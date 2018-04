Banner - komunikace jinak aneb zasoutěžte si !

Psát recenzi o velmi jednoduchém programu je velmi ošidné, ale Banner opravdu stojí za včasnou informaci. Myšlenka programu i jeho princip jsou velmi jednoduché - je zde jediná vstupní obrazovka, do které vepíšete libovolný text (bez diakritiky, což je programu na závadu, ale na jeho funkčnost to prakticky nemá vliv), který po stisku tlačítka GO přeběhne v obrovském typu písma po displeji Palmu. Rychlost tohoto přeběhnutí lze zvolit ve třech režimech (pomalu, rychleji, rychle). No, a to je k popisu programu vlastně všechno.

Daleko zajímavější jsou možné způsoby využití tohoto geniálně jednoduchého nápadu. Sám autor uvádí v krátkém manuálku dvě možnosti :

1) sdělování informací v hlučném prostředí

2) sdělování informací přes okno (hlas by nebyl slyšet)

Jistě vás ale napadne mnoho dalších možností využití. Je třeba si uvědomit jednu úžasnou věc - písmenka jsou tak velká, že jsou dobře vidět i z poměrně značné vzdálenosti - zkoušel jsem přečíst běžící nápis z různých vzdáleností a běžně se mi to dařilo do 10-15 metrů.

Takže k čemu by to dál šlo (podle mne) využívat :

3) komunikace v prostředí, kde neradno hovořit (přednáška, schůze, vyučovací hodina), třeba :

- napovídání (abych nebyl nařčen z navádění k nepodloženostem, tak třeba upřesním na "nápovědu v divadle")

- usměrňování projevu, proslovu či přednášky asistentem (posílání nových informací, upřesňování zbývajícího času apod.)

4) narušování komunikace :

- znervózňování či rozesmívání přednášejícího/vyučujícího promítáním žertovných nápisů či nadávek



5) ostatní netradiční postupy, jako třeba :

- vyznání lásky originálními technologickými prostředky

- výzva na souboj nepříteli uprostřed vyučovací hodiny (na kantora se přitom lze mírumilovně usmívat)

Programu bych (kromě přidělání diakritiky) doporučil, aby se naučil přehrávat textový řetězec ve smyčce. Bylo by jej pak možno využít například jako originální jmenovku na stůl při tiskové konferenci či výuce...

.. a vůbec :

