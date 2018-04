Barcelonský veletrh opouštějí velcí hráči, karavana přesto jede dál

Letos na kongresu chybí stánek Nokie, světové jedničky, které se buď zdál nájem stánku vysoký (což bezesporu bude), nebo prostě změnila strategii. Nokia si sice Barcelonu úplně ujít nenechala, ale tisková konference mimo výstaviště - o spolupráci s Intelem na nové platformě - se rozhodně nestala trhákem výstavy.

Stánek po Nokii ochotně schramstl Samsung, který si přibral i další prostory okolo a měl suverénně největší plochu v hale 8.

Ostatně v této hale se tradičně schází výrobci mobilních telefonů. Zbylá sestava značek zhruba odpovídala minulým letům, ale tradiční rozestavení stánků vzalo za své. Tak třeba Sony Ericsson se probojoval k hlavní třídě pavilonu, ale stánek se mu povážlivě smrskl, stejně jako mu mizí tržní podíl v celosvětovém měřítku.

Z poměru velikosti stánku se ale tržní podíl pokaždé odhadovat nedá. Stánek Samsungu sice roste jako jeho prodeje, Sony Ericsson v obojím klesá, ale jinak by světovou trojkou či čtyřkou klidně mohla být rakouská Emporia. Její seniorské mobily se prodávají i u nás a zjevně dost dobře. Stánek tohoto, dle všeho v celosvětovém měřítku rozhodně malého výrobce, naznačuje, že tento segment mobilů je dobrý byznys.

Zmrtvýchvstání zažívá Motorola. Místo tmavého a prázdného stánku, na kterém v posledních letech nebylo co kloudného k vidění, se letos tento americký výrobce prezentoval nabídkou nových smartphonů a zjevně nabírá sebevědomí. Telefony byly funkční a nebyl problém je vyzkoušet.

Od doby, kdy se Panasonic s mobily stáhl z Evropy, býval jeho stánek oknem do japonské kuchyně. Jestliže jsme ještě před pár lety byli fascinováni xy-megapixelovými fotoaparáty, super displeji a exotickou výbavou, teď už jsou japonské mobily z našeho pohledu průměrné, maximálně extravagantní svým vzhledem. A to platí i o nabídce japonského operátora DoCoMo nebo značky Nec.

A co "Francouzi"? Pro Sagem už nejsou mobily prioritou, přesto se rád pochlubí na zakázku vyráběnými modely, aktuálně s mobily pro značku Puma. Alcatel se zdá aktivnější. Z Česka se sice odporoučel, ale je možné, že ho časem najdeme v nabídce operátora Vodafone. Telefony má docela zajímavé a hlavně velmi levné. Mimochodem, Alcatel už léta vystavuje v přívěsu na hlavní třídě výstaviště.

Vedle čínských monster Huawei a ZTE, kteří se ale orientují především na síťovou infrastrukturu, se dalším čínským značkám v Evropě etablovat nepodařilo. Před pěti šesti lety to spolu s menšími korejskými výrobci zkoušeli, zaujali, ale byznys z toho nebyl. A s padělky, které teď převážně produkují pro asijské trhy a internetové prodejny, si na Mobilní kongres nedovolí. Těch pár menších výrobců s vlastní produkcí za pozornost nestálo.

Ač dnešek patří komunikátorům a nyní už desítkám operačních systémů, tak menší výrobci to mají stále těžší a na výstavišti to bylo znát. Prapor malých držel izraelský Else, který vymyslel něco tak originálního a zajímavého, až asi bude mít problém s pochopením. Mimochodem, HTC zmizelo na periferii výstaviště a LG dokonce až za plot.

A co bude dál? Těžko očekávat, že se veletrh někam v nejbližší době přestěhuje. Původně byl v jihofrancouzském Cannes, odkud se přesunul do Barcelony kvůli prostorám a nákladům pro vystavovatele. Jenže ty jsou i zde enormní. Jedna vstupenka, mimo tiskové registrace, stojí od 600 do 5 000 eur, nejlevnější hostel nelze v době konání veletrhu ve městě pořídit pod 100 euro za pokoj a noc, nejlevnější hotelový pokoj pak pod 300 euro. Ani si netroufáme odhadovat ceny hotelů poblíž výstaviště a nájmy za výstavní plochu.

Přesto je na veletrhu plno. Novinářů je stále víc, návštěvníků minimálně pořád stejně, jen krize snížila počet stánků. Dříve plná patra některých pavilonů jsou dnes prázdná nebo je v nich jen pár bezvýznamných vystavovatelů. Na druhou stranu producenti některých na pohled obskurních služeb mají stále obrovské pavilony se suitou krásných hostesek, takže to s celým odvětvím ještě asi nebude tak zlé.

Kdyby se napřesrok rozhodl z výstaviště zmizet ještě nějaký velký výrobce mobilů a k tomu nějaký velký operátor, mohly by kongresu nastat problémy. Aby nakonec všichni raději neplánovali akce mimo výstaviště jako letos Nokia, musí se organizátor hodně snažit.