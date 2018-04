Barevná HandEra 330c - pravda, nebo fáma?

Přestože jsme zvyklí na všelijakou šeptandu, tak dnešní anabáze s dopisovatelem Georgem z SatconSystem (pokud se za něj někdo nevydával) byla svého druhu velmi napínavá - George nejdřív tvrdil, že má doma prototyp barevné HandEry, pak přislíbil několik fotografií, ale manželka nebyla doma, byla u maminky, znáte to :-) Ufff - ale George několik fotek posléze popsal a dodal svým informacím docela slušnou váhu.

Takže - pojďme se na ty fotky podívat:

Na první fotografii je HandEra 330 color vlevo nahoře srovnána s ostatními handheldy. Autentičnost fotografie umocňuje skutečnost, že na obrazovce je spuštěna aplikace SatconSystemu. Tvarově se jeví HandEra330c shodná s černobílou verzí, jen design je vylepšený.

Další snímky jsou srovnáním obou modelů - HandEra330 a barevného modelu.

Podle informací Georgeho má barevná HandEra PalmOS 4.1, má 16MB RAM a 4MB ROM. Používá vnitřní Li-Ion baterii a Palm III konektor USB modifikací.

Zajímavou informací je ale rovněž tvrzení tohoto německého dealera - a to totiž to, že tento model se vůbec nemusí dostat do výroby - firma totiž prý vyžaduje odebrání minimální série 50.000 kusů, přičemž německý distributor by měl zákazníky na 10.000 kusů a shání další.

Celá záležitost vypadá na první pohled prapodivně - že by někdo takto veřejně odhaloval obchodní i technologická tajemství... Fotografie ale vypadají poměrně autenticky - ostatně George přislíbil, že příští týden uvolní některé další informace, takže uvidíme...