Bary zakazují Google Glass. Nemusí vás obsloužit, jinde vás vyhodí

Ještě se ani neprodávají a již jsou s nimi potíže. Do těch však Google Glass dostávají především sami uživatelé z řad účastníků programu Glass Explorer, který je v současnosti jediným způsobem, jak brýle získat. Nejde navíc o levnou záležitost, po splnění podmínek musí totiž zájemci uhradit ještě 1 500 dolarů (téměř 30 tisíc korun).

Nelze se tedy divit, že mají o svá zařízení obavy. Rádi se s nimi však nechávají vidět a předvádějí je dalším lidem. A právě na to koncem letošního února doplatila američanka Sarah Slocumová, která si v San Francisku vyšla do punkrockově zaměřeného baru Molotov’s. Její návštěva však skončila potyčkou s jinými hosty, při níž byla fyzicky napadena. A důvod? Google Glass (více o incidentu čtěte zde).

Podle informací portálu The SFist majitelé baru Molotov’s krátce po nepříjemné události vydali zákaz pořizování videí v prostorách podniku. Ten se přitom netýká pouze chytrých brýlí, videa nesmí návštěvníci baru pořizovat ani mobilními telefony či kamerami. Potyčka kvůli Google Glass donutila k zamyšlení i majitele dalších podniků.

Uživatel brokeassstuart zveřejnil na Instagramu fotografii zákazu, který na vchod sanfranciského baru The Willows vylepil majitel Tim Ryan. V něm zákazníky před vstupem do baru se slovy "naši zákazníci vyjádřili obavy nad tím, že mohou být nahráváni, zatímco se ve Willows baví" vyzývá k odložení Google Glass.

Ryan potvrdil, že tento krok přímo souvisí s nedávným incidentem v podniku Molotov’s. Prý jde navíc o nejlepší způsob, jak dát uživatelům chytrých brýlí jisté hranice. Ryan poukazuje na to, že dosud neexistují žádné zákony, které by určily, co může uživatel Google Glass nahrávat a následně bez souhlasu natáčených osob zveřejnit a co již ne.

Ač se zákaz v baru The Willows týká výhradně Google Glass, Ryan předpokládá, že se návštěvníci vyvarují nahrávání videí i prostřednictvím mobilů a kamer. Kromě baru přijala totéž opatření i sesterská sanfranciská restaurace The Sycamore.

Způsob vymáhání zákazu je pak na vnitřním nařízení či přímo na obsluze baru. V tom lepším případě odmítnou hříšníka pouze obsloužit. Ideální by samozřejmě bylo, aby dotyčný podnik sám opustil. Výjimkou však nemusí být ani případy, kdy bude dotyčný z podniku vykázán. Tak hodlají situace řešit v baru The 5 Point Cafe v Seattlu, který byl prvním podnikem, který Google Glass zakázal.

Takto by mohl vypadat pracovní pohovor s brýlemi Google Glass, které prozradí vše: