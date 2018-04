BellSouth Mobility DCS uvádí Bosch World 718 a virtuální fax

BellSouth Mobility DCS nabízí svým zákazníkům mobilní kancelář na cesty a to uvedením dvou rozdílných výrobků/služeb. Prvním je mobilní telefon Bosch World 718 který doplňuje DCS Fax Mailbox Uživatelé tak mohou zůstat v kontaktu s důležitými informacemi ať již cestují v okolí domovského města nebo přes půl světa.

Ať již pojedete z Charlotte do Hong Kongu nebo ze Savannah do Paříže, mobilní telefon Bosch World 718 Mobile Phone spolu s BellSouth Mobility DCS širokým mezinárodním roamingem umožní zákazníkům být zastižitelní na svém originálním mobilním čísle. Uspěchaní mezinárodní obchodníci již nemusí používat jiné mobilní telefony při cestách mimo Severní Ameriku a BellSouth Mobility DCS je prvním provozovatelem v oblasti který nabízí univerzální telefon.

"Mezinárodní uživatelé mobilních telefonů čekali na jednoduchý způsob komunikace ze zahraničí" říká Pamela Papner, manager roamingu v BellSouth Mobility DCS. "Tento sofistikovaný telefon pracuje na 900 a 1900 GSM pásmech, což znamená že zákazník nemusí při přejezdu hranic shánět nový telefon s místní frekvencí. Hovor přes moře je také často levnější s využitím roamingu než při volání z hotelového pokoje."

BellSouth Mobility DCS nabízí telefon Bosch World 718 za $389.95 spolu s baterií, klipsem na opasek, nabíječku do auta a universální nabíječku se třemi různými samci pro zásuvky v Australii, Velké Britanii a zbytku Evropy.

Roaming má BellSouth podepsaný s 19 operátory ve 14 zemích od Australie přes Hong Kong až do Evropy a stále pracuje na jejich rozšíření.



Země Operátor Frekvence Austrálie Telstra 900 MHz Belgie Belgacum Mobile (Proximus) 900 MHz Dánsko SONOFON 900 MHz Francie France Telecom 900 MHz Holandsko Libertel 900 MHz Hong Kong Hong Kong Telecome CSL 900 MHz Hong Kong SmarTone 900 MHz Ireland Eircell 900 MHz Německo Mannesmann 900 MHz Nový Zéland BellSouth New Zealand 900 MHz Rakousko Mobilkom 900 MHz Španělsko Telefonica Moviles 900 MHz Švédsko Comviq 900 MHz Švédsko Europolitan 900 MHz Švédsko Telia Mobile 900 MHz Švýcarsko Swisscom 900 MHz Velká Britanie Cellnet 900 MHz Velká Britanie Vodafone 900 MHz Velká Britanie Orange 1800 MHz

Roaming v Severní Americe je jednoduchý - 45 centů za minutu airtime pro hovory které uskutečníte Vy. Hovory přijaté stojí 45 centů za minutu roamingového poplatku a 20 centů za minutu za dálkový hovor.

Roaming v cizině se liší podle operátorů. V této tabulce jsou poplatky za hovory uskutečněné v roamingu. Hovory přijaté stojí $1,50 za minutu a v některých zemích ještě lokální poplatek.

Kromě nového telefonu začíná BellSouth Mobility DCS nabízet Fax Mailbox umožňující zákazníkům dostývat a posílat faxy z hlasové schránky. Pro přenos faxů je určeno zvláštní mobilní faxové číslo.

"BellSouth se snaží ulehčit zákazníkům komunikaci na cestách" říká Eric F.Ensor, president BellSouth Mobility DCS "Mobilní telefon Bosch World 718 a nová služba Fax Mailbox jsou jen dva příklady nabídky výrobků a služeb pro usnadnění spojení v dnešním uspěchaném světě."

Za Fax Mailbox zaplatí zákazník $4.95 měsíčně a zákazníci kteří se upíší do konce září budou mít první měsíc zdarma. Fax Mailbox má kapacitu asi 50 stránek faxů po dobu dvou týdnů a pracuje s kterýmkoliv DCS telefonem.

Při pohledu na mapu pokrytí v USA se neubráním povzdechu nad skomíráním DCS v USA. Samozřejmě pro zákazníky z oblasti je příjemné mít roaming pro Evropu a tak dál, ale po Spojených státech to už není nic moc a i kdyby nakrásně došlo k podepsání roamingové dohody mezi BellSouth a Paegasem nebo Eurotelem, kdo z našinců by to využil? Snad jedině technical geeks cestující do Research Triangl Park v Severní Karolině tyto novinky doopravdy ocení.

Ještě jsem našel seznam měst, kde je možné roamovat v systému DCS, na první pohled působí impozantně, ale jde pouze o města a na obrovské prostory USA je to přeci jen málo, uvádějí města v 34 státech z celkových padesáti. DCS systém tady výrazně ztrácí na standard PCS.