Baterie na měsíc aneb výdrž jde nahoru

Všichni asi známe problémy s častým dobíjením mobilního telefonu. Zapomeneme třetí den a... smůla, už se nedovoláme. A teď přijde barevný displej, MP3 přehrávač a mnoho dalšího. Baterie se s vámi rozloučí po dni. Nebo ne? Nebylo by špatné nabíjet telefon jednou za měsíc, během pár minut. A podobně i palmtop. Zní to jako nesmysl, ale tento nesmysl existuje a nazývá se palivové články (fuel cells).

Palivových článků je celá řada. Například alkalické, které se používají v raketoplánech. V případě přenosných zařízení, jako jsou mobilní telefony nebo kapesní počítače, je třeba dosáhnout v technologii palivových článků co nedokonalejší miniaturizace. K tomuto účelu jsou nejvhodnější přímé metanolové články. Na těchto nových bateriích pro přenosná zařízení pracují vědci v laboratořích firmy Motorola. Nedávno se jim podařilo dosáhnout výrazného úspěchu, když úspěšně testovali keramické články velikosti 5x5x1 cm.

Nároky na energii se u mobilních telefonů i jiných podobných zařízení stále zvyšují a palivové články jsou řešením. Je však třeba dosáhnout co nejvýraznějšího zmenšení. Přestože se již velikost prudce snižuje, stále nejsou palivové články schopny konkurovat moderním ultratenkým Li-Ion a Li-Pol bateriím. Jakmile však budou palivové články velikostí srovnatelné, zvítězí díky své několikanásobně vyšší výdrži. Dokáží totiž zásobovat mobilní telefon energií i měsíc.

Pro výrobu elektřiny používají tyto palivové články metanol, který v kombinaci s kyslíkem ve vzduchu produkuje elektrickou energii. Cílem je zkombinovat takovýto palivový článek, který by se staral o výrobu elektřiny, s malou baterií, ve které by se energie skladovala. Z ní by si přístroj odebíral energii, kterou by článek průběžně doplňoval.

Základem úspěchu je zmenšit komponenty pro palivové články. Metanol je před vstupem do článku míchán s vodou. Právě zařízení, které se stará o tuto část procesu, se nyní podařilo znatelně zmenšit.

Představený prototyp kombinuje míchání paliva, upevnění protonové membrány, elektrod a elektrických kontaktů v pouhých dvou malých keramických částech. Jedna část se stará o míchání a přívod paliva (metanol+voda), druhá pak obstarává "dýchání", tedy přístup vzduchu, potřebného pro reakci. Mezi nimi je umístěna membrána a elektrody.

Keramická technologie také umožňuje snadné spojení několika článků vedle sebe. Toto zapojení usnadňuje přístup vzduchu potřebného k reakci, díky čemuž odpadá potřeba větráku. Sériové zapojení několika článků také zvyšuje výstupní napětí celého systému.

Přestože výzkum a testy ještě zdaleka nejsou u konce, ubírají se správnou cestou. Na jejím konci by měly být články, které při stejné velikosti jako klasická Li-Ion baterie vydrží nejméně pětkrát déle napájet telefon či jiné zařízení.

"Dobíjení", nebo přesněji "natankování" článků nebude problém. Jednoduše si koupíte malou ampuli metanolu a měsíc se o baterii nemusíte starat. Přestože si na rozšíření palivových článků do telefonů ještě nějaký rok budeme muset počkat, sen o prostém a dlouhodobém zdroji energie pro přenosnou elektroniku je již dnes skutečností.