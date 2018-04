Baterie a akumulátory pro PDA (3) - klasické články

Rozeznáváme dva základní zdroje nenabíjecích, neboli nevratných zdrojů elektrické energie. Jsou jimi klasické zinko-uhlíkové články a alkalické články. Tyto se mezi sebou liší hlavně svojí kapacitou a zpracováním. Jejich jmenovité napětí je stejné, a to 1.5V.

Zinko-uhlíkové články

Kapacita klasických článků je od 400 do max. 600 mAh. Převážná většina těchto článků je v papírovém obalu, pouze některé renomované značky je vyrábí v kovovém pouzdře. Papírové typy jsou velmi citlivé na skladovací podmínky a občas se může stát, že "vytečou", což může poškodit zařízení. Jsou ovšem nejlacinější.

Alkalické články

Alkalické články jsou také obyčejné nenabíjecí baterie se jmenovitým napětím 1.5 V a kapacitou od 550 do 800 mAh. Je patrné, že tato kapacita je mnohem vyšší než u klasických zinko-uhlíkových baterií. Je jí dosáhnuto odlišným zpracováním a použitím kvalitnějších materiálů a vzácných kovů. Obal se skládá z kovového pláště a "vytečení" těchto baterií je prakticky nulové. Také jejich cena je mnohem větší než cena obyčejných baterií, převážně bývá skoro dvojnásobná.

Nabíjecí, či nenabíjecí?

Co vede některé uživatele k tomu, že používají nenabíjecí baterie? Myslím si, že spousta z nich se bojí jednak vlastního nabíjení a také si myslí, že cena za akumulátory + nabíječku je mnohem vyšší než kupování baterií. V další části článku se pokusím spočítat náklady na provoz. Dalším argumentem pro použití alkalických akumulátorů je jejich mnohem větší výdrž, a toto si myslím je hodně mylné tvrzení. Pokud si zakoupíte kvalitní Ni-MH akumulátory nebo alkalické RAM akumulátory, tak tyto mají srovnatelnou kapacitu s alkalickými bateriemi!!!

Někteří majitelé, nebo ještě lépe budoucí majitelé zvažují, zda si mají koupit kapesní počítač Palm s vestavěnými Li-ion bateriemi nebo Palma s pouzdrem na dva kusy baterií typu AAA. Otázka výběru je opravdu individuální podle možností daného budoucího uživatele, ale zároveň odráží jeho převážně mobilní využití. Pokud někdo pracuje v kanceláři nebo doma a jen velmi zřídka se vypraví na nějakou delší cestu atp., kde by mohl sebou opatrovat Palma, tomu se zcela jistě vyplatí Palm s vestavěnými Li-Ion bateriemi. Většinu času jsou akumulátory dobíjeny v kolébce a nemusí mít strach, jak dlouho ještě Palm vydrží.

Pokud ovšem někdo cestuje nebo se zdržuje dlouho mimo domov, např. na služební cestě atp., a nechce s sebou tahat sériovou kolébku, trafo a pokud budeme mluvit o velkém cestovateli, ještě další spoustu redukcí na jiné energetické sítě v zahraničí, bude pro něho určitě lepší pouzdro na dva kusy AAA baterií, které sežene všude, kde je jenom trochu civilizace. Někteří namítnou, že existují i speciální konektory, opatřené klipem např. na 9 V baterii, kterou můžete dobít Palm V/Vx, nebo IIIc atp. Ale výměna baterií AAA je mnohem komfortnější. Existují také různé solární nabíječky, ale to je spíše pro výzkumníky za polárním kruhem nebo pro biology v deštných pralesech či v Nepálu.

Poznámka šéfredaktora:

V průběhu publikování tohoto článku byl přestaven PalmOS počítač HandEra 330, který umožňuje zvolit napájení čtyřmi AAA bateriemi či nabíjecími Li-Ion.

Výhody/nevýhody - baterií/akumulátorů

Pokud vezmeme v úvahu, že máme dva identické články, jeden baterie a druhý akumulátor, oba mají stejnou kapacitu, tak jedinou negativní vlastností akumulátorů je fakt, že mají nižší jmenovité napětí oproti bateriím a to 1.2 V. Někdo se obává, že mu jeho miláček nebude při tomto napětí správně fungovat, to je velký omyl. Většina mobilních zařízení včetně Palmu má v sobě měnič, který z napětí baterií obstarává potřebné napětí pro napájení veškerých částí zařízení. Tento měnič bývá opatřen regulační zpětnou vazbou tak, že pokud vložíte články s nízkým napětím, sám si doreguluje svoje vlastnosti tak, aby výstupní napětí bylo konstantní a takové, jaké je potřeba. Tudíž oněch rozdíl 0.3 V na článek je zanedbatelných. Když si vezmete vybité obyčejné baterie, tak ty také nemají původních 1.5 V. Hlavní nevýhodou baterií je, že nejdou dobíjet a opačně pro akumulátory to je výhoda.

V zítřejším dokončení článku provedeme ekonomické vyhodnocení variant baterií, se započtením nákladů na pořízení nabíječky. A čísla jsou to velmi zajímavá!