Barevný svět firmy Sony: Clié SJ22

Sony ohlásila nový model netradičně v Hong Kongu.

SJ22 běží s PalmOS 4.1, procesorem je Dragonball VZ 33MHz. Od svého předchůdce Sony Clié SJ20 se liší především barevným displejem s 65.536 barvami (SJ20 má jen černobílý) v rozlišení 320x320 pixelů. Jinak má prakticky stejný vzhled i parametry jako SJ20.

Parametry:

Systém Palm OS® ver. 4.1 (English) CPU Dragonball VZ 33MHz Paměť 16MB (RAM)* / 4MB (ROM) Interface USB (x1), IrDA(1.2) (x1), Memory Stick slot (x1) Displej TFT barevný displej s podvětlením

320 x 320 pixelů, 65,536 barev (High resolution) Další Jog Dial & Back Button Napájení 5.2V (AC adapter) / 3.6V (Battery) Baterie Lithium-ion battery (Built-in) Životnost asi 12 dní Rozměry 71.8 x 104.0 x 16.8mm Váha 139g Příslušenství USB HotSync kabel, stylus, kryt, AC adapter, AC cord, Plug adapter, řemínek na ruku, CD-ROM, Příručky a samolepky

Bohaté je softwarové vybavení, zahrnující PalmOS aplikace (Launcher ver. 4.13S • Address Book ver. 4.12S • Date Book ver. 4.14S • To Do List ver. 4.14S • Memo Pad ver. 4.12S • Welcome ver. 4.0S • Prefs ver. 4.0 • Security ver. 4.0 • Mail ver. 4.0 • Calc ver. 4.0 • Card Info ver. 4.0 • HotSync® ver. 4.0) a další software (Memory Stick Import ver. 1.1 • Memory Stick Gate ver. 2.1 • Memory Stick Autorun ver. 1.3 • Memory Stick Backup ver. 1.0 • Kinoma Player ver. 1.1 • PictureGear Pocket ver. 2.1 • PhotoStand ver. 1.2 • World Alarm Clock ver. 1.0 • CLIE Paint ver. 1.0 • Sample Data (PGP) • CLIE Demo WebClipping ver. 4.0 • CLIE Mail ver. 1.4 • Memory Stick Camera ver. 1.1 • powerOne™ Personal • CLIE Demo • Sample Data (Kinoma Player) • Sample Data (PGP)), jakož i několik PC aplikací (Palm Desktop for CLIE ver. 4.1 • PictureGear Lite ver. 4.6 • Memory Stick Export ver. 1.2 • CLIE Mail Conduit ver. 1.2 • QuickTime ver. 5.0 • Acrobat Reader ver. 5.1).

Chybí ale kancelář (Documents To Go, či Picsel Viewer), uvidíme, jestli je to trend Sony i pro mimoasijské trhy

Od nedávno představeného SJ33 se SJ22 liší zejména tím, že neumí přehrávat MP3 soubory. Audio přehrávač jako hardware PEGA-SA10 je možno přikoupit. V podstatě je SJ22 jakoby bývalý model SJ30, která Sony vyřadila z nabídky po vytvoření SJ33.

Sony v Hong Kongu již přijímá předobjednávky za HK$1,780 (což je asi 230 USD). Cena a dostupnost na mimoasijských trzích zatím známy nejsou, mělo by to být ale rozhodně méně, než za SJ33, který se prodává za 299,99 USD.