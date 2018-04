Bazar & servis: Nokia 3210

Nechcete za mobil utrácet hodně peněz, nebo jen potřebujete záložní mobil na chatu či chalupu? Pak se možná poohlédnete v bazaru po nějakém levném a přitom slušném mobilu. Ceny mnohých z nich začínají již na několika stokorunách. Přitom takový mobil ještě může udělat hodně služby. U použitého zboží ale existují mnohá rizika, která mohou na první pohled výhodnou koupi pořádně prodražit. Vše podstatné byste se měli dozvědět v naší nové rubrice Servis & Bazar.

Začínáme s jedním z nejpopulárnějších telefonů na našem trhu. Před pár lety se hřál na výsluní mezi novými mobily, dnes okupuje přední příčky hitparády mezi těmi použitými. Nokii 3210 můžeme směle považovat za legendu mezi mobily. Původní recenzi telefonu si můžete přečíst zde.

Při koupi použitého mobilu platí dvojnásob být opatrný a obezřetný. U telefonů s výměnným krytem můžete vzít do ruky pět let starý telefon, který bude s novým krytem vypadat jako kdyby právě opustil továrnu. Zjistit opravdové stáří telefonu je velmi obtížné. Možná natrefíte na kus s původním záručním listem či účtenkou (možná bude ještě v záruce), mnohem častěji se ale budete muset spolehnout na štěstěnu.

Nokia 3210 se začala prodávat v roce 1999 a na trhu měla nahradit do té doby nejúspěšnější mobil vůbec, Nokii 5110. Podařilo se jí to a v prodeji se udržela do roku 2002, poslední zbylé kusy bylo možné koupit ještě v minulém roce. V době uvedení do prodeje to nebyl vůbec levný telefon, stál jako nedotovaný okolo 10 000 Kč, přestože se jednalo o mobil střední třídy (na svojí dobu). Cena samozřejmě postupně klesala, ke konci prodeje se Nokia 3210 prodávala jako nová za zhruba 3 000 Kč. Dnes se jako použitá prodává v bazarech zhruba za 600 až 1200 Kč.

Nokia 3210 byl a stále je velmi rozšířený telefon. V bazarech jich je slušný výběr a i servis je na tento telefon poměrně levný. Náhradních dílů je dostatek, vyrábí je mnoho asijských firem a jejich ceny jsou poměrně příznivé. Případně je k dispozici i množství použitých dílů. Málokterá oprava vás bude stát víc jak 500 Kč. Díky výměnným krytům se u Nokie 3210 ani nemusíte obávat ošuntělého zevnějšku. Za pár korun si telefon převléknete do nového šatu.

V rubrice Bazar vám nabídneme všechny podstatné informace o bazarových telefonech. Výkupní a prodejní ceny, jejich nejčastější závady a také ceny oprav. Snadno si tak můžete udělat představu o tom, jestli se takový mobil vyplatí koupit, nebo jestli není lepší porozhlédnout se po jiném, či dokonce po nějakém novém. Všechny informace najdete v přehledných tabulkách. Máte-li s konkrétním telefonem vlastní zkušenosti, podělte se s nimi v diskusi pod článkem. Tuto rubriku připravujeme s odborníky ze společnosti Opravytelefonu.cz, která se servisem mobilů zabývá.

Tabulka 1- výskyt závad a ceny oprav:

Pro zvětšení klikněte na tabulku. Uvedené ceny jsou orientační a mohou se servis od servisu lišit.

Tabulka 2 - výkupní a prodejní ceny a ceny náhradních dílů:

Pro zvětšení klikněte na tabulku. Uvedené ceny jsou orientační a mohou se lišit.