HTC One hraje na stará kolena všemi barvami

HTC One je tak trochu prokletý smartphone. Uvedení na trh se zpozdilo kvůli potížím s výrobou a nakonec tento atraktivní model nedokázal dostat HTC zpět na výsluní mezi androidími výrobci. A to i přes jeho nesporné kvality. HTC se navíc snažilo zájem o model průběžně přiživovat uváděním různých barevných variant. Tou poslední byla zlatá verze těsně před Vánoci. My jsme teď všechna provedení nafotili vedle sebe.

Pokud nad koupí HTC One uvažujete, možná vám tento přehled pomůže vybrat tu pravou barvu. Vy ostatní můžete v naší anketě vybírat, která barva se vám líbí nejvíce.