Belgičané napálili mobilního operátora. Parodovali jeho infolinku

Část telefonátu na falešnou infolinku Vítejte v Buro-Containers. Pokud máte dotazy ohledně vašich účtů, stiskněte 1. Pokud máte dotazy ohledně služeb, stiskněte 2. Pokud chcete objednat kontejner, stiskněte 3. Dobré ráno, tady Buro-Containers a Wim u telefonu. Jak vám mohu pomoci? Dobré ráno, tady je Matrhieu z Mobistaru. Přímo před našimi kancelářemi stojí jeden z vašich kontejnerů. Pardon, kdo je to? Ochranka z Mobistaru. Jeden z vašich kontejnerů stojí přímo před naším vchodem, kde lidé potřebují vjíždět a odjíždět. Chci vědět proč. Sekundu prosím, zapíšu si to. Jaká je vaše adresa? Avenue de Bale. 1140 Evere. Jaké je vaše zákaznické číslo? My nejsme zákazníci. ...a jak dlouho jste našimi zákazníky?

Ale my nejsme zákazníci. Máme jako operátor Mobistar budovu a vchod, který vede přímo na parkoviště. A nestojí vám ten kontejner v cestě? Když něco stojí přímo před vchodem, asi je to v cestě. Omluvte mě, můžete chvíli počkat? ---ZAVĚŠENO--- Kdo volá? Matrhieu, ochranka v Mobistar. Když jsem dnes přišel do práce, stál tu kontejner přímo před naším vchodem. Zákaznické číslo nemám. Ale vaše zákaznické číslo můžete najít přímo na vaší faktuře. Já nemám žádnou fakturu. Jak bych mohl mít fakturu? Můžete mě prosím přepojit zpět na osobu, se kterou jsem hovořil? Buro-Containers, tady Bert. Hovořil jsem s vámi před chvílí? To si nemyslím. Tady je kancelář managementu. Aha. Tak mě nechte převyprávět ten celý příběh ještě potřetí. .......... A číslo kontejneru je 15378. Ale to je referenční číslo. Na tom kontejneru ale není jiné číslo než tohle. Měl byste mít ještě zákaznické číslo. ---ZAVĚŠENO--- Tady je znovu Matrhieu. Kolikrát už jsem vám volal? Myslím, že teď je to potřetí. To znamená, že jste mi dvakrát zavěsili. Zavolám policii, aby ten kontejner odstranila. Počkejte chvíli... Všichni naši operátoři se momentálně věnují jiným zákazníkům. Čekejte prosím. Budete obsloužení, jakmile to bude možné...