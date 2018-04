Z baru udělal Faradayovu klec. Kvůli hostům, kteří se spolu nebavili

Majitel baru Gin Tub Steve Tyler uvádí, že už ho unavovali lidé, kteří přišli do baru a nebavili se spolu, natož s někým jiným. „Viděl jsem, že se to postupně zhoršuje a pomyslel jsem si, že to chci zastavit‘,“ uvedl pro britský portál BBC.

Nezvolil však cestu běžné rušičky signálu, jejíž použití je nezákonné. Aby přiměl lidi komunikovat mezi sebou, nechal a stěny baru umístit stříbrnou folii a na strop měděné pletivo. Vytvořil tak jakousi Faradayovu klec zabraňující pronikání mobilního signálu do budovy.

Experti na sociální sítě však varují, že tento krok může mít dopad na návštěvnost Tylerova baru. Od návštěvy může odradit prý především mladší konzumenty. Majitel však podotýká, že jeho cílem je donutit lidi „komunikovat v reálném světě“.

„A abych byl upřímný, funguje to skvěle,“ podělil se o přínos svého rozhodnutí s tím, že odezva zákazníků byla ohromující. „Lidé jsou potěšeni, že se v baru mohou jen fotit a poté vyjít ven přihlásit se k sociální síti,“ doplnil.

Dosud se prý setkal pouze s jedinou stížností. Jedné zákaznici se totiž nelíbilo, že měla uvnitř baru signál. „Přesunuli jsme ji k jinému stolu,“ upřesnil Tyler řešení této stížnosti.

Speciální místo pro mobilní závisláky a pevná linka v baru

Aby se lidé závislí na svých telefonech necítili diskriminováni, plánuje pro ně Tyler zřídit speciální vyhrazené místo před barem. Tedy podobně jako jsou vyhrazena místa pro kuřáky. Je však otázkou, bude-li mít i tento krok takový kladný ohlas jako blokování signálu uvnitř budovy. Vysedávat před barem bude chtít asi jen málokdo.

Ačkoli odstíněním baru od mobilního signálu dosáhl majitel svého cíle, tak současně tímto krokem znemožnil používat mobily pro nouzové volání. Avšak i na to má Tyler řešení. „Bar má pevnou linku,“ podotkl s tím, že pro takové případy je telefon návštěvníkům plně k dispozici.

Není to poprvé, kdy se provozovatel baru rozhodl bojovat proti používání telefonů ve svém podniku. V roce 2013 došla trpělivost i personálu jednoho brazilského baru. Ten nad návštěvníky vyzrál používáním speciálních sklenic. Aby se nepřevrhly, bylo nutné podložit je právě mobily (více zde).