Baterie a akumulátory pro PDA (1) - Typy baterií

Pro napájení Palmů, ale obecně veškerých kapesních počítačů, se používají různé typy baterií, nebo akumulátorových sad. Ve starších typech Palm III-kové řady a v nových Palmech m100 a m105 se stále používají mikrotužkové akumulátory typového označení AAA, Psiony 5mx používají zase baterie AA. Výběrem správného typu těchto baterií či akumulátorů, včetně výběru vhodné nabíječky k těmto akumulátorům se dnes budeme věnovat.

Na začátek se budeme zabývat jednotlivými typy akumulátorů a jejich základními specifikacemi, druhá část recenze bude věnována péči o akumulátory a jejich nabíjení.

Rád bych na tomto místě upozornil, že jev nazývaný "paměťovým efektem" neexistuje, nebo v tak malé míře, že se jím nemusíme vůbec zabývat. Znamená to, že akumulátory se ve velmi přesném časovém úseku nabíjejí a vybíjejí na stejné hodnoty po dobu několika let. Za těchto okolností může dojít k jevu, kdy na konci vybíjecího cyklu poklesne napětí akumulátorů cca o 2mV), což je hodnota v praxi zcela zanedbatelná.

Ni-Cd

Ni-Cd, nebo-li nikl-kadmiové akumulátory jsou nejstarším typem akumulátorů hned po olověných, které se používají v automobilovém průmyslu. Tyto akumulátory jsou vhodné pro použití ve všech typech spotřební elektroniky a tudíž i v použití pro napájení kapesních počítačů. Jejich jmenovité napětí na jeden článek je typicky 1.2V a kapacita akumulátorů typu AAA je v rozmezí od 220 do 250 mAh, maximálně konstrukčně však 300 mAh. Co se nabíjecích cyklů týče, tak běžným zacházením se dosahuje počtu nabíjecích cyklů od 500 až do 1 000 cyklů, poté už je výrobcem udávána kapacita akumulátoru 60%. V některých pramenech se udávají hodnoty nabíjecích cyklů mnohem větší za předpokladu, že akumulátor vybíjíme pouze na 50% jeho jmenovité kapacity, poté je zde zaručena až dvojnásobná doba životnosti a počtu nabíjecích cyklů. Pro tento typ akumulátorů jsou velmi důležité podmínky, v nichž pracují. Platí totiž, že čím vyšší je teplota okolního prostředí, tím rychleji dochází k samovybíjení akumulátorů. To má za následek např. v letních měsících rychlejší výměnu akumulátorů a jejich časté nabíjení. Ni-Cd akumulátory jsou recyklovatelné a tím i ekologické. Ni-Cd akumulátory se skládají z kovových sloučenin niklu a kadmia. Součásti akumulátorů se mohou znovu upotřebit, a tím šetřit ekologické zdroje. Předpokladem k tomu je tříděný sběr Ni-Cd akumulátorů. Z Ni-Cd akumulátorů se získává nerezová ocel, čisté kadmium a nikl, které se opět používají k výrobě nových Ni-Cd akumulátorů. Ni-Cd akumulátory vydrží více než 10 let nebo 1 000 použití.

Ni-MH

Ni-MH, nebo-li nikl-metal hydridové akumulátory se laiky označují ač mylně, jako nástupci starých Ni-Cd akumulátorů a to hlavně z důvodu, že nemají paměťový efekt. Tento fakt o paměťovém efektu jsme vyvrátili hned na samém počátku tohoto článku, takže v čem jsou Ni-MH akumulátory lepší? Tyto baterie jsou sice skutečně o něco lepší než Ni-Cd, ale ve skutečnosti není rozdíl tak velký. Ni-MH baterie mají mnohdy mnohem větší kapacitu řádově u typu AAA od 450 do maximálně 800 mAh.

Tuto kladnou stránku však vyvrací jejich menší životnost, která se pohybuje okolo 400 až 700 nabíjecích cyklů. Při běžném používání se však dosahuje srovnatelných nabíjecích cyklů jako u předešlého typu akumulátorů Ni-Cd. Tudíž akumulátory Ni-MH jsou pro použití v PDA zařízeních mnohem efektivnější z důvodu jejich delší výdrže vyplývající z jejich větší kapacity. Musíme se však o tyto akumulátory více starat, jsou totiž mnohem náchylnější na správné zacházení (rozumějme nabíjení).

Li-Ion

Li-Ion, nebo-li lithium-iontové baterie jsou důkazem, že vývoj akumulátorů se nezastavil. Tyto akumulátory mají jmenovité napětí 3,6V (tedy 3x větší než typ Ni-Cd a Ni-MH) a srovnatelnou kapacitu s Ni-Cd a Ni-MH články stejné velikosti. Díky přítomnosti lithia jsou navíc tyto baterie mnohem lehčí. Výrobní náklady jsou však několikanásobně vyšší než oba předešlé typy. V současné době pracují výrobci na jejich dokonalejším typu, což jsou lithium-polymerové články. Jednou z hlavních výhod Li-Ion baterií je jejich prakticky nulové samovybíjení. Životnost Li-Ion baterií se zatím udává přibližně na 500 nabíjecích cyklů do poklesu jmenovité kapacity na 60%. Životnost samozřejmě souvisí se správným zacházením, tentokrát hlavně s nepřekračováním minimálního vybíjecího napětí. Tzn. v žádném případě by se tyto akumulátory neměli vybíjet až do nefunkčnosti daného zařízení, ale měli by se nejlépe dobíjet průběžně a vybíjet do kapacity kolem 50% a poté nabít. Jedině tak se dosáhne jejich maximální doby životnosti. Tento typ akumulátorů se neprodává v komerčním balení jako mikrotužkové akumulátory, ale je vyráběn pouze jako průmyslový akumulátor pro přímou zástavbu do daného zařízení na zakázku. Je tomu tak z důvodu nutnosti velice přesného nabíjecího režimu a nároky kladené na logiku nabíjecího zařízení. Přebíjením akumulátoru by se tento mohl nejen poškodit, ale také způsobit škodu svému okolí. Proto ke svému zařízení osazeného tímto typem akumulátoru používejte pouze originální nabíječku!!! Můžeme se s těmito akumulátory setkat u Palm V/Vx, m500/m505, IBM WorkPad c3, Sony Clié, Visor Edge a ve většině zařízení s Windows CE a Pocket PC.

Alkalické - RAM

Akumulátory RAM mají oproti doposud zmíněným článkům několik výhod. Mají větší kapacitu pro typ AAA cca. 800 až 950 mAh. Oproti Ni-Cd akumulátorům 3x větší. Obdobné kapacity dosahují jen mnohonásobně dražší lithium-iontové a zinko-vzdušné akumulátory, které prakticky nelze zakoupit ve formě běžných baterií. A mají zanedbatelné samovybíjení. Dodávají se již v nabitém stavu a vydrží nabité více než 5 let. Po zakoupení je lze okamžitě použít. (Ni-Cd akumulátory se po cca 3 měsících samy vybijí). Akumulátory RAM mají největší životnost, je-li nabíjení zahájeno co nejdříve, tj. pokud nabíjíme akumulátory průběžně a nevybíjíme je až do nulové kapacity. Jejich jmenovité napětí je 1.5V, což je obrovská výhoda oproti Ni-Cd a Ni-MH, ketré mají 1.2V na článek. Další předností RAM je možnost nabíjet a provozovat je i při teplotách přes 60 stupňů Celsia. A poslední nespornou výhodou je jejich nízká pořizovací cena. Jejich nevýhodou je nutnost použití speciální nabíječky, která je převážně součástí balení akumulátorů. Nejhorším faktorem hovořícím proti těmto článkům je fakt, že počet nabíjecích cyklů se zmenšuje s počtem úplných vybití na "nulovou" kapacitu.