Barcelona 2007 – úsvit nových operačních systémů a platforem

Uvedení Windows Mobile 6 bylo předem očekáváno, naopak ACCESS se svým operačním systémem trochu překvapil. Nechybí ani vylepšená verze platformy UIQ, do kolotoče vlastních operačních systémů se zapojil i Samsung. Dnes vám jednotlivé operační systémy stručně představíme, v budoucnu se k nim ale jistě vrátíme detailněji.

ACCESS – Nástupce legendárního Palm OS

Společnost ACCESS Systems Americas uvádí na kongresu 3GSM svůj nový operační systém, který si i ve své finální verzi ponechal původně pracovní název ACCESS Linux Platform. Na veletrhu byl uveden především Product Development Kit (PDK), tedy kompletní nástroj k vývoji produktů s tímto operačním systémem.

Vývojový balík je již k dispozici všem licenčním partnerům Access a vývoj produktů s ALP může vesele začít. Je tedy poměrně pravděpodobné, že se v blízké době začnou objevovat prototypy zařízení s tímto operačním systémem.





ACCESS zároveň začal dodávat pre-release verzi svého Software Developement Kit vybraným vývojářům aplikací. Například společnost Astraware tak na stánku Access prezentuje několik svých populárních her, které běží nativně na ALP.

Programy ovšem nemusí na ALP běhat pouze nativně. Jak jistě víte, tento systém je rovněž nástupcem dnes již legendárního operačního systému Palm OS. Samotný Palm OS Garnet byl nedávno přejmenován na Garnet OS. ALP obsahuje takzvanou ACCESS Garnet VM (původní označení Ghost = Garnet host). Ta zajišťuje kompletní emulaci Palm OS 68k aplikací.





ALP tak bude mít mezi uživateli zjednodušený start, protože ihned z počátku bude dostupné velké množství aplikací. Netvrdíme, že budou fungovat všechny Palm OS programy, ale situace by neměla být rozhodně tak kritická, jako byla při uvedení Symbian 9.1.

Samotný operační systém zatím zůstává stále trochu skryt. Naše první zkušenosti z výstaviště potvrzují, že verze 1.0, která byla představena, stále ještě není dokončena. ACCESS se vůbec všeobecně soustředil spíše na ukázky prototypů nic neříkajících zařízení – základních desek s připojenými displeji, na kterých ALP běží. Tyto však mají demonstrovat i fakt, že ALP může být provozována na různých typech zařízení a procesorů. V oficiální zprávě se hovoří o podpoře procesorů řady Xscale a Texas Instruments. První zde zastupuje procesor Marvell PXA320, druhé reprezentuje nový procesor TI OMAP3430.

Microsoft – evoluce kapesních Windows

Zatímco ALP je zcela novou mobilní platformou, která jen navazuje na původní operační systém, Windows Mobile jsou již stálicí na poli mobilních operačních systémů. V nové verzi 6.0 nepřináší žádné zásadní inovace, mnozí zlí jazykové tvrdí, že se systém měl spíše jmenovat Windows Mobile 5 Second Edition nebo WM 5.5.

Faktem je, že Microsoft především vylepšil vizuální stránku systému. Ovšem změny se ukrývají i pod kabátem. Ostatně dokazují to hojně představovaná zařízení. Na 3GSM kongresu již bylo představeno mnoho nových smartphonů a komunikátorů s tímto evolučním systémem Microsoftu. Více než kdy jindy se nové modely chlubí lepšími displeji s vyšším rozlišením. Microsoft nejen že do operačního systému přidal podporu některých nových rozlišení, pravděpodobně také zapracoval na samotné náročnosti běhu systému na strojích s vysokým rozlišením.





Právě velká hardwarová náročnost zatím totiž byla hlavní překážkou k tomu, aby se více rozšířila WM zařízení s VGA displeji. S novým systémem se blýská na lepší časy. Dokazuje to především Toshiba se svým komunikátorem s WVGA displejem, tedy rozlišením 800 x 480 obrazových bodů.





Že nejsou nová WM příliš radikální změnou dokládá také fakt, že by updaty pro jednotlivá zařízení měly být dostupné v hojnější míře, než v případě přechodu z WM 2003SE na WM5. Navíc i nově představovaná zařízení jsou mnohdy stále poháněna třeba jen 200MHz procesory, což opět naznačuje, že systém se dočkal optimalizace svého výkonu. Neoficiálně byl přímo na tiskové konferenci oznámen update pro Palm Treo 750.





Jak jsme již informovali v předchozím článku, nová Windows Mobile by měla přinést i drobné optimalizace různých služeb a funkcí. Tyto změny nemusí mnohdy být příliš vidět, v důsledku však mohou výrazně vylepšit užitné vlastnosti systému. Proto jsme zvědavi na první reálné zkušenosti s tímto systémem.

Samsung – záhadný Flash UI

Zatímco u předchozích operačních systémů máme k dispozici alespoň nějaké informace a obrázky, platforma Flash UI od Samsungu zatím zůstává zahalena tajemstvím. Spíše než o zcela otevřený operační systém by se mělo jednat o mobilní platformu, do které bude v omezené míře možné doinstalovávat programy. Platforma bude postavena na vývojovém prostředí Macromedia Flash.





Ostatně dokládá to i zacílení hlavního nositele Flash UI – modelu Ultra Smart F700, který je všude prezentován jako iPhone killer. Právě operační systém Applu bude spíše uzavřenou platformou. Kromě F700 se Flash UI objeví i v modelu Ultra Smart F520. Stejně jako předchozí přístroj, i tento je v Barceloně k vidění pouze jako nefunkční prototyp.





UIQ – lehká evoluce grafické nadstavby Symbianu

Podobně jako S60 u Nokie i UIQ je pouhou grafickou nadstavbou, uživatelským prostředím, za kterým běží operační systém Symbian. V případě nové vylepšené verze UIQ 3.1 se konkrétně jedná o Symbian 9.2.





Hlavním vylepšením nového UIQ oproti předchozí verzi 3.0 je podpora Scalable Vector Graphics. Zobrazování veškeré grafiky a samotné animace prostředí by tak měly být od nynějška podstatně rychlejší. Vylepšena byla i podpora multitaskingu. Důležitou změnou je i možnost větší flexibility v návrhu ovládacích prvků. Výrobci totiž mohou podstatně více zasahovat do konfigurace softwarových tlačítek systému a jejich propojení s tlačítky hardwarovými.





Ačkoli je stoprocentním vlastníkem společnosti UIQ výrobce mobilních telefonů Sony Ericsson, prvním, kdo představil přístroj s novým UIQ, byla americká Motorola. Její model RIZR Z8 nemá na rozdíl od Sony Ericssonů dotykový displej a dokazuje tím právě větší flexibilitu ovládání platformy.





Samotný Sony Ericsson se ale nenechá zahanbit. Na dnešní den byla ohlášena tisková konference, na které se bude Sony Ericsson platformě UIQ věnovat. Můžeme tedy očekávat i představení nového produktu s verzí UIQ 3.1.