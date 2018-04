Barevné displeje vládnou, monochromatickým odzvonilo

Považujete barevné displeje v mobilech za zbytečné? Stačí vám displej černobílý? Tak to abyste si co nejdříve šli nakoupit mobily do zásoby, a nebo změnili názor. Černobílým displejům totiž odzvonilo a vše nasvědčuje tomu, že za rok se s nimi u mobilních telefonů nebudeme setkávat ani u nás. V Jižní Koreji, kde mají před Evropou v mobilních komunikacích náskok, již poslali černobílé displeje do propadliště dějin letos v létě. Samsung v červenci letošního roku prodával na domácím trhu již jen mobily s barevným displejem a i ostatní výrobci se chystají zrušit výrobu mobilů s černobílým displejem v nejbližších týdnech.

Samsung dal černobílým displejům vale…

Samsung, největší jihokorejský výrobce mobilů, prodal v minulém měsíci na domácím trhu 591 000 mobilních telefonů (standard CDMA). Všechny měly barevný displej. To rozhodlo a Samsung v tomto měsíci přestal mobily s monochromatickým displejem pro domácí trh vyrábět. Jak uvedli zástupci firmy, tento trend bylo možné pozorovat již od začátku roku, kdy podíl prodávaných mobilů s černobílým displejem postupně klesal z 11 procent v lednu na zanedbatelná čtyři procenta v červnu tohoto roku. V červenci pak již zákazníci černobílé displeje nechtěli vůbec.

… a LG jej následuje

Nejinak je tomu u jihokorejské dvojky, společnosti LG. Ta v současné době ještě doprodává telefony s monochromatickým displejem na domácím trhu, ale v srpnu zastaví jejich výrobu. V minulém měsíci LG prodalo na domácím trhu deset procent telefonů s monochromatickým displejem. Všechna tato čísla reprezentují mobilní telefony s hlavním monochromatickým displej, vnější černobílý stále některé mobily v Jižní Koreji mají, včetně nových modelů. Naopak u hlavních displejů dnes dominují na tamním trhu TFT displeje se schopností zobrazit 65 000 barev a stále více se prosazují mobily, jejichž hlavní displej zobrazí 260 000 barev.

V Evropě až příští rok

U nás a i jinde v Evropě je situace zatím trochu jiná. Na trhu je stále početná skupina telefonů s monochromatickým displejem a výjimečně se objevují i nové modely s touto výbavou. Pokud vezmeme v potaz novinky výrobců, které se ještě neprodávají, tak monochromatické displeje budou mít jen ty nejlevnější z nejlevnějších modelů (Motorola C200, Alcatel 331, Sony Ericsson T105) a i jejich nástupci v příštím roce dostanou displej barevný. Již nyní mnoho výrobců avizuje levné modely s barevným displejem; namátkou Siemens A60, Sagem X2, Alcatel 332, a další budou následovat. U levných mobilů převažují zatím pasivní barevné displeje s 256 barvami, od lepších low-endů se ale i u nás začínají prosazovat TFT displeje a od podzimu takovýchto telefonů ještě přibude. Za rok se tak trend z Jižní Koreje přesune i do Evropy a monochromatický displej v mobilu se odebere na smetiště dějin. Pokud po takovém mobilu přesto stále toužíte, buď nakupujte již dnes do zásoby, nebo se smiřte, že příště budete nakupovat již jen v bazaru.

Telefony s barevným displejem na našem trhu (stav k 12.8.2003):

Alcatel: OT535

Motorola: T720(i), T722i, C350

Nokia: 3300, 3510i, 3650, 5100, 6100, 6610, 6800, 7210, 7250(i), 7650, 8910i, 9210i

Samsung: T100, S100, S200, S300(m), S500, V200, P400, T400, C100

Sagem: my-X5, my-X6

Sony Ericsson: T300, T310, T68(i), T610, P800

Siemens: M55, S55, SL55

Sharp: GX13

Panasonic: GD67, GD87

Philips: Fisio 820, Fisio 822, Fisio 825

T-Mobile: MDA

Eurotel: Smartphone, Dataphone

Připravované telefony s barevným displejem do konce roku:

Alcatel: OT332, OT735

LG: Mnoho modelů, v této chvíli ale není známo, které se na našem trhu budou prodávat

Motorola: V300, V500, V600, C450, C550, E365 a další

Nokia: N-Gage, 3100, 3600, 6220, 6600 a další

Samsung: E400, X100, E100, P100, E700, X700 a další

Sagem: myX-2, myX-6i (?), myC-5w (?), myC-6 (?)

Sony Ericsson: T220, Z200, Z600, Z1010, P810 a další

Siemens: ST55, A60, C60, C62, MC60 a další

Sharp: GX20 (?)

Panasonic: G60, X60 (?), X70, G50 (?)

Philips: 630 (?), 530

Telefony s otazníkem zatím nejsou potvrzeny pro náš trh. Ne všechny letošní novinky již byly představeny, takže výběr může být ještě větší.