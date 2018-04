Béčkový Soul, laciný model pro 3G a TV Samsung živě

Samsung Soul, aktuálně vlajková loď jihokorejského výrobce, se již několik týdnů prodává i na našem trhu. Špičkově vybavený telefon zaujme druhým displejem, který nahrazuje navigační klávesu. Jelikož je Soul poměrně drahý přístroj, připravil Samsung jeho odlehčenou variantu, kterou nazval Soul B, kde ono B tvoří index na konci označení. Béčkový Soul, což vcelku věrně popisuje postavení novinky v portfoliu značky, bude levnější než jeho sourozenec, ale taky toho umí o poznání méně.

Ve své podstatě oba dva Souly patří do aktuální řady Ultra (ač ta se tak již neoznačuje), tak jak je u Samsungu v posledních několika letech zvykem označovat trojici tenkých špičkových modelů. Do aktuální party tedy chybí ještě véčko, které však výrobce doposud nepředstavil. Je však možné, že se na tento typ konstrukce vůbec nedostane, véčka pomalu ale jistě vytlačují vysouvací mobily z trhu, a to především v nejvyšších segmentech.

Soul B se od svého vzoru liší především konstrukcí, je to klasicky konstruovaný telefon a chybí mu ono netradiční ovládání s druhým dotykovým displejem namísto navigační klávesy. Je to vlastně velmi konzervativně tvarovaný mobil, který se vůbec nesnaží něčím na první pohled překvapit, ba právě naopak. Jednoduchý design, velmi střídmě tvarovaná klávesnice a převaha ostřejších hran dělají ze Soulu B velmi nenápadný mobil.

Většina krytu je vyrobena z broušeného hliníku a je jasné, že díky postavení telefonu ve své špičkové řadě si dal Samsung záležet na jeho zpracování. To je velmi dobré, dokonce si dovolíme tvrdit, že preciznější než u dražšího a lepšího Soulu. Telefon je velmi tenký, ale extrémních hodnot, kterými se mohly chlubit předchozí modely, nedosahuje. I tak je ale 9,9 mm solidní hodnota.

Oproti většímu sourozenci má novinka o kousek menší displej, fotoaparát s menším rozlišením, ale na druhou stranu mnohem větší interní paměť. Místo přibližně 150 MB u Soulu má novinka rovný 1 GB paměti. Vedle toho podporuje i paměťové karty obvyklého formátu microSD. Proč Samsung zvolil takový poměr paměti u obou modelů, netušíme, není k tomu důvod. Fotoaparát je horší a hudební funkce jsou u obou modelů na stejné úrovni.

Trochu jinou podobu má menu, respektive jeho některé položky. Nejedná se však o podstatné rozdíly, spíš je vidět, že technici a vývojáři Samsungu na menu neustále pracují a zapracovávají nové detaily. Předpokládáme, že některé grafické drobnosti budeme nacházet v následujících novinkách výrobce.

Fotoaparát má rozlišení tři megapixely a má automatické ostření. Videonahrávky mohou mít maximální rozlišení QVGA, což je stejná hodnota jako u původního Soulu. Pro nás nepodstatný rozdíl je i v podpoře sítí třetí generace. Novinka nabízí datové přenosy pomocí HSDPA "pouze" do rychlosti 3,6 Mbps, Soul umí dvojnásobek. Jenže to jsou parametry důležité pro normální trhy, ne pro ten náš, kde se používá už jakési 4G a jiné pochybné a pro Evropu zcela atypické technologie.

Samsung Soul B se začne prodávat během léta a měl by se objevit i na našem trhu. Cena by měla být poměrně příznivá, zhruba v rozmezí šesti až sedmi tisíc korun. Otázkou ale je, jak se zákazníci postaví ke klasicky konstruovanému mobilu od Samsungu. On v této kategorii moc silný není, čehož si je vědom, a proto má v letošním katalogu hned několik klasicky konstruovaných přístrojů střední a vyšší střední třídy. Chce konečně prorazit.

Samsung J800

Další novinkou Samsungu, kterou jsme na veletrhu CommunicAsia zkoušeli, je vysouvací model s podporou 3G střední třídy - Samsung J800, který by měl bodovat především cenou. Ta by rozhodně neměla přesáhnout hranici pěti tisíc korun a podle informací z veletrhu by tento model mělo nabízet hned několik evropských operátorů jako základní 3G přístroj. U nás se logicky jeví jako adept na jeho prodej O2, ale s ohledem na globální praktiky nadnárodních operátorů se klidně může objevit i u T-Mobile nebo Vodafonu. Ač u nich ztrácí díky absenci 3G v jejich síti své hlavní kouzlo.

Samsung J800 má vcelku podařený design. Nic převratného, spíš konzervativní styl, ovšem s notnou dávkou elegance. Zaujme kulaté navigační tlačítko doprovázené dvojicí kulatých kontextových kláves. Z druhé strany tohoto vysouváku stojí za pozornost povrchová úprava krytu baterie, která se snaží vypadat, jako by byla vyrobena z uhlíkových vláken. Jenže je z obyčejného plastu, jako ostatně celý mobil a v této třídě ani nic jiného očekávat nelze.

Menu telefonu odpovídá menu jiných Samsungů vyšší třídy, které jsou na trhu zhruba od poloviny loňského roku. Menu nelze v zásadě nic vytknout, je graficky spíš střídmé a je i přehledné. Z výbavy telefonu je těžké něco vyzdvihnout, nic převratného nebo výjimečného telefon neumí, ale na druhou stanu mu ani nic neschází. Snad jen u displeje bychom uvítali o kousek větší rozlišení, přeci jen, dnes je 176 na 220 pixelů již na střední třídu skoro málo. Jinak je ale displej kvalitní, i když jeho schopnosti na sluníčku jsme vyzkoušet nemohli.

Dodejme, že Samsung J800 nepodporuje datové přenosy HSDPA, jen klasické 3G, což zamrzí při použití plnohodnotného HTML prohlížeče. Někoho možná zklame pouze dvoumegapixelový fotoaparát bez autofokusu, ale to je opět daň za nízkou cenu. A ta má být hlavní předností této novinky.

Samsung P960

Třetí novinkou Samsungu, která nás na veletrhu CommunicAsia zaujala, je jeho aktuální model pro příjem mobilního digitálního pozemního televizního vysílání - tedy DVB-H, abychom byli zcela konkrétní. V případě tohoto modelu, Samsungu P960, jsme poměrně skeptičtí, že se objeví na našem trhu, protože stále není jasné, zda se u nás některý z operátorů rozhodne mobilní televizní signál distribuovat.

Je to škoda, protože v případě modelu P960 byste měli v ruce kompletní multimediální centrum kompaktních rozměrů, které umí v tomto směru vše: MP3 přehrávač, rádio s RDS, videopřehrávač, díky HSDPA i ip televizi a samozřejmě i terestriální televizní vysílání. Kvůli němu má tento vysouvací telefon integrovanou teleskopickou anténku, ovšem pokud si jí nevšimnete, vůbec byste jinak přítomnost televizního přijímače nepostřehli.

Všechny multimediální funkce a vlastně i ty další zvládá telefon i v režimu bez vložené SIM karty. To ostatně platí pro více aktuálních modelů Samsungu, které taktéž fungují i bez SIM. Sledování televize v horizontální poloze je díky kvalitnímu displeji velmi příjemnou záležitostí, velmi nás překvapil kvalitní zvuk, případně dle potřeby i velmi hlasitý. Obraz běžel na výstavišti naprosto plynule a to jak v režimu terestrického příjmu, tak při streamovaném vysílání přes mobilní síť. Telefon reagoval na přepínání kanálů a na další povely velmi rychle, oproti TV mobilům předchozí generace je to pokrok spíš o dvě třídy.

Uvidíme, jak se vyvine situace s DVB-H vysíláním, některé hlasy spíš predikují budoucnost použití klasického formátu DVB-T. I ten už některé mobily, především čínské provenience, zvládají, ale systémové řešení to není. Nechme se překvapit, jak naši operátoři rozhodnou.