Barevná papírková Nokia 3200 (recenze)

Nové mobilní telefony společnosti Nokia spoustu uživatelů překvapily podporou moderní technologie EDGE, ale také absencí způsobu účtování AoC, který využívá Eurotel pro řízení simkaret své předplacené služby Go. Důsledkem toho je, že také z recenzované Nokie 3200 si s Go kartou nezavoláte (nikdy se vám nepodaří uskutečnit více než dvě vteřiny hlasového hovoru). Pokud vás tento problém zajímá a chcete se o něm dozvědět více, doporučujeme vám tento podrobný článek

Vzhled

Recenzovaný telefon Nokia 3200 překvapil snad všude, kde jsme se s ním v průběhu testování objevili. Také vás určitě zaujal svými průhlednými kryty. Ty jsou vyrobeny z čirého plastu a jejich vzhled můžete změnit vkládáním barevných papírových vložek právě pod tento kryt. Jakkoli to může znít šíleně, ve skutečnosti je toto řešení velmi efektní. Papírovou vložku totiž můžete nejen vystřihnout z oblíbené fotografie vašeho idolu, můžete si vlastní vložku také nakreslit ručně nebo vytisknout na počítačové tiskárně – v prodejním balení naleznete také několik bílých krytů určených právě k tomuto účelu.

Nokia 3200 však není prvním mobilním telefonem s papírovými vkládanými kryty – již před časem se také na našem trhu objevil Panasonic GD-67 , který měl podobným způsobem řešen zadní kryt. Naopak Nokia 3200 přichází s možností podložit papírkem i přední kryt. Materiál těchto krytů je však příliš náchylný ke škrábancům, které se na jeho povrchu objevují již po krátké době každodenního používání. Na druhou stranu ani po měsíci velmi intenzivního používání telefon nevrže.

Podívejme se teď ale na celkový vzhled tohoto telefonu. Určitě vás zaujala klávesnice, která na první pohled překvapí malým počtem tlačítek. Máte i nemáte pravdu: tlačítek je skutečně méně, než je obvyklé, ovšem numerických kláves je správný počet. Jak je to možné?

Je to díky tomu, že jedno tlačítko obsahuje dvě klávesy – jedná se o kolébkové tlačítko, jaká jsou použita kupříkladu u některých dálkových ovladačů televizí pro přidávání hlasitosti či přepínání programů. Zmáčknutím jedné části tlačítka tisknete jeden symbol, zmáčknutím protilehlé části stejného tlačítka tisknete druhý symbol. Jak prosté, milý Watsone.

Je zajímavé, že i přes toto nezvyklé uspořádání tlačítek se na klávesnici Nokie 3200 poměrně dobře, rychle a přesně píše. Kupodivu není potřeba ani příliš dlouhá doba zácviku. Klávesy totiž mají přiměřeně vysoký zdvih a překvapivě jistý dotisk.

Na vzhledu recenzovaného mobilního telefonu vás zřejmě nic nepřekvapí. Všechny známé prvky najdete na svém místě, stejně jako spouštěcí tlačítko na horní hraně mobilního telefonu. To je sice větší než u starších Nokií, stále však spousta nových uživatelů telefonů tohoto výrobce by dala přednost spouštěcímu tlačítko umístěnému na přední straně telefonu; stejně, jak tomu je u snad všech konkurenčních mobilních telefonů i některých starších Nokií.

Na horní hraně telefonu najdeme také průsvitné okénko infračerveného portu. Ten může sloužit nejen ke spojení s jiným podobně vybaveným mobilním telefonem, ale také pro připojení ke stolnímu, přenosnému či kapesnímu počítači.

Zajímavostí je svítilna, kterou tento mobilní telefon dokáže poměrně slušně nahradit. Světlo se spouští delším podržením klávesy s hvězdičkou a stejným způsobem se také vypíná. Bílé světlo je poměrně silné, neočekávejte ovšem plnohodnotnou náhradu svítilny skutečné; pro posvícení na klíčovou dírku však poslouží více než dobře.

Kromě světelných diod svítilny najdete na spodní hraně telefonu také pop-port konektor, který umožňuje připojení nejrůznějšího moderního příslušenství. Přímo součástí prodejního balení telefonu je monofonní bondovka, která se připojuje právě do tohoto konektoru. K tomuto novému konektoru nelze nemít výhrady – příslušenství do něj zapojené není vůbec zabezpečené proti odpojení, kvůli čemuž se poslech rádií na cestách stává doslova noční můrou. Umístíte-li telefon kupříkladu do kapsy úzkých džínů, odpojí se bondovka od telefonu snad při každém větším kroku, při každém pokusu o vytažení telefonu z kapsy.

Displej

Displej tohoto mobilního telefonu je stejný jako u ostatních nových Nokií se systémem Series40, proto uvedeme jen několik základních faktů. Nabízí grafické rozlišení 128 x 128 obrazových bodů, je pasivní a dokáže zobrazit maximálně čtyři tisíce barevných odstínů. Je rovnoměrně podsvícen bílou barvou a stejně jako ostatní displeje mobilů této kategorie je poměrně špatně čitelný na přímém slunečním světle. Také reprodukce barev (především ve fotografiích) není příliš věrná a jednotlivé odstíny jsou poznamenány výrazně hnědým nádechem.

Zobrazená grafika je také poměrně tmavá – pokud například chcete vidět název svého mobilního operátora či další stavové displeje, musíte se buďto obejít bez obrázkové tapety displeje nebo pečlivě zvolit některou velmi světlou. V opačném případě totiž černý text na zobrazené grafice úplně zanikne a stane se téměř nečitelným.

Baterie

Použitá lithium-iontová baterie je stejná jako u starších typů mobilů této značky (bílý kvádřík). Velkým překvapením byla výdrž telefonu na jedno nabití akumulátoru: výrobce ve svých materiálech hovoří až o dvanácti dnech pohotovostního režimu a naše praktické zkušenosti tuto neuvěřitelnou hodnotu jenom potvrzují. Musíme si totiž uvědomit, že barevné displeje v mobilních telefonech jsou daleko více náročné na spotřebu elektrické energie než starší displeje černobílé.

Dobíjení telefonu netrvalo s pomocí dodávané cestovní nabíječky nikdy déle než dvě hodiny.

Ovládání telefonu, telefonování

O klávesnici jsme se již zmínili v úvodní části této recenze, zaměřme se tedy podrobněji na ovládání tohoto mobilního telefonu. Přestože je stejné jako u ostatních mobilních telefonů se Series40, několik drobných vylepšení zde přece jenom najdeme.

Nokia 3200 nemá poměrně obvyklá boční tlačítka pro regulaci hlasitosti hovoru, ta se provádí prostřednictvím kruhového tlačítka pod displejem. Tato klávesa má i v pohotovostním režimu svou funkci; stisknutím nahoru vstoupíte do fotoaplikace, stisknutím dolů otevřete telefonní seznam, stiknutím vpravo vstoupíte do kalendáře a stisknutím směru vlevo se otevře editor s novou textovou zprávou.

K ovládacím prvkům telefon patří také dvojice softwarových tlačítek. Jejich funkce se mění v průběhu používání telefonu a ta aktuální je vždy zobrazena ve spodním stavovém řádku displeje.

Hlavní menu telefonu lze zobrazit ve dvou režimech. V tom prvním vypadá jako na ostatních Nokiích (zobrazena je vždy pouze jedna položka), v režimu druhém se podobí spíše menu konkurenčních mobilních telefonů společnosti Sony Ericsson (zobrazeno je devět položek v matici po třech).

S Nokií 3200 se telefonuje poměrně dobře. Kvalita hlasových hovorů je již tradičně na vysoké úrovni a hlasitost reprodukce je dostatečná. Telefon nabízí také vestavěné hlasité hands-free, které nás překvapilo až nezvykle hlasitou reprodukcí, kterou by od takto malého přístroje rozhodně nikdo neočekával. Do paměti telefonu můžete nahrát až minutu hovoru.

Recenzovaná Nokia 3200 podporuje až šestnáctihlasovou polyfonii, ve vnitřní paměti však příliš vyzváněcích melodií nenajdete – budete tak muset sáhnout po počítači nebo wapovém prohlížeči a nové melodie si do telefonu stáhnout. Hlasitost vyzvánění je dostatečná.

Do vnitřní paměti mobilního telefonu se vejde až dvě stě padesát šest záznamů, přičemž záznamy z vnitřní paměti i ze simkarty jsou zobrazeny v jednom souhrnném seznamu. Vnitřní telefonní seznam je samozřejmě vícepoložkový; ke každému jménu umožňuje uložit příjmení a jméno, mobilní telefonní číslo a číslo domů, faxové číslo i číslo do kanceláře. Přiřadit lze také e-mailovou, poštovní a webovou adresu. Prostor zbyl i pro šedesátiznakovou poznámku.

Telefon plně podporuje vyzváněcí profily i skupiny a k jednotlivým položkám telefonního seznamu lze umístit také fotografii nebo obrázek, který je pak zobrazen při hovoru s touto osobu na displeji. Užitečné jsou i profily časové, u kterých můžete nastavit dobu, ve kterých mají být aktivní – typicky na noc můžete nechat automaticky vypínat zvonění.

Zprávy

Práce s textovými i multimediálními zprávami je s recenzovaným mobilním telefonem pohodlná a poměrně snadná. Do vnitřní paměti mobilního telefonu se vejde až padesát textových zpráv, po zaplnění této paměti se další zprávy automaticky ukládají na simkartu vašeho mobilního operátora. V seznamu doručených zpráv se pak zobrazují zprávy z obou seznamů v jednom přehledu a není nutné se přepínat mezi pamětí vnitřní a pamětí simkarty.

Při psaní textové zprávy máte k dispozici český slovník T9, který důsledně používá čárek a háčků nad písmeny. Před samotným odesláním zprávy jsou ale diakritická znaménka odstraněna a příjemce tak obdrží zprávu psanou pouze „cesky“. Výhodou tohoto způsobu je kromě bezchybného zobrazení zprávy i staršími mobilními telefony také skutečnost, že není omezena velikost textovky. Samozřejmostí je plná podpora EMS rozšíření běžných zpráv i podpora pro dlouhé textovky – s Nokií jste omezeni pouze 885 znaky.

Jako každý moderní mobilní telefon podporuje i Nokia 3200 multimediální zprávy MMS, které dokáže nejen přijímat, ale také vytvářet a odesílat. Multimediální zprávy jsou stránkovatelné, přičemž každá stránka můžete kromě fotografie a melodie obsahovat až tisíc znaků textu. Editor nabízí stejné možnosti jako u zpráv textových, není však plně WYSIWYG kompatibilní. Vámi vytvářené ememesky mohou být velké maximálně sto kilobajtů; stejné omezení platí o pro ememesky příchozí.

Fotografie

Digitální fotoaparát je překvapením tohoto telefonu – v přístrojích této řady, který rozhodně není cílen mezi high-end telefony, bychom jej dříve nehledali. Použitý digiťáček je stejný jako kupříkladu u Nokie 7250. Stejně jako ona dokáže snímat fotky v maximálním možném rozlišení 352 x 288 obrazových bodů. Zatímco pro potřeby mobilních fotografií je tento rozměr dostačující, na „nemobilní“ využití tímto mobilem získaných fotografií raději rovnou zapomeňte.

Kvalita snímku lze nastavit ve třech stupních, využít můžete také nočního režimu (ten však příliš nepomáhá) nebo samospouště. Ta zabere snímek automaticky po deseti vteřinách od stisknutí, přičemž tuto dobu nelze nijak ovlivnit.

Snímky jsou poměrně kvalitní, jsou však mobily, jejichž snímky jsou daleko kvalitnější. Vnitřní paměť o velikosti pouhého jednoho megabajtu je sdílena také multimediálními zprávami i vyzváněcími melodiemi, přičemž přístup ke všem v ní uloženým položkám se děje prostřednictvím galerií. Můžete si vytvářet galerie vlastní, přičemž položky lze mezi galeriemi snadno přesouvat či kopírovat. Větší vnitřní paměť by si však tento telefon rozhodně zasloužil.

Java

Podpora programů vytvořených v programovacím jazyce Java dnes již nikoho nepřekvapí ani u těch nejlevnějších telefonů. Aplikace a hry spouštěné v Nokii 3200 jsou poznamenány omezením velikosti každé z nich na hodnotu 64 kB. Snad nejužitečnějšími javovými aplikacemi, které si do telefonu můžete dohrát, je e-mailový klient i plnohodnotný webový prohlížeč. Spoustu volně šiřitelných Javových aplikace můžete najít kupříkladu na této stránce . Rychlost běhu aplikací a her je velmi svižná.

Data

Mobilní telefon Nokia 3200 podporuje rychlé datové přenosy s využitím paketové technologie GPRS, zde ve volitelné konfiguraci 4 + 1 nebo 3 + 2 timesloty. Stejně jako ostatní nové Nokie podporuje i model 3200 moderní datovou technologie EDGE, kterou však žádný z českých mobilních operátorů v současné době ještě nepoužívá.

Zapomenout ale budete muset na použití recenzovaného mobilního telefonu coby mobilního připojení k Internetu. Podle našich informací totiž Nokia 3200 neobsahuje hardwarový modem, tudíž datové hovory mohou použít pouze vnitřní aplikace telefonu.

Wapový prohlížeč ničím významným nepřekvapí, je úplně stejný jako u všech ostatních Nokií. Podporuje jak WML stránky, tak i modernější xHTML.

Náš tip: xHTML verzi našeho serveru si můžete číst na adrese xhtml.idnes.cz

Ostatní funkce

Ostatní funkce tohoto mobilního telefonu nejsou ničím výjimečné, proto si je shrneme jen ve zkratce:

Kalendář: je stejný jako u ostatních Nokií se systémem Series40. Nabízí denní, měsíční i týdenní přehled; dovoluje zobrazit i poznámky na příslušný den. K dispozici je pět typů událostí kalendáře: Jednání, Volání, Narozeniny, Poznámka a Upomínka.

je stejný jako u ostatních Nokií se systémem Series40. Nabízí denní, měsíční i týdenní přehled; dovoluje zobrazit i poznámky na příslušný den. K dispozici je pět typů událostí kalendáře: Jednání, Volání, Narozeniny, Poznámka a Upomínka. Budík: budík stále není opakovaný, nabízí možnost odložení zvonění, jako vyzvánění lze použít i rozhlasového přijímače.

budík stále není opakovaný, nabízí možnost odložení zvonění, jako vyzvánění lze použít i rozhlasového přijímače. Rádio: je stejné jako u jiných podobně vybavených Nokií. Kabel hands-free sady funguje jako anténa, musí být tudíž připojena vždy, když chcete rádio použít. Tlačítkem na hands-free sadě volíte mezi již naladěnými stanicemi, k dispozici je až dvacet pozic. Při poslechu rádia lze mobil běžných způsobem používat.

je stejné jako u jiných podobně vybavených Nokií. Kabel hands-free sady funguje jako anténa, musí být tudíž připojena vždy, když chcete rádio použít. Tlačítkem na hands-free sadě volíte mezi již naladěnými stanicemi, k dispozici je až dvacet pozic. Při poslechu rádia lze mobil běžných způsobem používat. Kalkulačka: je jednoduchá, nabízí pouze jednu paměť.

Závěr