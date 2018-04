byli bychom rádi, kdyby Mobil server opět mohl zprostředkovávat výměnu zkušeností tisíce svých čtenářů. Proto jsme vyčlenili rubriku Bastlířův koutek jako samostatnou část našeho serveru - už proto, že poněkud rozsahem přerostla rámec rubriky Telefony. Co zde najdete?

Nokia 6110 support page - vše co potřebujete vědět o telefonech Nokia 6110 a někdy i o Nokia 5110

Nokia 8810 support page - vše co potřebujete vědět o telefonech Nokia 8810 (hlavně ovladače ke stažení pro infraport.

SIEMENS S10 support page - tipy a triky pro Siemens S10, schémata konektorů, o SoftDataLinku atd.

BugList - seznam známých chyb mobilních telefonů se nám osamostatnil. Jestli si myslíte, že si koupíte mobila před tím, než si buglist prostudujete, tak to byste si mohli přivodit něco ošklivého...

Přehled všech popisů servisního menu a návodů k aktivaci na Mobil serveru

Jak zabránit vypínání mobilu se starým akumulátorem - užitečný, ale trochu drastický trik, co dělat, když akumulátor dosluhuje a na nový jaksi nezbývá.

Servisní kódy, aktivace servistního menu a triky pro tyto telefony:

Zapojení konektorů a jiná šémátka

