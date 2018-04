Baterie a akumulátory pro PDA (4) - Ekonomické vyhodnocení

Ekonomické hledisko: baterie nebo akumulátory?

TEST č. 1 Trvale zapnuto až do úplného vybití

Budeme uvažovat následující základní kritéria:

Spotřebu Palmu budeme brát jako konstantní tj. vážený průměr mezi obyčejnou prací, vypnutým stavem a zapnutým podsvícení displeje

Doba provozu je přibližná a může se lišit podle provozování daného zařízení

Kapacity akumulátorů jsou průměrné, mohou se lišit kus od kusu a také od typu výrobce a výrobní série, stáří akumulátorů atp.

Při testu č. 1) je brána průměrná spotřeba 50 mA

Typ Kapacita akumulátoru [mAh] Doba provozu [hod.] Obyčejná baterie 400 8 Alkalická baterie 800 16 Akumulátor Ni-Cd 250 5 Akumulátor Ni-MH 600 12 Akumulátor alkalický RAM 800 16

TEST č. 2 baterie nebo akumulátory

Budeme uvažovat následující základní kritéria:

Nebudeme do výpočtů kalkulovat náklady na elektřinu při nabíjení akumulátorů

Budeme brát v úvahu, že baterie bude typu alkalická a vydrží Nám v Palmu 2 týdny, a že akumulátor bude Ni-MH s poloviční kapacitou a vydrží Nám tudíž pouze týden.

Uvažovaná životnost akumulátorů je 500 nabíjecích cyklů

Ceny jednotlivých komponent jsou v tabulce

Jsou uvažovány dva páry akumulátorů na výměnu

Vzhledem k počtu 500 nabíjecích cyklů a vybíjení/nabíjení každý týden je životnost akumulátorů cca.: 52 cyklů ročně tj. životnost bude 9.6 resp. 10let!!!

Náklady na pořízení 1 kusu

Baterie Akumulátor Cena za kus: 17 - 25,- Kč (Æ 21 Kč) Cena za kus: 35 - 80,- Kč (Æ 57.50 Kč) Nákup nabíječky: 250 - 550,- Kč (Æ 400 Kč) Náklady na elektřinu: 0,- Kč

Náklady na provozování po dobu životnosti

Výpočet: Náklady na baterie: 26 x (2 x 21 Kč) = 1092 Kč/rok.

Náklady na akumulátory 400 + (4 x 57.50) = 630 Kč/10 let.

Rok Náklady (baterie) [Kč] Náklady (akumulátor) [Kč] 0 0 630 1 1092 630 2 2184 630 3 3276 630 4 4360 630 5 5460 630 6 6552 630 7 7644 630 8 8736 630 9 9820 630 10 10920 630

Zde je vidět, že počáteční investice v hodnotě 630 Kć za dva páry akumulátorů a nabíječky, se nám mnohonásobně vyplatí po dobu životnosti daných akumulátorů. Záměrně však byla použita životnost 500 nabíjecích cyklů, protože kdybychom uvedli životnost 1000 cyklů, vyjde nám životnost 20 let, což nám již výrobce nezaručuje, ten zaručuje životnost při skladování oněch 10 let. Pokud vezmeme v úvahu, že jednou za dva roky, by nám dosloužila nabíječka a kupovali bychom novou, pořád by vycházely mnohem výhodnější akumulátory než kupovat klasické články. A co na to životní prostředí? Koukněte se dnes již na poslední tabulku, kolik baterií vlastně za těch pár let vyhodíte? A kolik se jich recykluje a kolik jich přijde bůh ví kam? Buďme ohleduplní i z ekologického hlediska!! Přírodu máme jenom jednu!! Čísla to nejsou zrovna povzbuzující.

Rok Počet použitých baterií [kusů] Počet použitých akumulátorů [kusů] 1 52 4 2 104 4 3 156 4 4 208 4 5 260 4 6 312 4 7 364 4 8 416 4 9 468 4 10 520 4

Doufám, že jsem článkem povzbudil některé skalní "alkalinovce", kterým jsem teď vsadil brouka do hlavy a budou uvažovat o koupi akumulátorů. Opravdu mohu jen vřele doporučit, sám na nic jiného Palma neprovozuji a nesetkal jsem se s žádným problémem. Co se týče varování napětí, tak v Palmu dostanu vždy hlášku při napětí 2.1 V což je 1.05 V na článek, následujících typu: "Your bateries are low, please synchronize and replace your bateries, as soon as posible". Česky to znamená: Vaše baterie jsou prázdné, vyměňte baterie, jak jen to bude možné, a proveďte synchronizaci. Vyndám baterie dám druhý pár, který nosím vždy při sobě a vesele palmuji dál…