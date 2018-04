Battery Line, aneb když jsou s baterií starosti

Li-Ion baterie nemusí být po několika letech provozu už tím, čím bývala a s její výdrží začínají být potíže. Pokud patříte k lidem, kteří potřebují sledovat trošku pozorněji stav baterie, máme tu pro vás tip na zajímavou utilitu.

Ta se ale nemusí hodit jen majitelům PDA se slábnoucí baterií. Pohybujete-li se často v terénu, či používáte periférii, která umí baterii rychle vysát (některé klávesnice, GPS apod.), může se vám takovýto program rovněž hodit. Jmenuje se BatteryLine a umí zařídit, že máte stav baterie ve všech aplikacích stále před očima a přitom tento údaj neruší.

BatteryLine umí nakreslit barevnou čáru na jednu z hran displeje palmu. Délka této čáry odpovídá stavu baterií. Čáru lze umístit na libovolnou ze stran (nahoru, dolů, vpravo a vlevo), určit její barvu a definovat typ (tečkovaná, či tenká). To je v podstatě o programu vše, kromě aktivace a deaktivace v něm žádné další možnosti nenajdete.

Stav baterie máte tak stále před očima, a to ve všech aplikacích. To je výhoda číslo jedna, protože když dlouho pracujete v jednom programu, můžete si stav baterií uvědomit, až když je pozdě. Čára je tenká a neruší aplikaci, ve které se zobrazuje. To je výhoda číslo dva - tloušťku i barvu čáry si navíc můžete upravit podle svého.

BatteryLine existuje ve verzi pro PalmOS 5 a jako hack pro nižší verze PalmOS (BatteryLineHack). Stojí 4,95 USD. Autorem je Andreas Schoenfeld.