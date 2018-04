Bellsouth a SBC ukuli mobilní spojenectví

Lokální telefonní operátoři BellSouth Corp a SBC Communications Inc. se dohodli na spojení svých mobilních sítí pro dosažení širšího pokrytí. Také jen tak mimochodem stvoří čtvrtého největšího operátora v USA a na žebříčku velikánů se ocitnou hned za AT&T.

Vzniklá společnost bude mít 16,2 milionu uživatelů, což je sice méně než Verizon Wireless (Bell Atlantic Corp. a ¨britský Vodafone AirTouch Plc.) s 24 miliony, ale více než AT&T PCS s 12,2 miliony.

"Jde nám o vytvoření silnější, větší a více konkurenceschopné společnosti" poznamenal SBC Chairman Edward Whitacre.

Společnost bude dosahovat 10,2 miliardy dolarů ročního obratu a BellSouth Corp a SBC Communications Inc. znásobí své pokrytí bez investic do sítí. Pokrytí obsáhne 40 z 50 největších USA trhů mobilních komunikací (trhem se zde rozumí metropolitní oblast, například New York, LA, Chicago ... zahrnuje velké město a související předměstí, asi jako Praha a střední Čechy jsou největším mobilním trhem u nás; pardon, u vás :)) a ušetří na poplatcích za roaming. Také dojde ke standardizaci sítí a techniky ku prospěchu zákazníka; datové a hlasové služby budou jednotné pro všechna města.

Výsledná joint venture nemá dosud jméno, ale bude vlastněna z 60% SBC - sídlí v San Antoniu v Texasu - a 40% bude patřit BellSouth z Atlanty, Georgia. Nové cenové plány, sídlo ředitelství a obsazení managementu bude oznámeno co nejdřív.

Před uzavřením smlouvy musí být joint venture schválena ještě FCC - Federal Communications Commission, Evropskou Unií a U.S. Department of Justice.