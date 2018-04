Americký bar zakázal brýle Google Glass. Přitom se ještě neprodávají

Provozovatelům The 5 Point Cafe se nelíbí, že by někdo v baru mohl sedět s brýlemi Google Glass, které umožňují téměř nepozorovaně nahrávat okolí. Brýle, které má firma Google dodat vývojářům a vybraným jedincům již v brzké době, na nahrávání upozorňují pouze blikáním červené diody vepředu v rámečku. To však šéfům baru nestačí, obávají se o soukromí návštěvníků.

Ve skutečnosti však může jít o chytrý způsob zviditelnění podniku. Brýle Google Glass totiž jistě budou problematické pro řadu ochránců soukromí a v baru se rozhodli tohoto faktu chytře využít. Oficiální zdůvodnění však pochopitelně zní jinak. "Lidé k nám chodí a nechtějí být poznáni (…) a zcela jistě nechtějí být potají natáčeni a ihned umístěni na internet," řekl pro server Phonearena majitel baru Dave Meinert. Ten, kdo zákaz poruší, bude z baru bez milosti vyhozen.

Trochu paradoxní je fakt, že sám bar své návštěvníky potají nahrává. Je totiž vybaven bezpečnostními kamerami. Ty mají být pochopitelně využívány pouze v případě, že je potřeba vyšetřit případný přestupek nebo trestný čin, který se v baru stal. Ani tak však není vyloučena možnost zneužití záznamů, čehož se mnozí obávají právě v případě Google Glass. Majitel baru tvrdí, že záznamy z bezpečnostních kamer jsou archivovány den a půl.

Riziko zneužití bezpečnostních kamer je tak nejspíš podle provozovatele baru nižší, než riziko zneužití brýlí Glass. To je obava, kterou s ním bude zřejmě sdílet velká část veřejnosti. Brýle Google Glass opravdu umožňují natáčet video snáze a méně viditelně než klasické kamery nebo mobilní telefony. Na druhou stranu pravidla pro pořizování záznamů a jejich následné zveřejňování jsou stále stejná.