Barevné displeje pro mobily od Motoroly

Na poli mobilních telefonů se začíná bojovat i v jiných barvách. Doposud osamocený Siemens se svými mobilními telefony, vybavenými barevnými displeji, dostane konkurenci. Motorola odhalila na show spotřební elektroniky v Las Vegas její první barevný displej pro mobilní telefony.

Čisté barvy by měly doplňovat lepší orientaci v grafických ikonkách na displeji mobilního telefonu a zpříjemnit tak uživateli použití mobilního telefonu.

Technologie, použitá v displeji, je pojmenovaná Organic EL (Organic Elektro Luminiscent) vynáší podle Ralpha Piniho Motorolu (vice prezident a generální manager sektoru personální komunikace Motoroly ) na přední místa v inovaci na poli vývoje mobilních telefonů. Technologie by prý měla zlepšit kontrast displeje a jeho schopnost zobrazovat ostrý obraz, což bude nepostradatelná věc, pokud se mobilní telefony budou ubírat směrem, který přináší na jejich displeje internetové stránky a informace ve větším množství.

Na vývoji OEL displeje má samozřejmě podíl i Japonská Pioneer Corp. Displej je zároveň prvním zlepšením pro mobilní telefony z delší řady, která by měla brzy pokračovat uváděním dalších novinek pro přenosné telefony a mobilní techniku vůbec.

Displej je založen na obdobném principu nízkovyzařujících struktur jako jsou například běžné LCD displeje. Výsledkem je displej s ostrým a jasným obrazem (včetně co nejméně zkreslených barev) za jakýchkoliv světelných podmínek (denní světlo, tma, umělé osvětlení,...).

Další výhodou by mělo být to, že displej nebude mít téměř žádný vliv na spotřebu telefonu, takže standby čas a hovorový čas zůstane téměř totožný, jako kdyby se použil displej s původní technologií.

Motorola plánuje první montáže do mobilních telefonů v první polovině roku 2000, takže bychom se takovýchto telefonů mohli dočkat relativně brzy. Nutno podotknout, že tento displej by mohl být opravdu kvalitní, jelikož si jistě pamatujeme na velmi kontrastní displeje telefonů Motorola. Sice se toto dosahovalo také reflexní fólií, ale výsledek byl opravdu úžasný. Pokud budou barevné displeje stejně kvalitní, jako "klasické", pak se opravdu máme na co těšit.

Užití bych například viděl ideálně u mobilních telefonů, založených na Java technologii s operačním systémem, umožňujícím velmi úzkou spolupráci s internetem a snadným programováním nových aplikací právě díky Java jádru. O tomto mobilním telefonu jsme již psali v říjnu a měl by se brzy objevit již jako konkrétní kousek. Například na CeBitu bychom jej mohli již očekávat.