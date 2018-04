Číňané se zajímají o firmu, po níž možná za pár let ani pes neštěkne

Společnost Fingerprint Cards (FPC) v reakci na čtvrteční informace deníku potvrdila, že nabídku dostala, ale pravděpodobnost uzavření kontraktu vidí jako velmi nízkou. Bližší důvody ovšem neupřesnila.

K zákazníkům švédského výrobce biometrických senzorů pro telefony a tablety patří kromě jiného všichni přední čínští producenti chytrých telefonů, jako jsou Huawei, Xiaomi, Lenovo či Oppo. Čtečky od společnosti FPC používá rovněž i Google u svých Pixelů. Největší hráči na trhu, tedy Apple a Samsung, ovšem k jejím zákazníkům nepatří.

Informace o zájmu ze strany čínské společnosti podle švédského listu zpevnily akcie FPC až o 37 procent, po reakci firmy ovšem růst zvolnil asi na deset procent. Posledního výrazného zpevnění se akcie švédské společnosti dočkaly v roce 2015, následně ovšem stejně rychle oslabily a od té doby zvolna ztrácejí. Jen za letošní rok ztratily přes 70 procent hodnoty. Trh totiž předpokládá přesun od čteček otisků prstů k jiným formám autorizace, jako je například technologie rozeznávání obličeje (více viz Výrobci sázejí na obličej). Té využívá i nový iPhone X od společnosti Apple (více viz Je to největší iphonová revoluce).