Barevný displej se vrací. Když uvedl Siemens na trh telefony s barevným displejem, leckdo kroutil hlavou. Nebylo se co divit. Jen málokdo by se totiž pouštěl do prohlížení barevných sloupcových grafů na displeji 25x30 mm. Protože nejnovější telefony této značky již barevný displej nemají, považovali jsme všichni tuto epizodu za uzavřenou. Včera však představila Nokia svůj komunikátor 9210, který má - barevný displej...