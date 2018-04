Baterie Li-Ion a Li-Pol v PDA

ANO mají, je to součást zařízení, nebo přímo akumulátoru. Je to z důvodu přesného nabíjení akumulátoru, který je citlivý na přebití i na vybití.

Konkrétně u PalmOS je v základním Launcheru umístěna kontrolka baterie (nahoře uprostřed), ta se při vložení PDA do kolébky změní na baterii s bleskem, který označuje nabíjecí proces. Bohužel tato kontrolka kromě nabíjení indikuje také připojené svorkové napětí a tak se te d y nikdy přesně nedozvíte, zda nabíjení již skončilo. Zelená kontrolka LED nesignalizuje stav nabíjení, ale pouze přítomnost napájecího napětí v kolébce a připojený Palm. Nabití zjistíte po vyndání Palmu z kolébky, kdy ukazatel je na 100 %.

To je závislé od toho, jak moc jste předtím akumulátor vybili. Nový akumulátor se doporučuje nabíjet 4 hodiny, nebo přes noc do druhého dne. Úplně vybitý akumulátor se nabíjí dle typu PDA od 1 hodiny do 2 hodin. Průměr je 1,5 hodiny.