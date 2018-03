Letošní mobilní trendy: vykrojení, nižší ceny a návrat hloupých telefonů

Rok co rok má řada nových smartphonů, které přichází na trh, nějaké společné „téma“. Loni to byl nástup displejů s poměrem stran 18:9, který bude letos pokračovat. A to pravděpodobně až do takové míry, že z tradičního formátu 16:9 se brzy stane ohrožený druh. V podstatě jen finská Nokia představila v Barceloně zásadní novinky, které se drží původního formátu, ostatní výrobci se vydali onou velmi širokoúhlou cestou.

Minulý rok také vládly duální fotoaparáty. Ty v nových smartphonech jsou a budou v nich čím dál častější, letos se duální sestava posouvá i do nižších cenových tříd.

Nyní však přichází trendy nové, které se budou projevovat v produktech pro nadcházející roky. A víc než kdy jindy jsou překvapivě různorodé a v podstatě spolu přímo nesouvisí. Výrobci očividně zjistili, jak rozložit síly a zaujmout velmi různorodé spektrum zájemců.

Vysmívané vykrojení

Když loni přišel iPhone X s výrazným vykrojením displeje, bylo z toho pozdvižení, které si mnohde vysloužilo posměch. Zvláštní je, že třeba Essetial Phone PH1, který přinesl vykrojení jako první, tolik kritiky nesklidil. Jenže co Apple jednou ukáže, to se v podstatě zcela jistě projeví i v další produkci konkurence. A tak bude letošek rokem nástupu vykrojených displejů u celé řady telefonů a značek.

Přístroje s vykrojeným displejem v Barceloně dominovaly stánkům různých čínských „kopírovačů“ a malých značek, které nemají pro světový trh velký význam, ale zároveň dovedou snadno vycítit, co je a bude v kurzu. A směrem k vykrojení se vydávají i některé velké značky. Jako první přišel s vlastním smartphonem s vykrojeným displejem Asus u svých novinek řady Zenfone 5.

Už za několik dní se stejným směrem vydá Huawei se svými modely řady P20. Obě značky jsou známé svým obdivem k Applu a jejich smartphony už jsme několikrát v minulosti kritizovali za to, že se po designové stránce vydávají cestou, která umožňuje si jejich telefony s produkty Applu prakticky poplést. Ani letos tomu nebude jinak, byť nelze upřít, že chystané novinky budou opravdu pozoruhodné a špičkové smartphony. Nakonec nás třeba právě tyto značky naučí ono vykrojení milovat. A když uspějí, stejnou cestou se vydají i další.

Levné smartphony a čistý Android

Druhým trendem je nová vlna nástupu levných smartphonů. Ta se odehrává ve dvou rovinách. Jednou je iniciativa Android One, kdy přístroje dostávají čistý Android a rychlé aktualizace – toto se sice primárně netýká levných mobilů, ale zapojují se hlavně výrobci dostupných telefonů. Android One jim ulehčuje práci a zlepšuje schopnosti a možnosti uživatelské podpory, takže na tom všichni vydělávají. V podstatě jediný výrobce, který čistý Android zatím přijal ve velkém, je Nokia. Její nové telefony od řady 3 a výše budou spadat do této iniciativy, platí to i pro drahý model Sirocco. Ale prim hraje čistý Android spíše v dostupných telefonech této značky, kde je její velkou konkurenční výhodou.

Druhou cestou jsou smartphony s další čistou verzí Androidu: Go Edition. To je odlehčená verze systému pro přístroje s maximálně 1 GB RAM a malou vnitřní pamětí. Takových zařízení byla v Barceloně vidět slušná sestava a naše první dojmy z nich jsou velmi pozitivní. Vypadá to tedy, že i smartphony s cenovkou okolo dvou tisíc korun se konečně stanou dobře použitelnými.

Stále to budou přístroje jen pro málo náročné uživatele, ale konečně ztratí pověst jakési antireklamy na operační systém od Googlu. Jednoduše totiž budou fungovat tak, jak uživatel očekává, a to je dobrá zpráva. Na druhou stranu to pro mnohé výrobce znamená nový konkurenční boj a tlak na cenu produktů, což může být pro některé z nich problematické.

Hloupé mobily dostanou smysl

Poslední trend byl v Barceloně v podstatě jen naznačen, ale vypadá to u něj velmi nadějně. Ačkoliv trh s obyčejnými telefony v posledních letech neustále klesá na úkor těch chytrých (a použitelné levné smartphony to mohou prohloubit), obyčejné telefony stále ještě nepatří do propadliště dějin. Naopak, zdá se, že letos by mohly dostat nový impuls a smysl své existence.

Doposud u obyčejných hloupých telefonů v podstatě platilo, že to co uživatelům stačilo a vyhovovalo zhruba před deseti lety, musí jim vyhovovat i teď. Po takovou dobu neprošla třeba obyčejná platforma telefonů Nokia nazývaná S30 v podstatě žádnou změnou. A konkurence neměla důvod jakkoli reagovat. I obyčejné alcately nebo telefony dalších značek svým uživatelským prostředím a svými funkcemi stále připomínaly (a připomínají) mobilní telefony z dob „před iPhonem“.

Jenže svět se mění i v tomto ohledu a uživatelé mohou mít nové nároky. I na běžných telefonech chtějí lidé kontrolovat Facebook nebo používat Messenger či Whatsapp. Z těchto aplikací se stala nutná součást života mnohých. Do dosavadních telefonů byly tyto aplikace někdy doslova „dobastleny“ a to nebylo moc fajn z uživatelského hlediska.

Letos se však blýská na lepší časy. Ukázala to novodobá Nokia 8110 4G, která používá novou platformu Kai OS založenou na HTML 5 a nabízí, jak už říká sám název, i rychlou konektivitu ve 4G sítích. Samozřejmostí tu je upravené uživatelské prostředí, zmíněné „důležité“ funkce nebo třeba synchronizace kontaktů do cloudu - další jasný moderní trend, který obyčejné telefony ignorovaly.

Kai OS je navíc platforma, která Nokii nepatří, takže by ji mohl využíti i někdo další. A navíc má i konkurenci: v Číně u modelu 3310 s podporou tamních rychlých sítí Nokia použila YunOS a ve Finsku vznikl další konkurenční systém. Společnost Jolla, kterou mimochodem založili „odpadlíci“ z původní Nokie, připravila novou verzi svého systému Sailfish. Ta je určena i pro obyčejné mobilní telefony a umožní spustit vybrané aplikace určené pro Andoid.

Hloupé telefony už nebudou muset být tak hloupé, jako doposud, což by mohlo některé uživatele přesvědčit, že zatím stále smartphone nepotřebují. Nebo dokonce způsobit u několika jedinců jakýsi zpětný přechod s tím, že třeba může stačit kombinace Nokie 8110 4G a tabletu.