daného čipsetu. Nvidia má však lépe optimalizovanou práci s 3D grafikou a v grafických benchmarcích tak stále výrazně vede.

To nový Exynos od Samsungu je současným opravdovým králem mobilních vod, co se absolutní síly týče, ve většině testů překonává i herní tablet od Nvidie – tedy krom těch grafických. Opět je to ovšem jen důkaz toho, že výsledky měření nejsou příliš důležité – když zvládá Nvidia náročné hry v pohodě, víc výkonu u Samsungu slouží v některých případech jen jako rezerva. Ta samozřejmě není kvůli vyššímu rozlišení displeje úplně zbytečná, ale není nijak zásadní.