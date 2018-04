Be-On-Road – GPS software pro bezstarostnou jízdu (recenze)

Na náš test šesti GPS PocketPC zařízení, který je v plném proudu, navážeme i srovnáním mapových podkladů ke GPS navigaci. Programů je na trhu celá řada, jako první vám představíme Be-On-Road, který bude následovat TomTom nebo Dynavix.

Úvod

Sám spadám spíše do kategorie svátečních řidičů a silnice rozhodně nemám v malíčku. Proto občas uvítám pomoc GPS a svého PDA, ve kterém se vystřídalo již několik navigačních balíků. Posledním z nich byl navigační software Be-On-Road, který v něm již zůstal. Rád bych se s vámi podělil o své zkušenosti z jeho testování a vysvětlil proč je tomu tak.

Autorem Be-On-Road (dále již BOR) je brněnská společnost Aponia Software, známá svými jazykovými produkty Pocket Translator a Pocket Teacher, dále pak mapovými aplikacemi SmartMaps, kterými více než dobře ukázala, že i český software může být kvalitní a nemusí být ani drahý.

S BOR, který je určen jak pro PocketPC, tak smartphony, vsadil výrobce na moderní trendy v mobilní navigaci, jednoduché ovládání a přijatelnou cenu. Jak se mu to podařilo?

Oproti SmartMaps se dočkáme řady důležitých rozdílů. Především došlo ke změně mapových podkladů. BOR nevyužívá mapy rastrové, ale vektorové. To pro uživatele znamená přínos v podobě místa ušetřeného v paměti zařízení, či spíše na paměťové kartě. Aplikace po instalaci zabrala krásných 76MB. Nezapomnělo se ani na oblíbené „vychytávky“, jako jsou 3D zobrazení, ovládání prstem či hlasová navigace. Nechme však již zbytečného tlachání a pojďme se na BOR podívat hezky zblízka. A začneme pěkně popořádku, instalací.

Instalace

Ta je bezproblémová a poměrně rychlá. Autoři si pěkně vyhráli již zde a tak budete mile překvapeni. Procesem vás provede příjemný průvodce, který si nakopíruje „pomocníka“ na vaše zařízení a na vás je tak de facto pouze vybrání umístění. Příjemná je i možnost aktivovat produkt přímo z instalátoru, nemusíte tak již zdlouhavě vyťukávat kód na vašem smartphonu či PDA. Součástí instalace je i PC aplikace BOR Wizard, která vám umožní snadnou instalaci aktualizací přes internet.

První dojmy

Přiznám se, že mé první zkušenosti s BOR byly rozporuplné. Když se však dívám zpětně, byla to však má chyba, neb jsem se s BOR bez pořádného pročtení manuálu vrhnul rovnou do ostrého provozu. Když jsem si však přiznal, že jsem udělal chybu, zkusil to znovu a nebál se případně použít nápovědy, způsob ovládání mi učaroval a již bych nevolil jiný.

Ovládání

Celý systém ovládání je navržen tak, aby se dalo v maximální možné míře využívat ovládání jedním prstem. Tomu jsou uzpůsobena i tlačítka nabídky a vlastní menu aplikace. Hezky je vyřešeno i zadávání znaků, například při vyhledávání adres – můžete si vybrat mezi klasickou klávesnicí či klávesnicí ve stylu mobilního telefonu (kde „vyťukáváte“ znaky podobně jako když na klasickém mobilu píšete např. SMS). Na smartphone zařízeních (bez dotykového displeje) můžete celou aplikaci pohodlně ovládat prostřednictvím kláves Vašeho telefonu.

Nastavení, spolupráce s GPS

Snaha o co nejjednodušší ovládání je vidět i v provedení nastavení, ať už celé aplikace, či nastavení zobrazení. Vše je velmi intuitivní a nemusíte tak čekat problémy. Aplikace podporuje jak GPS připojené přes sériový port, tak BT GPS.

Osobně jsem aplikaci zkoušel s BT GPS I-TEC BT-339 a nenarazil jsem na žádný problém. Poté, co jsem zvolil Bluetooth GPS, BOR okamžitě mou GPS našel a automaticky nastavil přenosovou rychlost. Aplikace podporuje jak NMEA tak SiRF protokoly. Pokud vás zajímají podrobnosti, můžete si nechat zobrazit aktuální informace z GPS.

Režimy zobrazení, hlasová navigace, POI

BOR nabízí dva různé režimy zobrazení – mapový a navigační. První slouží spíše pro práci s mapou (například pokud se chcete podívat na mapu určité části města, na body zájmu v okolí, měnit detaily zobrazení...), navigační režim pak upřednostňuje snadnou a přehlednou navigaci až k cíli. V navigačním režimu tudíž nečekejte podporu manuální práce s mapou. Ostatně, beru to spíše jako plus. Pokud by jste měli možnost s mapou manipulovat, mohli by jste se dostat mimo oblast ve které jste navigováni a ztratit se. Od zobrazování mapy tu máte mapový režim!

Hlasová navigace je důležitou součástí navigačního softwaru. To si samozřejmě v Aponii uvědomili a kladli velký důraz na včasné hlasové upozornění. Nezažil jsem tudíž, na rozdíl od některých jiných aplikací, že mi aplikace sdělí, že mne čeká kruhový objezd až po jeho projetí.

Za zmínku rovněž stojí, že máte na výběr ze dvou hlasů – Mirky Součkové a Zdeňka Mahdala. Jako uživateli kabelové televize jisté nejmenované nadnárodní společnosti, který slyší Zdeňka Mahdala pomalu na každém kanále, je mi milejší hlas Mirky Součkové, to však záleží na vkusu každého jednotlivce.

Hlasová navigace je vhodně doplňována navigačním řádkem, na kterém jsou přehledně zobrazeny informace o tom, co za lahůdky (odbočky apod.) vás ještě čeká.

Mezi jeden z největších kladů BOR patří body zájmu (POI). Těch je opravdu hodně a jsou přehledně rozděleny do kategorií, od autoservisů, přes čerpací stanice, kina, divadla, restaurace, různé obchody, až třeba ke zdravotnickým zařízením. Jak jsem se nedávno přesvědčil, není pro BOR problémem navigovat i na ambasádu... Navíc bude možné importovat body zájmu například z www.poi.cz.

Vyhledávání, plánování cest

Vyhledávání je jednoduché a rychlé. Můžete zadat cílovou adresu, bod zájmu, souřadnice, pro rychlejší práci lze definovat domovskou a pracovní adresu a nechat se na ně navigovat. Pokud na některé místo jezdíte častěji a nebaví vás ho pořád zadávat, nemusíte. Stačí si jej uložit do Oblíbených.

Pro fanšmejkry je zde možnost naplánovat si celou cestu, tedy sestavit si zde jakýsi itinerář jízdy.

Co mne ještě zaujalo

Je toho hodně, ale protože vás nechci unudit k smrti, zmíním zde již jen možnost přepínání mezi 2D a 3D zobrazením mapy (přeci jen se to občas hodí) nebo noční mód (zobrazení ve tmavých odstínech, které tolik neoslepuje v šeru či naprosté tmě).

Srovnání BOR s TOMTOM 5

Srovnávat nový produkt s králem na trhu určitě není fér, ale byl jsem o to několikrát požádán a tak také nyní učiním.

Co se mi líbí na TT5 oproti BOR? Například možnost zvolit si, že má aplikace najít pěší trasu. To BOR zatím neumí a je to asi nejzásadnější věc co mne trápí. Dále se mi na TT5 líbí větší možnost přizpůsobení stavového řádku.

Co se mi líbí na BOR oproti TT5? Ovládání. Stejnou měrou jak mne na začátku dokázalo zmást a málem odradit, dokázalo si mne i získat a již bych asi neměnil. Stojím si za svým a tvrdím, že ovládání BOR je rychlejší a intuitivnější. Body zájmu. BOR nabízí již ve standardu velké množství POI. Cena. Přestože je BOR kvalitním navigačním SW, nákupem nezruinuje vaši peněženku ani domácí rozpočet. Je český. Jsem hrdý na to, že i Češi dokáží vytvořit kvalitní aplikaci.

Co by mohlo být lepší?

Ačkoli jsem BOR velmi uchvácen, chci zůstat fér. I BOR má zatím některé neduhy, které se pokusím shrnout níže:

pomalý výpočet trasy u delších plánovaných cest

nemožnost vybírat typ trasy (nejrychlejší, nejkratší, placené či neplacené úseky, pěší)

není možné vyhledat body zájmu v okolí trasy

oblíbené položky nejsou zobrazeny na mapě

aplikace se občas snaží tvrdohlavě Vás vrátit na trasu místo jejího přepočítání

Autoři aplikace o těchto nedostatcích ví a již připravuje aktualizaci aplikace, která všechny tyto problémy řeší, navíc by měla přinést i pár nových vlastností. Zmiňovaná aktualizace by se měla objevit v následujících několika týdnech.

Závěr

Celkově jsem byl BOR velmi mile překvapen. Je vidět, že si autoři dali na tvorbě záležet a že se jim to povedlo. Software je rychlý, navigace spolehlivá, cena příjemná. Co víc si přát? Bohužel má aplikace i některé neduhy – ty však budou brzy odstraněny a autoři slibují další vylepšení a bonusy pro legální uživatele. BOR má podle mne velký potenciál, již nějaký ten pátek na něj spoléhám jako na svého společníka na cestách a neměnil bych.

Hodnocení

klady:

cena (3749 Kč)

body zájmu

3D zobrazení mapy

spolehlivá navigace

vynikající detekce GPS

skvělá podpora

zápory:

pomalejší práce s delšími trasami

nemožnost vybrat typ trasy

nemožnost vyhledat POI v okolí trasy

občas tvrdohlavé přepočítání trasy

Pokud si budete chtít program vyzkoušet, je k mání i desetidenní zkušební verze za 113 korun.

Rád bych poděkoval společnosti Aponia Software za zapůjčení aplikace do recenze. Společnosti AH Mobile děkuji za zapůjčení zařízení, na kterých byla aplikace testována.