Barevný Palm IIIc

22. února Palm, Inc. oficiálně oznámil rozšíření své produktové řady o první osobní počítač s barevným displejem. Displej využívá technologie TFT a umožňuje zobrazení až 256 barev. Barevné zobrazení sice výrazně zlepší čitelnost textu (černý text na bílém displeji) což ocení především uživatelé, kteří na Palmu čtou delší texty, na druhou stranu ovšem musí zaplatit řádově nižší výdrží baterií - přibližně kolem devíti hodin.

S Palm IIIc budete mít k dispozici 8MB RAM, interní Li-Ion baterii, kolébku s dobíječkou a operační systém Palm 3.5 na flash-ROM, která výrazně zjednoduší upgrade na další verze. Nový pda je téměř o centimetr delší než známý Palm III, s rozměry cca 12,8 x 8 x 1,7 cm se nebezpečně blíží hranici velikosti kapsy u košile.

Vývojáři Palmu se poučili od firem dodávajících software pro Palm a implementovali řadu zlepšení: například v Agendě můžete pro konkrétní den zobrazit na jedné obrazovce svůj kalendář i to-do položky, přístup do menu dotykem ve vrchní části obrazovky, kontextově senzitivní ikony na spodní části obrazovky, zlepšená bezpečnost umožňující skrytí a ochranu osobních a privátních záznamů, rychlejší HotSync a jeho podporu prostřednictvím IrDA přenosu a další možnosti. Všechny aplikace samozřejmě využívají výhod nového displeje a tak uvidíte například červeně nesplněné úkoly v to-do listu, stejně tak jako případné konflikty v kalendáři.

K novému Palmu budou vedle standardního vybavení také další čtyři aplikace zdarma:



Album To Go - prohlížeč digitálních fotografií umožňující uživatelům jednoduše nahrát JPEG fotografie do Palmu; powerOne - vylepšená barevná kalkulačka s vědeckými a ekonomickými funkcemi; Chroma Gammon - barevnou verzi hry backgammon (můžete hrát multiplayer nebo proti počítači); Internetový prohlížeč AvantGo.

Další aplikace a add-on zařízení jako jsou například elektronické mapy, fotoaparáty (Kodak PalmPix, bude v dubnu) nebo připojitelná GPS přijímač by údajně měly být brzy k dispozici. K novému Palmu můžete také dokoupit dobíječku do auta a do letadla, což bude při žravosti barevného zařízení zřejmě velmi zajímavá možnost (cena v US je 39.95 USD).

Palm také současně s Palm IIIc oznámil uvedení nové, přenosné klávesnice, která by ve složeném stavu měla být jen o něco větší než vlastní Palm a jinak nabízet pohodlí "velké" klávesnice (rozestup kláves 19 mm, 3 mm zdvih, cena v US kolem 99USD).

Závěrem se určitě zeptáte - za kolik to tedy bude? Cena v US by se měla pohybovat kolem 449 USD, tedy přibližně v relaci nedávné ceny Palm V. Z toho lze odhadovat, že cena Palm IIIc se bude v českých luzích a hájích pohybovat lehce přes dvacet tisíc korun. Lepší zprávou ovšem je, že v souvislosti s uvedením nových modelů byly sníženy ceny všech ostatních, u každého o přibližně ve výši 70 USD. Například IIIx byl zlevněn z 300 USD na 230 a pokud budete vědět kam kliknout a jak zajistit dopravu do Čech, můžete koupit ještě levněji v některém z Internetových obchodů. Je samozřejmě otázkou jak rychle a do jaké míry se toto zlevnění promítne do cen v Čechách, ale to nám mohou zodpovědět jen samotní obchodníci.