Baterie a akumulátory pro PDA (2) - Nabíjení akumulátorů

Jak nabíjet akumulátory

Akumulátory vybíjejte na prahové napětí 1V na článek! V žádném případě nepoužívejte k vybíjení tzv. "discharger" (vybíječ) pochybného původu, který neobsahuje automatické přerušení vybíjení při dosažení tohoto prahového napětí. Je totiž schopen zlikvidovat baterie při dosažení nulového napětí, kdy dochází k nevratným změnám ve struktuře a přepólování článků.

Novou baterii nebo baterii, kterou jste delší dobu nepoužívali (několik měsíců), je vhodné nabíjet normálním nabíjením, tedy 12 až 16 hodin proudem 0,1C (jmenovité kapacity), protože při tomto způsobu nabíjení je akumulátor schopen pojmout 80 - 90% své kapacity. Pokud tuto možnost nemáte, je možné akumulátor nabít rychlou nabíječkou a opět vybít, tento cyklus je však nutné 3krát až 5krát opakovat.

Je praktické dodržovat zásadu, že akumulátor nemá zůstat v libovolném nabíječi déle, než je předepsáno, neboť to by mohlo způsobit nežádoucí vedlejší účinky, jako je přehřátí akumulátorů nebo dokonce při úplném vybití obrácení polarity, nebo jiné poškození, např. vytečením elektrolytu atp. Při obrácení polarity může dojít k rekrystalizaci na anodě a k úniku vodíku pojistným ventilem, což má za následek zničení článku a nebezpečí výbuchu unikajících par.

Používejte vždy nabíječku, která je vhodná pro daný typ akumulátorů. Nikdy nenabíjejte Ni-MH akumulátory v nabíječce pro Ni-Cd a obráceně, nebo kombinace RAM akumulátorů a Ni-Cd, Ni-MH.

Nenabíjejte v nabíječce rozdílné kapacity akumulátorů. Ve většině nabíječek se nabíjí články po dvou. Tj. oba musejí mít shodnou kapacitu!

Při používání více článků v sérii je vhodné si tyto označit a používat je vždy spolu (platí jak pro nabíjení, tak pro používání v zařízení).

Nabíječky a nabíjení

Známe tři druhy nabíjení:

Normální

- nabíjení proudem 1/10 kapacity článku, po dobu 12 až 16 hodin

Zrychlené

- nabíjení proudem 1/4 až 1/2 kapacity článku, po dobu 2 až 5 hodin

Rychlé

- nabíjení proudem rovnajícím se kapacitě článku, po dobu 1 hodiny

Známe tyto druhy nabíječek:

Obyčejné

- nabíjí proudem cca. 1/10 kapacity, nemají žádnou indikaci nabití, žádný časový spínač a pouze ojediněle se setkáme s tepelnou ochranou hlídající teplotu článků. U tohoto typu si musíme nabíjecí čas sami hlídat. Ale vzhledem k nabíjecímu proudu, který je řádu desítek mA není tato doba tak kritická.

S časovým spínačem

- převážně u nabíječek pro zrychlené nebo rychlé nabíjení článků. Indikace nabití je signalizována po dosažení určitého času, nebo při vypnutí pomocí tepelného senzoru. Tepelné čidlo, převážně termočlánek je zde pouze jako ochrana. Při přebíjení se proud tekoucí do článku nespotřebovává na nabíjení, ale přeměňuje pouze na teplo. Nevýhoda časového spínače, pokud vkládáme do nabíječe nevybité akumulátory tak ty jsou na konci nabíjecího cyklu přebíjeny. Poslední nevýhoda časového spínače je, že při případném krátkém výpadku elektrického proudu je nabíjení odstartováno od začátku.

S měřením dU

- nejdokonalejší nabíječky, nebo též označované s nabíjecí logikou atp. jsou vybaveny funkcí měření úbytku napětí za čas. Je totiž v praxi dokázáno, že článek, který se nabíjí tak těsně před plnou kapacitou mu, poklesne napětí o pár mV. Toto je neustále měřeno a pokud k tomu dojde je vypnuto nabíjení. Poté se přepne nabíječka na udržovací proud což je hodnota proudu, kterou se článek samovybíjí. Tyto nabíječky jsou jištěny tepelným čidlem a dále časovým spínačem pro případ, že by procesor nebyl schopen řádně vyhodnotit úbytek napětí na konci nabíjecího cyklu, tak po určité době jsou články automaticky odpojeny od nabíjení.

Na závěr již stačí popřát pevnou ruku při výběru té správné nabíječky a typu akumulátorů, které vám budou nejvíce vyhovovat. Na našem trhu je firem zbývajících se tímto oborem nepřeberné množství. Chtěl bych pouze upozornit, že si v klidu doma pročtěte katalogy firem a všechny údaje o dané nabíječce tak, aby jste po nákupu nebyli zklamáni. Většina prodavačů není jednak moc ochotná (prodávají to jak housky), nebo nezná vůbec některé parametry. K nákupu akumulátorů bych doporučil osvědčeného výrobce a kupoval bych pouze kvalitní značkové akumulátory, protože jen u nich vám výrobce může zaručit jejich kapacitu. Neznačkové akumulátory z burzy, kde vám kdosi tvrdí že mají závratnou kapacitu a že jsou za bezva cenu bych se rovnou obloukem vyhnul, protože nemůžete nikdy vědět co mají tyto akumulátory za sebou, nebo zda to nejsou výrobní zmetci koupené u výrobce a určené akorát tak na recyklaci.

Osobně mohu doporučit nabíječky s měřením dU, které jsou pochopitelně nejdražší, ale za to vám nabijí akumulátory nejšetrněji a nemusíte se o ně obávat. Co se týče akumulátorů tak mohu jenom doporučit Ni-Cd a Ni-MH, které sám používám bez jakýchkoliv problémů už řadu let. A pokud si koupíte zařízení s Li-Ion bateriemi, tak ty vám budou také sloužit k plné spokojenosti a nabíjecí automatika daného zařízení se o ně postará velice dobře.