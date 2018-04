Be - jen trošku nečekaná akvizice Palmu, Inc ...

Firma Palm, Inc. to s novou generací svých kapesních počítačů myslí velmi vážně. Firma byla v posledních měsících terčem kritiky za zpomalení inovačních procesů (s mnoha vylepšeními PalmOS i hardware přicházela konkurence - například implementace rychlejších procesorů VZ33, vyšší rozlišení, audioschopnosti apod.). Problémy se promítly i do obchodních výsledků - firma se na jaře potýkala s nadměrnými zásobami starých modelů a dostala se do problémů s cash-flow.

Firma tedy připravila vyčlenění vývoje a správy PalmOS do samostatné společnosti Platform Solutions Group, které se připravuje na konec roku. Dále připravuje novou generaci ARM procesorů.

Zapojení odborníků z Be do vývoje nového operačního systému znamená, že si Palm Inc uvědomil potřebu nových impulsů při vývoji dnes již poněkud zastaralého PalmOS, který je poměrně nepřívětivý zejména k dnes velmi žádaným multimediálním funkcím a schopnostem a Internetu. Budoucí boj s PocketPC platformou Palm nemůže vybojovat dobře bez podpory právě v této oblasti. Nový operační systém OS 5 založený na silných ARM procesorech dává k integraci multimédií všechny hardwarové předpoklady a nesnadným úkolem vývojářů je těchto schopností dobře využít. Jedním z požadavků na nový systém (který se ovšem Palmu Inc táhne někdy jako balvan u nohy) je však i zachování zpětné kompatibility s obrovskou zásobárnou stávajících PalmOS programů, kterých je nyní kolem 15.000.

Firma Be je známa svým operačním systémem BeOS, který je velmi schopný, který však nedokázala proměnit v komerční úspěch. Rovněž nedávno vyvinutý BeIA (speciální OS pro Internetové aplikace) firma prodala jen firmě Sony. Firma oficiálně hledala kupce již jeden měsíc.