Nesplněná barcelonská přání. Na některé novinky nedošlo, jiné zklamaly

V našem předbarcelonském přehledu jsme měli spoustu novinek a většinu z nich jsme si také na výstavišti ve Španělsku prohlédli a přinesli vám o nich informace. Některá očekávání však výrobci nesplnili – ať už tak, že předpokládané novinky neukázali vůbec, nebo že představené novinky neměly takovou výbavu, o jaké se spekulovalo.

Celkově největším zklamáním novinkami nabitého veletrhu byl fakt, že jednoznačný hit se tu hledal jen velmi těžko. Výrobci se možná zalekli oznámeného uvedení nového Samsungu, a tak raději představovali obyčejnější modely nebo s představením zásadních novinek čekají. Barcelona však také naznačila, že větší technický pokrok máme u mobilních telefonů očekávat letos nejdříve v druhé polovině letošního roku.

Nedočkali jsme se žádného telefonu s QHD displejem ani nových supervýkonných procesorů. Značkoví výrobci začali ve střední třídě překvapivě šetřit a třeba kvalita displejů řady modelů střední třídy zaostává za očekáváním i za tím, co umí předvádět ambiciózní čínská konkurence nebo někteří méně významní výrobci (třeba Acer). Zdá se, jako by velcí výrobci najednou šlápli na brzdu, novinky mají v podstatě jen dílčí vylepšení.

Mírný pokrok v mezích zákona

Ostatně, ukázaly to i dva telefony, které měly být barcelonskými hvězdami. Ano, jak nový Samsung Galaxy S5, tak Sony Xperia Z2 jsou opravdu špičkové kousky a oproti stávajícím modelům přináší celou řadu vylepšení, majitelé stávajících modelů ovšem mnoho důvodů k upgradu nemají. Výrobci se na druhou stranu mohli soustředit na detaily, a tak budou v praxi tyto novinky mnohem lépe použitelné než stávající modely. Nicméně oběma kouskům byla přisuzována premiéra v podobě QHD displeje, ke které nakonec nedošlo.

Je to v podstatě logické, nové displeje s dvojnásobkem pixelů oproti Full HD by totiž byly pro současný hardware zbytečnou zátěží. Ne, že by nejvýkonnější procesory zobrazení nezvládly, ale v náročných aplikacích nebo přebujelých nadstavbách uživatelského prostředí by mohly čas od času nastat potíže. Výrobci se tak teď soustředili na ladění systému a některých funkcí, technický skok přinese až nová generace procesorů a tudíž modely někdy v druhé polovině letošního roku.

Krom mírného zklamání (které však bude v praxi k užitku) z absence nejnovějších displejů u topmodelů je dalším modelem, který zaostal za očekáváním, zmenšené LG G2 mini. Za prvé vlastně vůbec není mini, za druhé má telefon takovou výbavu, že mu stejná značka jako výkonnému topmodelu snad ani nepřísluší.

Před necelým rokem jsme tohle Samsungu prominuli u S4 mini, ovšem LG se tu opravdu snaží vymlátit z úspěšné značky maximum s minimálními náklady. Jak jinak si vysvětlit qHD rozlišení na úhlopříčce 4,7 palce (neplést s QHD), slabší čtyřjádro Snapdragon 400 a další ústupky ve výbavě. Daleko raději bychom byli, kdyby se LG se svým zmenšeným kouskem inspirovalo u Sony a jeho Xperie Z1 Compact. Ale ještě nevěšme hlavu, výrobce to může zachránit atraktivní cenovkou.

Lumie zůstaly tajné

Před MWC jsme očekávali, že se Nokia pochlubí i novými Windows Phone modely Lumia. Ostatně v USA těsně před veletrhem výrobce odhalil model Lumia Icon, dala se například čekat premiéra jeho evropské (či globální) obdoby. Nokia má nadále takový model v plánu, nicméně v Barceloně ponechala firma prostor svým androidím novinkám Nokia X. Lumie se prostě nekonaly. Paradoxně se tak Nokie X staly jedněmi z hlavních hvězd veletrhu. Mluvilo se o nich opravdu hodně, jedni je zatracovali, jiní byli nadšeni.

Nové Lumie jsou však zcela jistě na cestě, i naše informace před veletrhem hovořily o tom, že bychom se mohli dočkat novinek v každém segmentu. Výrobce však Windows Phone novinky představí samostatně. Nemělo by to trvat dlouho, tipujeme představení v řádu týdnů. Možná by však představení mohlo souviset i s oficiálním převzetím mobilní divize Nokie Microsoftem. Transakce zatím stále čeká na schválení regulátorů na některých trzích.

Možná chce Microsoft rovnou s oznámením přikráčet i s novými modely, bylo by to efektní a efektivní. Na druhou stranu, pokud se bude převzetí zdržovat, nové modely by jistě zdržovány být neměly. Uvádění zastaralých smartphonů na trh není nic, čím by mohla Nokia dohnat konkurenci.

Neukázali se podle plánu

V Barceloně jsme také neviděli novinky, které jsme ani podle informací před veletrhem vidět neměli. Nikdy ale není nic jisté, výrobci mohli překvapit, žel nepřekvapili. HTC tedy opravdu neukázalo nástupce modelu One, který se má podle všeho jmenovat opět One a v materiálech bude označován jako The all new One. Premiéra bude 25. března v Londýně.

Huawei zase na veletrh nepřivezl nástupce svého stylového modelu P6. I ten se má představit na samostatné tiskové konferenci v průběhu letošního jara. Namísto toho jsme se tak kochali levnější obdobou označenou G6, která, jak jinak, trochu zklamala qHD displejem. Vůbec Barcelona tentokrát trochu zklamala nepřítomností téměř jakýchkoli překvapení. O čem se před veletrhem nespekulovalo, ani tady na nás nevyskočilo z poza rohu jako neočekávaná novinka.

Možná jedinou velkou výjimkou se v tomto ohledu stal fitness náramek Samsung Gear Fit. Ten je asi nejlepším kouskem nositelného příslušenství, jaký jsme doposud viděli, avšak na veletrh významu toho barcelonského je to jako překvápko trochu málo. Překvapit se nesnažili ani jinak hodně aktivní čínští výrobci.

Zaujalo nejvíce

Z množství novinek na MWC samozřejmě dovedeme vybrat ty, které zaujaly nejvíce. Rozhodně nemůžeme vynechat špičkové smartphony Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2 nebo LG G Pro 2. Ty sice nemusely splnit očekávání, jde však o parádní kousky, které bude radost používat. Více jsme však byli zaujati levnými Nokiemi X, u kterých, pokud výrobce nastaví ceny, jaké jsou naznačeny, si dovolíme prorokovat solidní úspěch. Z chytrého nositelného příslušenství Samsungu se nám nejvíc líbí Gear Fit, u kterého ovšem také hodně záleží na konečné ceně.

Moc se nám na výstavišti líbilo supertenké Gionee Elife S5.5, to nás však spíše než svou výbavou zaujalo prezentací na stánku. Ukázka postupu vzniku telefonu byla opravdu efektní. Z neznámých kousků jsme byli překvapeni nabídkou značky Wiko, která je silná na francouzském trhu. Vedle LG G2 mini má totiž tento výrobce v nabídce zatím jako jediný telefon s procesorem Tegra 4i. Novinka zaujme výbavou i cenou, což celkově platí pro celé docela rozsáhlé a příjemně barevné portfolio výrobce.

Společensky odpovědný smartphone Fairphone zase zaujal svou strategií servisu. Podle návodu si jednoduše telefon opravíte sami.