Batohům Reebok odzvonilo

Batohy nejsou. Vánoční dárek, který zaujal nejednoho potenciálního zákazníka, zanedlouho zmizí z pultů prodejen. Díky mimořádné poptávce totiž došlo k vyčerpání zásob batohů Reebok. Není divu, populární značkový batoh s jedním popruhem a pouzdrem na telefon činil z twistových sad výhodnou nabídku a dalo se očekávat, že dříve či později budou sklady s tímto módním doplňkem zet prázdnotou. RadioMobil to nepředpokládal.

Takže nejlépe zabalený dárek již zanedlouho neseženete. Paegas ale nachystal nový, který sice nepotěší a nezaujme tak jako batoh, ale i tak bude Twist sada něčím lákat. Novým dárkem je totiž kupón v hodnotě 400 korun, který bude po úplném vyčerpání Reeboků přikládán do každé sady Twist.

Otázkou je, zda takovou ztrátou Paegas před Vánoci neztratí své kouzlo. EuroTel přidává k některým Go sadám dárek v podobě osobního hands-free, 300 korun kreditu a Go kartu navíc. To je přeci jen více než kupón za 400,- Kč.

Jak asi vypadaly plány Paegasu v době, kdy vznikal nápad s batohy? S největší praděpodobností zájem o vánoční dárek předčil očekávání Paegasu. RadioMobil podle našeho kvalifikovaného odhadu denně prodá minimálně 7 000 twistových sad. To znamená, že Paegas do Vánoc prodá ještě zhruba 63 000 sad. Asi o tolik se tedy Paegas netrefil při svých výpočtech. Uvidíme, zda prodej Twist sad bez batohů nějak výrazně klesne.

V případě, že nemůžete snést pomyšlení na twistovou sadu bez Reeboku, máte ještě slabou šanci, ale musíte si opravdu pospíšit. Pokud budete využívat nové nabídky v podobě kupónu, raději se včas podívejte, zda tam opravdu je. Jak to bude s reklamní kamapaní? Možná už nebude nejlépe zabalený dárek, ale nejlépe zabalený kupón.