Battery Pack 2002 v4.0 pro Pocket PC

Šikovná utilitka zobrazující zbývající kapacitu baterie, volnou operační paměť, kapacitu, volné místo na paměťových kartách a obsahující navíc komfortní toolbar pro spouštění oblíbených aplikací se vždycky hodí. V případě Battery Packu 2002 firmy Omega One se jedná o balík hned několika velmi užitečných programů s univerzálních využitím, navíc s vynikajícím poměrem cena/výkon. Starší verzi Battery Packu jsem už na Palmare popisoval, novinek verze 4.02 je ale ovšem hned několik a jsou tak zajímavé, že se jimi budeme zabývat podrobněji.Počet utilit obsažených v celém balíku Battery Pack 2002 se příliš nezměnil, balík prodávaný za 10 USD (na serveru Handango ho najdete rovnou pod novým označením Battery Pack 2003) tedy obsahuje osvědčený Battery Bar, Program Bar, Calendar Bar a utility Cleanup, Close Programs, Flashlight, PowerStore a nově i jednoduchý tweakovací nástroj Tweak-it!. Nejvýraznější změny najdete v uživatelském komfortu a možnostech nastavení vlastností Battery Baru a Program Baru, užitečné jsou ale i některé ze zbývajících utilit. Battery Pack 2002 v4.x by měl bez problémů fungovat na všech Pocket PC, Pocket PC 2002 a Pocket PC Phone Edition, zcela bez problémů fungují jednotlivé utilitky i na nejnovější Pocket PC s procesory XScale.stále může obsahovat až pět řádek ikonek pro spouštění libovolných systémových aplikací či her (celkem 60 aplikací). Pořadí aplikací v Program Baru definujete v příslušné sekci preferencí Program Baru (viz screenshoty), všechny preference najdete v obecných nastaveních obrazovky Today. Drahocenné místo na displeji obrazovky Today, kde zobrazují jednotlivé funkce Program Baru i Battery Baru, můžete v nové verzi 4.x ušetřit aktivací "scrollování" ikonek aplikací, které se tak vlastně zobrazují postupně na jednom řádku Program Baru. V Program Baru si můžete nechat zobrazit i datum, pokud ho ovšem už nemáte zobrazené na prvním místě obrazovky Today nebo například formou kalendáře Calendar Bar.Doplňková utilitkase instaluje samostatně (samozřejmě v rámci celého balíku Battery Pack) a nabízí jednoduchý miniaturizovaný kalendář zobrazovaný opět v obrazovce Today (viz obrázek).byl též částečně inovován a nabízí nyní nové možnosti při zobrazení kapacity hlavní a záložní baterie a paměti na paměťových kartách - nově i v procentech a s možností nastavení pořadí jednotlivých ikon zařízení, to vše ve dvou velikostech ikon (viz obrázky). Zcela nové jsou hlasové informace informující o dobití baterie či její minimální kapacitě, popřípadě malém množství volné operační paměti či kapacitě paměťové karty. Standardně "dodávané" samply (vcelku příjemný ženský hlas) si můžete nahradit vlastními hlášeními, nebo si můžete stáhnout několik dalších variant samplů přímo ze stránek Omega One - zatím jsou ke stažení samply "Alternate Female", "Simpsons", "South Park", "Star Trek" a "Star Trek TNG". Zbrusu nové je i zobrazení času formou ikonky analogových hodin a časové zóny.Utilitumůžete použít k rychlému odstranění několika záložních souborů,se hodí při potřebě rychle ukončit "nepohodlné" aplikace. Prográmekse taktéž spouští samostatně a v podstatě supluje samotný Battery Bar, ovšem komplexním způsobem se zobrazením všech důležitých údajů současně. Utilitapro využití Pocket PC jako výstražného světelného panelu se téměř nezměnila, zcela nový je ale tweakovací nástroj Tweak-it! (už bez obrázku) pro eventuální změnu fontu systémového Pocket PC, zapnutí technologie vyhlazování písma ClearType ve všech aplikacích a další běžná systémová nastavení dostupná obvykle pouze úpravou registrů. Další informační funkce Battery Packu respektive Battery / Program Baru jsou také stále na svých místech: můžete si například nastavit stupeň podsvícení displeje přímo z obrazovky Today, tato funkce ale funguje pouze u Compaq iPAQu. Součástí Battery Packu jsou stále i hry Dominoes (klasické domino) a Checkers (dáma s obvyklými evropskými pravidly), jedná se ale pouze o zkušební verze a registraci obou her je tak nutné zaplatit zvlášť.O celém Battery Packu 2002 v4.x lze bez jakékoliv nadsázky prohlásit, že tak kvalitní soubor utilit a za takovou cenu hned někde nenajdete. O užitečnosti Battery Baru a Program Baru včetně efektivity a komfortu při jejich používání nemůže být pochyb, a proto celému Battery Packu právem patří naše prestižní ocenění