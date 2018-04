Žádné zdržování na dovolené, aplikace vám ukáže, kde nebudete čekat

Turistická aplikace Barcelona 4 You, nebo zkráceně také BCN4U, představuje nový způsob, jak si naplánovat třeba prodloužený víkend v tomto krásném katalánském městě. Zúčastněné strany, tedy město Barcelona, operátor Telefónica a společnost SAP, momentálně aplikaci dokončují a provádějí intenzivní testování. Fungovat by měla začít v závěrečném čtvrtletí letošního roku. My jsme si na stánku společnosti SAP v rámci veletrhu MWC v Barceloně mohli alespoň krátce vyzkoušet, jak bude aplikace fungovat. Stejný koncept pak půjde využít téměř kdekoli.

„Barcelona 4 You je krásná ukázka toho, co technologicky dovedeme. V pozadí je spousta řešení, která zůstávají pro uživatele skryta. To je známkou dobré technologie. Ta totiž nemusí být vidět, musí jen být praktická,“ pochlubil se Dirk Boesmann, viceprezident společnosti pro vývoj mobilních řešení.

Hlavní myšlenkou aplikace je efektivní plánování návštěvy pro vás neznámého města. Různých aplikací, které vám doporučí, kam jít, je spousta. Jednou z nejpopulárnějších je třeba TripAdvisor, sami ji při našich cestách do všemožných koutů světa často používáme. Hodně spoléháme třeba na uživatelská hodnocení v aplikaci.

Idea BNC4U je trochu jiná. Sem uživatelé přispívat v podstatě nebudou, nebo budou jejich příspěvky hrát menší roli. Hlavní je poskytnout uživateli detailní informace o turistických atrakcích, restauracích, nákupních centrech, kulturních akcích a dalších místech a událostech. To vše v kontextu aktuální situace. Jednoduše si vyberete obory zájmu a místa, která chcete navštívit, a aplikace vám doporučí ideální trasu.

A to nejen s ohledem na to, abyste se co nejméně nachodili nebo toho viděli co nejvíce, ale i s ohledem na další okolnosti. Naplánuje například trasu tak, abyste měli ideální zastávku na oběd v některé z restaurací, které vás mohou zajímat. Když aplikace z údajů v centrálním systému zjistí, že je některá památka doslova v obležení turistů, nabídne vám jiné možnosti. Místo toho, abyste čekali ve frontě, vás jednoduše může poslat jinam. A třeba vám k tomu nabídne rovnou slevu na vstupné. To si budete moci díky zabudované mobilní peněžence klidně rovnou z aplikace zakoupit. Nebo si jednoduše vstupenku rezervujete na určitý čas a při vyzvednutí na místě zaplatíte hotově.

Klíčem je, že aplikace bude mít vždy ty nejaktuálnější informace ať už o programu a vytížení na jednotlivých místech zájmu, nebo o místě samotném. Pokud bude například slavná fontána na úpatí vrcholu Montjuic mimo provoz, aplikace vám sdělí, že nemá moc význam sem teď chodit. A doporučí, kdy to bude mít smysl. Jestliže například Sagrada Família nějakým způsobem aktualizuje svého průvodce o nové informace o tom, jak pokračuje dostavba slavné Gaudího katedrály, aplikace je bude mít okamžitě k dispozici.

„Nejde jen o samotnou aplikaci, ale i řešení v terénu. Po městě rozmisťujeme takzvané majáky, které pomáhají k lepšímu určení polohy uživatelů, k lepší orientaci a k dodávání aktuálních dat uživateli,“ vysvětluje Boesmann. V aplikaci se jednoduše nebude uchovávat tolik dat jako u některých průvodců. Přitom k řadě funkcí aplikace včetně získání aktuálních dat nebude nezbytně nutné datové připojení, byť samozřejmě s ním získáte širší možnosti. Právě třeba aktuální informace totiž dovedou zmíněné majáky (na bázi Bluetooth nebo přímého wi-fi propojení) nahrát do aplikace ve chvíli, kdy dorazíte na místo.

S tím vším samozřejmě souvisí i možnosti nabízení různých slev a odměn. Návštěvou každé atrakce získá uživatel určitý počet bodů, další může získat třeba za vyplnění kvízu o právě navštívené památce nebo za vyplnění dotazníku o spokojenosti se službami v restauraci. Za nasbírané body pak může získat výhody zdarma. Například si díky NFC bude moci v některém z automatů vyzvednout zadarmo pití nebo malou svačinu.

Podobné řešení založené na podrobných informacích o místech, aktuálních informacích o návštěvnosti a různých pobídek ze stran přispěvatelů do aplikace může fungovat prakticky kdekoli. Zástupci SAPu nám sdělili, že stejný systém může fungovat v jakémkoli městě i třeba v rámci jedné větší atrakce, dovedeme si představit například zábavní park.

A kdy budeme mít podobnou aplikaci třeba v Praze? „Já jsem připraven řešení dodat okamžitě, ale samozřejmě to záleží na konkrétním obchodním modelu. Záleží na tom, jestli bude mít někdo o takové řešení zájem a bude ho chtít provozovat,“ usmívá se Boesmann.