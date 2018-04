Barevné obrázky i na černobílých displejích

Kdyby vám někdo před pár měsíci řekl, že na pozadí vašeho černobílého (zelenočerného či jiného nebarevného...) displeje umístí barevný obrázek, asi byste se mu vysmáli. Pokud vám totéž někdo nabídne dnes, raději se ho místo ťukání na čelo zeptejte, co za to bude chtít a jak se postará o záruční opravy vašeho mobilu. Dostat barevný obrázek na pozadí libovolného displeje už totiž pro šikovnějšího kutila není vůbec žádný problém; pro zkušené servisní techniky je to otázka deseti minut a to včetně přípravy a vypití jednoho šálku kafe během kladení vašich nechápajících dotazů.

Obrázek na pozadí displeje je možné umístit na téměř libovolném mobilu. My jsme pro účely reportáže s technikem Jirkou ze společnosti Mobil Pohotovost použili Nokii 8210 – protože to bylo nejjednodušší. K přemýšlení nad tím, jak dostat barevný obrázek na pozadí libovolného displeje u mobilu, vedla Jirku reportáž odvysílaná našimi televizemi před několika týdny – pojednávala o absolutně dokonalém zabezpečení mobilu před krádeží. Někdo v Jižní Africe totiž podle televizního zpravodajství dokázal nahrát na displej libovolného mobilu barevný obrázek, který nejde odstranit. Pro zloděje se tak měl stát mobil bezcenným. Člověku lehce znalému oboru samozřejmě tato reportáž přišla jako klasická novinářská kachna, vyrobená někým, kdo o problematice nemá ani páru. Bohužel, editoři zpravodajství často podobné bláboly převezmou v domnění, že když je tento materiál nabízený zpravodajskou agenturou, tak je v pořádku.

Vedle mylné interpretace reportéra ale byl z obrazovky zřejmý ještě jeden fakt – zmiňovaný Jihoafričan dokázal dostat na Nokii 3330 barevný obrázek. Jenže displej tohoto mobilu je zelenočerný. Navíc zpráva mluvila o neodstranitelnosti. I když připustíme, že šlo o špatný překlad z angličtiny nebo přílišné nadšení autora obrázků nad svým nápadem, dalo se vydedukovat, že odstranění bude asi hodně obtížné. Když Jirka zavrhnul možnost, že je obrázek nahraný někde v paměti EEPROM mobilu (i tak by nemohl být obrázek barevný), odkud by šel určitě odstranit, usoudil, že obrázek pod displejem musí být založený na mechanickém a nikoliv elektronickém principu.

Po chvíli zkoušení přišel na správnou možnost – obrázkem vytištěným na papíru nahradit reflexní vrstvu pod displejem mobilu. Zpočátku se objevovaly neduhy, zejména špatná čitelnost displeje, ale po několika pokusech se Jirkovy postup podařilo vyladit do současné podoby. Podobným směrem vedly úvahy i dalších kutilů a servisních techniků – obrázek pod displej vám nahrají i v jiných neoficiálních servisech mobilů, pričemž kvalita se velmi liší – což je zřejmý důsledek toho, že každý technik postupoval s vývojem know-how od začátku.

Ještě před tím, než si necháte pod displej vložit obrázek, nebo se do této činnosti vrhnete sami, si uvědomte, co se vlastně s mobilem bude dít. Pokud máte mobil v oficiální záruce, tak o ni přijdete – dojde totiž k otevření mobilu v neautorizovaném servisu. Pokud jste telefon koupili jinde než u operátora nebo u oficiálního distributora (poznáte to podle záručního listu), potom vám to může být poměrně jedno. Většinou totiž takový prodejce poskytuje v rámci svých servisních služeb i umístění barevného loga pod displej. A samozřejmě ti, co vám pod displej logo nahrají, vám dají záruku na to, že tím mobil nepoškodí (jinak běžte jinam). Jirka ani my vám rozhodně nedoporučujeme, abyste se pokoušeli dát obrázek pod displej sami – pokud nemáte dostatek zkušenosti a potřebné vybavení, podaří se vám nejspíš mobil zničit.

Předtím než začnete se samotnou montáží obrázku, si jej musíte pečlivě vybrat. Jako pozadí displeje se vůbec nehodí pestré obrázky – vhodnější jsou spíše jednodušší loga zavedených firem, filmů či sportovních klubů. Tato loga totiž navrhují profesionálové a ti počítají nejen se vzhledem loga na bílém podkladě, ale i s jejich poloprůhledným zobrazením na skle či televizní obrazovce, jako podklad na hokejovém ledě či na stěnách budov. Před tiskem obrázek upravte. Jirka prováděl úpravu ve Photoshopu, kde nastavil průhlednost alespoň na 48 %. Obrázek je tak dostatečně kontrastní a současně je displej mobilu velmi dobře čitelný. U každého obrázku se nejlepší průhlednost pohybuje v jiné oblasti – chce to zkrátka dobrý cit a odhad a především zkušenosti.

Po vytištění obrázku se otevře mobilní telefon a vyjme se displej. Jeho obrys obkreslíte na papír a logo vyříznete (je to většinou přesnější než v případě stříhání, ale je to jen na vás...). Potom je třeba z displeje sundat reflexní vrstvu. K tomu se hodí žiletka nebo velmi ostrý řezací nůž. Ten je pro manipulaci s displejem vhodnější než žiletka, se kterou se bez zkušeností nejspíš pořežete. Při odstraňování reflexní vrstvy si dejte pozor, ať nepoškrábete nebo jinak nepoškodíte displej. Nyní položte obrázek pod displej a připevněte displej zpět k hlavní desce. Dejte si přitom pozor, ať se obrázek nepohne.

Před úplným zavřením mobilu jej zapněte a vyzkoušejte, jestli je displej dostatečně čitelný. Pokud není, musíte obrázek vyndat, na počítači jej upravit a vytisknout znovu. Pokud jste ale spokojení, můžete mobil zavřít a vyrazit do ulic s pocitem, že se od ostatních majitelů mobilů opět něčím odlišujete.

V původní televizní reportáži se hovořilo o ochraně proti krádeži. Když někdo bude chtít prodat podobně vybavený ukradený mobil, bude muset obrázek odstranit. To ho bude stát peníze (práce technika i v bazaru, který prodává kradené mobily, něco stojí) a znamenat riziko, že poškodí displej. Jenže bazarů je přinejmenším v Praze několik stovek (hovoří se až o 1500) a tak je možné, že spousta prodejců riskne prodej i s obrázkem, který poznáte. Těm, kdo nakupují mobily v bazarech, je navíc jasné, že jde většinou o kradené zboží, a ptají se jenom na cenu, nikoliv na původ. Navíc zloděj v okamžiku, kdy vám mobil krade, rozhodně netuší, že ho máte vybavený touto „ochranou proti krádeži”, a až to zjistí, tak vám mobil vracet rozhodně nebude. Takže jediný smysl barevných obrázků pod displejem je změna – váš mobil bude zkrátka vypadat jinak a bude třeba zajímavější. Nic víc od barevného obrázku pod displejem raději nečekejte.

Za spolupráci na tomto článku děkujeme společnosti Mobil Pohotovost.