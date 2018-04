Battery Monitor - sledujte svou spotřebu!

Své působení na serveru Palmare jsem zahájil článkem spadajícím do kategorie Windows CE - utility. Dnešní článek bude tematicky spadat do stejné kategorie a dozvíte se v něm o další užitečné aplikaci, která Vám usnadní práci s Vaším oblíbeným zařízením.

Některým, zejména majitelům nových modelů PocketPC, jejichž výdrž snad ani nemůžeme s původními modely srovnávat, se možná bude zdát využití podobné utility zbytečné. Opak je však pravdou. I u nových modelů velmi záleží na způsobu Vaší práce s PocketPC, či na nárocích právě spuštěné aplikace, typu podsvětlení displeje a mnoha dalších faktorech. Výrobcem udávaná výdrž zařízení (mnohdy zjevně měřená stylem "nechám zařízení v zapnutém stavu ležet na stole") se pak dle způsobu práce se zařízením sníží v lepším případě o polovinu, v případech horších až o dvě třetiny. Jak jsem však již podotknul - záleží na mnoha faktorech a výsledné hodnoty se tak mohou u každého uživatele lišit.

Sám používám zařízení COMPAQ iPAQ H3130. Vždy jsem si zakládal na výdrži tohoto zařízení, která je díky použití černobílého displeje zákonitě vyšší. Přesto jsem však díky Battery Monitoru zjistil, že i zde je ještě co šetřit. Přítel se mne vždy ptal, proč při přehrávání hudby ve Windows Media Playeru nevypínám displej. Já mu vždy odvětil, že u černobílého displeje přeci není důvod, že je jeho spotřeba energie téměř zanedbatelná. Musím se mu však omluvit, díky Battery Monitoru jsem se přesvědčil, že opak je pravdou. V poslední době velmi často podnikám cesty na Moravu - přesněji řečeno - podstupuji cestu Praha <=> Olomouc. Ačkoli za normálních okolností používám svůj iPAQ jako nástroj veskrze pracovní, při delších cestách vlakem mi slouží hlavně jako zdroj zábavy. Často jej používám jako nástroj pro čtení elektronických knih a jako přehrávač hudby. Právě tyto dvě činnosti jsou podle mne krásným příkladem změny spotřeby energie na základě právě prováděné činnosti. Zatímco při čtyřhodinové cestě strávené čtením elektronických knih se stav zbývající energie sníží jen o desetinu, Windows Media Player je schopen "vyždímat" akumulátory na kritickou hranici již po třech čtvrtinách cesty. Tato hranice se týká oněch 10 % zbývající energie, která u iPAQů slouží jako železná rezerva pro zálohování paměti (jak jistě víte, iPAQy nemají záložní baterii). Při svých posledních cestách jsem však podniknul zajímavý test a díky Battery Monitoru jsem zjistil, že i při poslechu hudby na černobílém iPAQu lze spoustu energie ušetřit. Slovo "spoustu" berte opravdu vážně. Jedná se o poměrně jednoduchý úkon. Jednoduše stačí vypnout displej Vašeho zařízení. Zatímco za normálního provozu Windows Media Playeru se zapnutým displejem dosáhl iPAQ na kritickou hranici již ve třech čtvrtinách cesty, s vypnutým displejem se spotřeba výrazně snížila a iPAQ za více než čtyři hodiny přehrávání hudby spotřeboval jen dvě desetiny dostupné energie.

Tolik k nudné předmluvě, která Vás měla upozornit na to, že spotřeba Vašeho zařízení není konstantní a že ji přeci jen můžete nějak ovlivnit. Jedním z nástrojů, který Vám v tom může pomoci, je i Battery Monitor - jednoduchý nástroj k evidenci spotřeby energie Vašeho zařízení.

Battery Monitor je dílem společnosti PDAwin, jež je známá především svými dalšími aplikacemi, mezi něž patří například TV Remote Controller či VoiceGo (některým bude možná ještě známější aplikace Globe). Ve skutečnosti vlastně dostanete dvě aplikace za cenu jedné. Vlastní aplikaci Battery Monitor, a navíc Plugin do Today obrazovky, zobrazující stav paměti a zbývající energii akumulátoru Vašeho zařízení.

Nejdříve se pojďme věnovat samotné aplikaci. Nutno poznamenat, že po své instalaci si aplikace vytvoří zástupce ve složce "/Windows/StartUp/" a automaticky se spouští při každém restartu systému. To by byla vlastnost vcelku příznivá, pokud by se jednalo pouze o inicializaci aplikace, realita je však taková, že se Vám zobrazí celé okno Battery Monitoru, což není zrovna příjemné, obzvláště pokud používáte například češtinu od Sunnysoftu a CF kartu. Než se totiž dostanete alespoň k obrazovce Today, musíte pozavírat reklamní hlášku češtiny a okno Battery Monitoru, nemluvě o nutnosti počkat, než se zinicializuje paměťová karta. Toto je však pouze malá výtka, která je navíc vzhledem k převažujícím kladným vlastnostem, podle mne zanedbatelná.

Po své instalaci bude Battery Monitor také zobrazovat procentuální údaj o zbývající energii v Menubaru. Ukážete - li na toto číslo tužkou, vyvoláte krátké menu, sloužící k zobrazení okna Battery Monitoru či k jeho ukončení.

Okno Battery Monitoru se skládá z několika částí a je v něm soustředěno poměrně velké množství informací. V horní části naleznete graf zobrazující měnící se stav zbývající energie v závislosti na čase. Pohledem na tento graf získáte jednoduše přehled o tom, jak se měnil stav spotřeby energie v různých situacích, a je mnohdy zajímavé pozorovat výkyvy způsobené například při poslechu hudby ve Windows Media Playeru, jeho následném ukončení a čtení Vaší oblíbené knihy. Věřte mi, že se často jedná o poměrně velké skoky. Ve střední části okna naleznete číselné a grafické znázornění zbývajícího množství energie. Pod tímto zobrazením naleznete údaje o tom, jak dlouho bylo Vaše zařízení od posledního nabíjení vypnuté, jak dlouho bylo od posledního nabíjení v zapnutém stavu a v neposlední řadě také odhad času, po který může být zařízení ze zbývající energie ještě napájeno. Tento údaj je poměrně přesný, někdy (obzvláště při změně činnosti jako například čtení knihy<=>poslouchání hudby, kdy dochází k výkyvům ve spotřebě energie) je však nutno brát jej s rezervou. Nutno také podotknout, že nezobrazuje čas do úplného vybití akumulátorů, ale do 20% stavu, kdy již zařízení z důvodů úspory energie například odmítá přístup k zvukovému výstupu apod. V tomto stavu lze však se zařízením ještě poměrně dobře pracovat, kritických je až zmiňovaných 10 % zbývající energie. Ve spodní části okna pak naleznete informace o stavu pamětí Vašeho zařízení.

Neméně zajímavé funkce skrývá i menu. V menu "Options" pak můžete například nastavit složku paměťové karty či odinstalovat plugin Today obrazovky, v neposlední řadě odtud můžete také provést restart zařízení. Velmi zajímavou vlastností je historie dobíjení. Zobrazuje přehledně datum, čas a stav akumulátorů v čase posledního nabíjení. Zobrazované informace je také možno exportovat do .CSV souboru (ten pak můžete snadno importovat například aplikací MS Excel a přehledně pracovat s uvedenými daty). Historii dobíjení naleznete v menu "Table". V menu "Info" pak získáte informace o aplikaci.

Today Plugin Battery Monitoru přehledně zobrazuje stav úložné a operační paměti, volné místo na paměťové kartě a v neposlední řadě také informaci o zbývající energii. Majitele PocketPC 2002, kteří rádi používají témata Today obrazovky, musím však předem upozornit na to, že pruh Battery Monitor Pluginu není transparentní, a tudíž bude překrývat část jejich oblíbeného tématu. Jinak však již pluginu nelze téměř nic vytknout (někomu zde může chybět odhad zbývajícího času, tento údaj by však byl zobrazen za cenu snížení úspory místa na Vaší Today obrazovce a naopak zvýšením nároků na výpočetní výkon zařízení). Nastavování pluginu se děje standardním způsobem a nebudu se jím v tomto článku zabývat. Jeho deinstalaci můžete provést z menu Battery Monitoru.

Závěr

Jedná se o velmi užitečnou utilitu, která Vám jednoduchým a přitom velmi přehledným způsobem objasní, jak Vaše zařízení nakládá s drahocennou energií, a umožní Vám stálý přehled o stavu jeho paměti. K aplikaci Battery Monitor mám sice nějaké výtky, nejedná se však o chyby, a klady této aplikace vysoce převyšují tyto drobné nedostatky. Přijatelná je i cena - $9,95. Battery Monitor Vám tímto vřele doporučuji.