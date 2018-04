Apple okopíroval Nokii a teď ostatní kopírují Apple

Ať už jde o sytější tóny po vzoru Nokie a jejích lumií nebo o trochu tlumené po vzoru Applu a jeho iPhonu 5c, je jasné, že barevné smartphony začínají být čím dál obvyklejší záležitostí. Výrobci se snaží vymanit z obvyklého schématu černých, šedých a bílých přístrojů a přináší stále častěji novinky i v hodně nečekaných barvách.

Může za to Nokia

Trend barevných smartphonů vlastně odstartovala před lety Nokia se svými lumiemi, které jsou dnes různobarevnými provedeními velmi dobře známé. Ve skutečnosti to vše u finského výrobce odstartoval tak trochu nechtěný model Nokia N9 s MeeGo, který byl kromě obligátní černé k dostání i v modré a růžové barvě – obě varianty dnes volí velmi často i další výrobci.

Ne, že by do doby příchodu N9 a lumií barevné smartphony neexistovaly – jen šlo vždy o jakési doplňky modelové řady a příliš se neprodávaly. I u lumií v prodejních číslech kralují konzervativnější barevné varianty, ale neutuchající snaha výrobce přinášet nové a nové barvy naznačuje, že i o veselejší a osobitější telefony je slušný zájem.

Ten navíc loni zvedl Apple se svým iPhonem 5c, který přišel na trh kromě bílé vlastně jen v samých neobvyklých barvách – žlutá, zelená, růžová nebo modrá jsou barvy, které právě již Nokia ve svém portfoliu vyzkoušela a nezapomněla za toto následování trendu Applu na Twitteru náležitě poděkovat.

Letos nutnost

Zdá se tedy, že letos budou různé pestrobarevné varianty smartphonů v portfoliu výrobců doslova nutností. Už na veletrhu CES v Las Vegas jsme se se spoustou barevných smartphonů setkali a očekáváme, že ještě více jich uvidíme za několik týdnů v Barceloně.

Prozatím to většinou s barvami výrobci zkoušejí u smartphonů nižších tříd, důkazem je třeba Huawei Ascend W2 s Windows Phone nebo levný androidí typ Y330, jehož barevné varianty jako by iPhonu 5c z oka vypadly. Většina portfolia Huawei však zůstává konzervativně černá nebo bílá. To o kousek dále na stánku ZTE byly v Las Vegas vidět výrazně barevnější telefony. Obří Grand S II LTE může kromě bílé oblékat modrou, růžovou nebo červenou barvu a barevná paleta sympatického modelu Nubia 5S mini až nápadně připomíná právě tu z iPhonu 5c. Neony v Las Vegas téměř blednou závistí.

I Sony se odhodlalo vnést do svých řad trochu více barvy. Nová špičková a přitom malá Xperia Z1 Compact bude také k dostání v křiklavé žluté nebo růžové barvě, pro konzervativně smýšlející tu zůstávají bílá a černá. Naopak atraktivní fialová barva z velkého modelu Z1 z výběru zmizela. Meizu, které na CESu ohlašovalo vstup na americký trh, předvádělo svůj model MX3 rovněž v barvičkách – oranžové, růžové, fialové a zelené. A třeba i obří phablet Hisense se oděl do metalické modré barvy.

Zapomenout nesmíme ani na Alcatel, který patří na poli pestrobarevných chytrých telefonů k průkopníkům – na výrazné barvy vsadil už u loňských modelů a používal je i dříve. Jeho řada barvami doslova hraje, byť nejnovější Idol X+ trochu paradoxně dostal vedle obligátní černé a bílé verze zatím jen červenou variantu. To loňský Idol X je k dispozici ve větším množství barev. Ovšem levnější modely řady Pop na barvy nezapomínají.

Trend bude pokračovat

Snad jediným výrobcem, který v Las Vegas ukazoval nové smartphony a neměl v portfoliu veselé barvy, bylo Lenovo – to ovšem alespoň na svůj atraktivní Vibe X navléklo různobarevné kryty. Křiklavé barvy však dnes z velkých výrobců chybí v podstatě jen v portfoliu Samsungu – ten sice přináší různé barevné verze svých modelů, avšak většinou jde o tlumenější tóny. Ale kdo ví, třeba nás Samsung překvapí v Barceloně. Byť zrovna on módní trendy tak nutně následovat nemusí.

Nicméně i tak bude pestrobarevných smartphonů letos na trhu výrazně přibývat. Jde o jasný trend. Sami výrobci čím dál hlasitěji mluví o tom, že pro uživatele je stále důležitější individualizace telefonu. A výběr barvy odpovídající jeho vkusu je tou nejsnazší cestou přizpůsobení smartphonu obrazu svému. Další cestou jsou samozřejmě všemožná pouzdra a kryty, kterých byly stánky v Las Vegas také plné. Jenže na nich už nemusí vydělávat samotní výrobci telefonů.

V přizpůsobení smartphonu individuálnímu vkusu jde nejdále zatím Motorola, která umožňuje zákazníkům v USA objednávat model Moto X notně upravený, ať už z hlediska barev, barevných akcentů, materiálů, nebo třeba nápisů na těle mobilu. Jenže proces je to poměrně náročný, zatím jej i přes vstup Moto X do Evropy místním zákazníkům firma nejspíš nenabídne.