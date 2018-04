Barcelonské zápisky ze světa mobilních snů

Vodafone oznámil, že spolupracuje s Google na vývoji vyhledávací služby pro své zákazníky. Operátor by rád integroval vyhledávací možnosti Google do svého portálu Live!. Podle Alana Harpera z Vodafone tím pomohou k rozvoji mobilního internetu. - více zde...

V Barceloně byly vyhlášeny i každoroční ceny GSM Asociace. Nejlepším GSM mobilem se stala luxusní Nokia 8800 vyrobená z ocele. Nokia se vzápětí pochlubila, že se těchto telefonů prodalo přes milion kusů, což je na model s cenou přes 20 000 korun docela slušný úspěch. Cenu pro nejlepší 3G mobil získala Motorola V3x. Reklamní akcí roku se stala kampaň Vodafonu s názvem: "Zastavte čas". - více zde...

Souboj o rychlá data

Samsung představil telefon, který podporuje technologii WiBro. Derivát WiMaxu se začne komerčně nabízet v Jižní Koreji ještě v první polovině letošního roku. Evropa je podle analytiků s nasazením WiMaxu pozadu za Koreou i Amerikou.

Mobilní operátoři tu pilně pracují na vylepšení 3G o technologii HSDPA a doufají, že plynulý vývoj rebelské technologie převálcuje. "HSDPA je rychlejší. Když spustíme HSDPA, budeme mít široké pokrytí. Proto si myslím, že WiMax upadne v zapomnění do tří nebo čtyř let," řekl k tomu Arun Sarin, šéf Vodafone.

T-Mobile zrychluje jak o život

T-Mobile chce do konce roku 2008 dosáhnout u HSDPA nejvyší možné rychlosti 14,4 Mbps a do konce roku 2010 by se měla data v mobilní síti růžového operátora prohánět dokonce rychlostí 20 Mbps. Tyto rychlosti se zdají pro WAP na miniaturním displeji trochu přehnané. Výrobci notebooků ovšem vycítili příležitost a brzy začnou integrovat HSDPA moduly přímo do notebooků.

Čínský výrobce infrastruktury Huawei podepsal pětiletý kontrakt s Vodafonem, na základě kterého bude světové telekomunikační jedničce dodávat exkluzivní brandované 3G mobily. Vodafone v budoucnost 3G věří. Jako velkou bariéru budoucího rozvoje systémů třetí generace vidí relativně vysokou cenu koncových terminálů. Tento problém by mohl nový dodavatel zčásti odstranit. - více zde...

Zítra se bude volat všude a levněji

Častým tématem přednášek na 3GSM kongresu byl Unlicenced Mobile Access. Zkratka UMA symbolizuje přístup k mobilním službám přes bezlicenční pásmo (tedy přes Wi-Fi nebo Bluetooth). Telefony už se to začínají učit. Nokia představila jeden z nich. Zadarmo nás operátoři volat nenechají, ale v rámci jednoho přístupového bodu doma nebo v kanceláři se to jeví docela reálné. Podle některých odhadů se dočkáme do tří let.

Skype už se nastěhoval do chytrých mobilů

Technologie UMA je odpovědí operátorů na hrozbu VoIP telefonie symbolizovanou například Skypem. Ten přes všechna očekávání na 3GSM kongresu oficiálně nepředstavil klienta pro operační systém Symbian. O jeho existenci se ale mluví již dlouho a na veletrhu byly dokonce dva telefony s funkčním klientem k vidění.

Se slavnostním představením programu se pravděpodobně čeká na spuštění nových služeb ve spolupráci se společností Hutchinson, která uzavřela s tvůrcem programu Skype smlouvu o spolupráci. V úvahu přichází verze pro grafické nástavby S60 a UIQ.- více zde...

Mobily půjdou na dračku

Samsung plánuje tento rok prodat rekordní množství telefonů. Podle předpokladů vedení by se celkově mělo prodat 850 až 900 milionů mobilů. Některé odhady počítají s prolomením miliardové hranice. Evropa už je telefony přesycená. Pokud vás zajímá, kam ty hory mobilů budou mizet, tak jsou to rozvojové trhy. Jen operátor China Mobile zaznamenal během posledního čtvtletí minulého roku přes tři milióny nových uživatelů měsíčně.

Mobily jsou stále chytřejší a mnozí byli překvapení, jak rychle si první modely osvojily rychlá data HSDPA. Rostoucí rozlišení fotoaparátů za hranici 3Mpix už nikoho příliš nevzrušuje a MP3 přehrává také každý. Ty nové se budou učit přehrávat televizi a navigovat pomocí GPS. Pozvolna se v mobilech začíná prosazovat Flash a Sun ohlásil na konec roku novou verzi mobilní Javy. Významná by mohla být v budoucnu dohoda patnácti velkých operátorů na jednotném standardu pro Instant Messangery v mobilních sítích. - více zde...

Intenzivní vývoj probíhá v oblasti SIM karet, které se už dávno odprostily od pouhého identifikačního znaménka. Zatímco ty naše nám často nedovolí ani zaznamenat všechny důležité kontakty, tak Orange plánuje na letošní rok nasazení tzv. MegaSIM karet, které mají 8000× vyšší kapacitu. Na půlgigovou kartu můžete zapisovat fotky nebo MP3 skladby a dokáže nahradit klasické paměťovky. Těžko říct, jaká je u těchto médií podpora ze strany výrobců mobilů.

Firmy začínají spolupracovat na mobilní televizi

IPWireless (dodavatel UMTS pro náš T-Mobile) a Orange spolu jdou do mobilní televize. Orange tak bude první UMTS operátor, který spustí mobilní televizi přes technologii TDtv. Nový standard bude soupeřit s korejskou alternativou DMB, DVB-H a technologií Qualcommu s názvem MediaFlo.

Nokia věří, že éra mamutích firem, které se spoléhají jen sami na sebe, je pryč. Největší úspěchy budou podle finské jedničky slavit ti, kteří dokáží nejlépe spolupracovat s ostatními. V Barceloně Nokia ohlásila spolupráci se Sanyo na vývoji telefonů pro CDMA. Společně se Sony Ericssonem bude Nokia prosazovat jednotný standard digitální televize DVB-H. S Vodafonem se pokusí přeměnit chytrou platformu Series 60 ve standard mezi běžnými mobilními telefony.

Microsoft se nikdy nevzdává

Softwarový gigant už několik let nabízí miniaturizovanou verzi svých oken pro miniaturní kapesní počítače. Podíl 5% na trhu s chytrými telefony ovšem nelze považovat za velký úspěch. Podle analytiků Gartner Microsoft zjistil, že na prodeji operačního systému pro mobily nevydělá, o čemž svědčí i fakt, že divize Mobile & Embedded Device je v Microsoftu vůbec nejmenší a na příjmech společnosti se podílí z jedné setiny.

Microsoft nyní věnuje hodně energie mobilnímu "push" e-mailu, jehož nasazení ohlásili Vodafone a T-Mobile. Pokusí se také získat cenné body v oblasti mobilního vyhledávání, o čemž svědčí plánovaná akvizice francouzské firmy MotionBridge, která se na tento obor specializuje. Jisté aktivity vyvíjí také v oblasti operátorské infrastruktury pro nasazování nových služeb.

Zároveň Microsoft rozjíždí ve spolupráci s British Telecomem mobilní televizi a s Motorolou uvedou v druhé polovině roku mobilní telefony s blíže nespecifikovanou podporou Windows Media Center.