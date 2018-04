Který smartphone je nejvýkonnější? Porovnali jsme výkon těch nejlepších

Kdyby měl někdo hádat, který androidí smartphone je v současnosti nejvýkonnější, nejspíš řekne, že to bude Samsung Galaxy S8. Nebo třeba nové HTC U11. A v podstatě by nemusel být příliš daleko od pravdy, protože v dnes asi nejpopulárnějším benchmarku AnTuTu jsou tyto dva stroje z u nás běžně dostupných modelů v čele.

Jenže tak jednoduché to není. Tak především, testů existuje celá řada a v některých mohou jiné modely vykazovat o něco lepší výkony. Situaci komplikuje i fakt, že některé smartphony jsou na různých trzích dostupné s mírně odlišným hardwarem. A tak jsme vzali aktuální sestavu top modelů a rozhodli se je otestovat sami. Testovanými kousky jsou již zmíněné modely Samsung Galaxy S8 a HTC U11, k nim jsme přibrali Sony Xperia XZ Premium, LG G6 a dva modely od Huawei – P10 Plus a Honor 8 Pro. To jsou špičkové androidí modely značek, které jsou běžně dostupné v české distribuční síti. A vše to jsou modely s vysokým rozlišením displeje 2K, u Sony dokonce 4K.

Na první pohled se dá říci, že rozdělení soupeřů v pořadí bude poměrně jednoznačné: HTC, a Sony mají totiž procesor Qualcomm Snapdragon 835, Samsung pak svůj výkonově ekvivalentní Exynos 8895, takže se musí poprat o vítězství. Jenže Sony má onen 4K displej, což ho určitě znevýhodní. Na druhém konci pořadí musí logicky být LG G6, na to se totiž při přidělování zásob nejlepšího čipu od Qualcommu nedostalo a musí se spokojit s procesorem Snapdragon 821.

Výsledky výkonnostních testů (vyšší číslo je lepší) AnTuTu Quadrant PC Mark Work 2.0 3D Mark Sling Shot Extreme Honor 8 Pro 141795 42726 6279 1567 HTC U11 174686 44527 6954 3009 Huawei P10 Plus 132124 40414 6221 1915 LG G6 148505 36013 5341 2090 Samsung Galaxy S8 173749 44402 5174 3076 Sony Xperia XZ Premium 165109 37468 6712 3107

A někde uprostřed se dají očekávat modely od čínského výrobce s vlastním procesorem Huawei HiSilicon Kirin 960. Tento procesor je totiž hodně výkonný, ale na špičkový Snapdragon přece jen mírně ztrácí.

Smartphony jsme prohnali celou řadou benchmarků: kromě oblíbeného Antutu jsme zvolili několik testů v benchmarku Geekbench, pustili PC Mark Work 2.0 i 3D Mark v provedení Sling Shot Extreme. Telefony jsme otestovali i ve starším benchmarku Quadrant a také na nich pustili několik variant graficky náročného GFXBench OpenGL. Každý telefon prošel každým testem třikrát, průměr těchto měření uvádíme v tabulkách u článku.

Výsledek? Nedostatkem výkonu žádný netrpí. To je ostatně vidět při jejich běžném používání, všechny modely jsou skvěle plynulé, krásně vyladěné a nemají problém s během i náročných aplikací. Ale benchmarky přece jen odhalí některé slabiny nebo naopak silná místa. Podle očekávání se tak ukázalo, že starší Snapdragon v LG moderního soupeře nestíhá, ale do starého železa nepatří. Vždyť v některých testech se dovedl popasovat s moderním Kirinem v čínských modelech. Tento procesor totiž oproti nejnovějšímu Snapdragonu trochu ztrácí v grafickém výkonu.

Výsledky testu Geekbench 4 (vyšší číslo je lepší) CPU 4 Singlecore CPU 4 Multicore Compute Honor 8 Pro 1854 6295 neproběhne HTC U11 1904 6426 8144 Huawei P10 Plus 1874 6329 neproběhne LG G6 1764 4196 6830 Samsung Galaxy S8 2010 6696 8124 Sony Xperia XZ Premium 1911 6463 7799

A to je také hlavní závěr našeho benchmarkového měření: výkon moderních smartphonů je v podání špičkových modelů opravdu vysoký a o jeho konkrétní podobu se nemusí uživatelé příliš starat. Výjimkou jsou ti, kdo na mobilu často hrají graficky velmi náročné hry. Pokud mezi takové uživatele nepatříte, nemusíte se výkonem špičkových modelů zabývat.

Zajímavé však bylo pozorovat, jak si jednotlivé modely vedly v různých disciplínách a v porovnání mezi sebou. HTC U11 a Samsung Galaxy S8 jsou opravdu velmi vyrovnané kousky, sedmkrát z našich měření vykázal nejlepší hodnotu Samsung, pětkrát HTC (z toho jednou to byla společná první pozice). Sony se na vrchol vyšvihlo dvakrát a sestava těchto modelů nikoho dalšího na nejvyšší příčku nepustila. LG se může v grafickém výkonu směle měřit s Huawei P10 Plus i s Honorem 8 Pro a i v dalších disciplínách za těmito modely nezaostává příliš. Třeba v AnTuTu je překonalo.

Souvisí to mimo jiné i s tím, jak procesory reagují na zahřívání. Dva ze tří pokusů jsme vždy prováděli u telefonu, který byl předtím nějakou dobu v klidu a jeho procesor tedy „netopil“. Jeden pokus jsme naopak spustili hned po doběhnutí předchozího „chladného“ cyklu. A zatímco u zahřátého LG byl propad proti chladné hodnotě asi sedm procent, u modelů od Huawei a Honoru to bylo procent asi dvanáct. Výkonnější Snapdragony 835 se v některých případech zahříváním vůbec nenechaly zpomalit (třeba v AnTuTu), jinde se zpomalení vešlo do deseti procent. Totéž platí i pro Exyos od Samsungu.

GFXBench Open GL (výsledky ve fps, vyšší je lepší) Manhattan 3.1 Manhattan 3.1 Offscreen Manhattan 3.1.1 Offscreen 1440p Car Chase Car Chase 1080p Offscreen T-Rex Honor 8 Pro 12 19 11 7,2 11 41 HTC U11 16 29 17 12,7 22,7 52,7 Huawei P10 Plus 11 18 11 6,7 11 39,7 LG G6 10 19 12,3 9,5 16,3 35,7 Samsung Galaxy S8 20,3 35,7 24,3 12,7 25 58 Sony Xperia XZ Premium 36,3 34 18,3 23,7 22,7 60

Za pozornost stojí také chování Sony Xperia XZ Premium v benchmarku GFXBench Open GL. Ve standardním testu Manhattan 3.1 i v testu Car Chase si totiž telefon nastavil výchozí rozlišení na zvláštních 1 776 × 1 080 pixelů, zatímco soupeři se drželi svého nativního rozlišení displeje, tedy 2 650 × 1 440 pixelů u HTC, Honoru i Huawei a 2 960 x 1 440 u Samsungu a 2 880 × 1 440 pixelů u LG. Správného rozlišení se Sony drželo jen u testu T-Rex, který s vyššími rozlišeními nepočítal a u Ofscreen testů, kde rozlišení nezáleží na rozlišení displeje a řešení výrobce. Ukazuje to, že si Sony v případě některých her může graficky trochu ulevovat, což zvýší jeho výkon, a v praxi tak bude hraní plynulejší. Na druhou stranu to znamená, že telefon nedovede vždy využít svého jemného 4K displeje. Vítězství v těchto benchmarcích jsme tak Sony nepočítali.

Další zajímavostí je, že jinak suverénní Samsung Galaxy S8 si připsal i jednu absolutní prohru na celé čáře. K ní došlo v benchmarku PC Mark Work 2.0, kde zaostal i za LG G6. Naopak v tomto testu se dařilo Huawei P10 Plus a Honoru 8 Pro. Prohra samsungu přitom není v tomto případě dílem třeba jednoho špatného pokusu, nejhorší byl ve všech třech případech a ani nejlepší z jeho pokusů by nikdy nestačil na předposlední místo. Tento test jednoduše S8 a jeho Exynosu nesedí. Na druhou stranu je to test, který se soustředí na každodenní úkoly jako třeba práci s dokumenty nebo webem a při nich nám rozhodně v praxi telefon nepřipadal jakkoli pomalejší než soupeři.

Za pozornost jistě stojí i fakt, že výrazně levnější Honor 8 Pro si v řadě testů vede lépe než Huawei P10 Plus - navrch měl v sedmi případech, Huawei ve třech. To z něj dělá adepta na výkonný smartphone za rozumnou cenu. Mimochodem, podobné ambice pak bude mít i nový Honor 9, který má stejný procesor, ale nižší rozlišení displeje (Full HD). Totéž pak platí pro prémiový Huawei P10. Nižší rozlišení v tomto případě pomůže lepším výkonům. Nicméně obecně platí, že vysoké rozlišení displeje špičkové smartphony v běžném fungování nijak nebrzdí.