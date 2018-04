Barevné krásky na displejích nových fototelefonů

Japonský výrobce DoCoMo přichází na trh se zcela novými vlastními telefony s fotoaparátem. Hlavní specifikací těchto modelů je jejich kompatibilita s i-shot servisem, službou, pomocí které si mohou uživatelé zasílat fotografie z mobilu na mobil. I-shot byl uveden do provozu letos v červnu a okamžitě si získal velkou oblibu. I-shot nejdříve podporoval SH25i od Sharpu.

První z nových modelů - telefon D251i používá osmimegovou paměťovou kartu Memory Stick Duo, kterou vyrábí firma Sony. Na kartu se vejde více než 1670 obrázků (v závislosti na velikosti fotografií) - 700 do vestavěné paměti a 970 na vyměnitelnou paměťovou kartu. Telefon D251i je vybaven fotoaparátem CCD, který má rozlišení 170 000 obrazových bodů, osmi násobný zoom a vestavěný blesk.

Menší vnější displej umožňuje zobrazit 256 barev, navíc, jako u většiny véček, ukazuje aktuální čas a informace operátora, stav baterie a hlavně funguje jako hledáček při fotografování. Kvalitně řešený vnitřní TFT LCD displej má úhlopříčku 5,3 cm (srovnatelnou s krabičkou zápalek) a zobrazí 262 144 barev. Telefon má průměrné rozměry (49 x 27 x 104 mm) a váží 120 gramů. Cena nedotovaného telefonu by neměla v přepočtu přesáhnout 10 000 korun.

Druhý, levnější (asi 9000 Kč) model F251i je schopný uložit více než tisíc obrázků (počet opět závisí na velikosti fotky) ve vestavěné paměti. Zajímavou a doposud netradiční funkcí je slide show, známá například z počítačových prohlížečů, kdy se vám jednotlivé obrázky mění střídavě na displeji po čtyřech vteřinách. Telefon je rovněž vybaven fotoaparátem CCD s rozlišením 110 000 bodů. Vnější malý displej také slouží jako hledáček. Hlavní TFT LCD displej má úhlopříčku dlouhou 5,1 cm a zobrazí 65 536 barev. Telefon F25i má vnější anténu, která má kromě kvalitního příjmu signálu ještě jednu zajímavou funkci - anténa se totiž rozbliká při každém zazvonění telefonu nebo v případě aktivace budíku. Rozměry telefonu jsou podobné jako u předchozího modelu (48 x 26 x 97 mm), jeho hmotnost je ale o celých 15 gramů nižší (105 g).

Službu i-shot, kterou oba nové telefony využívají, přivedl japonský operátor DoCoMo na svět začátkem června. Servis pracuje na principu zasílání fotografií jako příloh e-mailu, který prochází rámcovým portálem - nazývaným i-shot centrem. Velikost jednoho zasílaného e-mailu nesmí přesáhnout 30 Kb, takže kolik fotografií se do přílohy vejde, to opět záleží na jejich kvalitě. Čím horší fotka, tím menší kapacitu zabere.

Firma DoCoMo má ve svém marketingovém plánu rozsáhlou expanzi do Evropy - do konce příštího roku by chtěla získat více než jeden milion uživatelů i-modu na našem kontinentu. Toho chce dosáhnou nabídkou implementování CCD fotoaparátu do mobilů, které takový zásah umožňují.

Společnost KPN, která má evropskou licenci pro služby i-modu, plánuje nasadit levnější i-mode telefon v průběhu podzimu a dokonalejší model s hrami (podle posledních informací by se mělo jednat o javové hry) bude vypuštěn na trh někdy na konci tohoto roku. Evropa se má na co těšit.